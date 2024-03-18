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Джигурда хотел получить наследство своей подруги, но вместо этого заплатит полмиллиона её сестре

Джигурда хотел получить наследство своей подруги, но вместо этого заплатит полмиллиона её сестре

Автор:
18 марта 2024 19:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Суд   деньги   джигурда   интересное   наследство   фото   шоу бизнес   
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На суде Джигурда показывал копию завещания.

Кунцевский суд Москвы взыскал 500 тыс. руб. с певца Никиты Джигурды по делу о наследстве Людмилы Браташ. Джигурда пытался доказать, что покойная предпринимательница оставила ему наследство, но в доказательство смог предоставить только копию завещания.

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Людмила Браташ стала знаменита после того, как в 90-х годах организовала VIP-авиакомпанию, которая работала с такими людьми, как Борис Березовский, Роман Абрамович, знаменитые артисты, банкиры. Людмила не считала себя публичной личностью, но несомненно, была очень богатой. Близких друзей у неё было немного. Среди них Лена Ленина, Никита Джигурда и его жена Марина Анисина.

Бизнес в конце 90-х дал трещину. Тогда многие знаменитости сами покупали себе самолёты и не нуждались уже в услугах авиакомпании Браташ. Деньги стали кончаться, и Людмила вложила их в недвижимость, а сама начала пить. В этот момент, а возможно и по-пьянке, она познакомилась с Джигурдой. Отчаявшаяся богачка - отличный друг. Благодаря протекции Людмилы мало кому известный бард-актёр обрёл знакомства с влиятельными людьми, получил роли в театре, начал принимать участие в телепроектах. Людмила же была на свадьбе с Мариной и крестила их детей.

Смерть Браташ была случайной и неожиданной. Женщина, напившись, упала и разбила голову. Появилась информация, что Браташ оставила всё наследство Джигурде и его жене Марине. Им досталось три квартиры в Москве, одну в Париже с машино-местами, а также вклады с процентами в одном из столичных банков.

Однако в 2016 году в иск вмешалась сестра погибшей Людмилы. Она была уверена, что все деньги должны достаться ей. Хотя в документах, которые представил суду Джигурда, указано, что сестра может быть агрессивна. Несмотря на это, суд встал на сторону сестры погибшей и присудил всё наследство ей. В январе 2024 сестра Браташ подала иск на 800 тысяч рублей против Джигурды, требуя возместить судебные расходы. Сестра Браташ суд выиграла — теперь шоумену и его жене придётся заплатить 500 тысяч рублей, сообщает SHOT.

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Метки: Суд   деньги   джигурда   интересное   наследство   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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18k
Majul 2 часа назад
Видишь максимально бредовый пост про "звезд" - 100% покемонка.
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Из какого нафталина достали этого волосатика...
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10k
АСИСЯЙ 46 минут назад
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20k
Саш 53 минуты назад
Цирк жадных и моральных уродов прошлого века...
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78k
Viktor 56 минут назад
При слове "джигурда" меня блевать тянет!
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14k
Григорий Бабкин Час назад
Насколько я помню, Джигурдяй - хохол.
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1M
Великий Немой 2 часа назад
Кто все эти люди!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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