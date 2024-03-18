Джигурда хотел получить наследство своей подруги, но вместо этого заплатит полмиллиона её сестре

Бизнес в конце 90-х дал трещину. Тогда многие знаменитости сами покупали себе самолёты и не нуждались уже в услугах авиакомпании Браташ. Деньги стали кончаться, и Людмила вложила их в недвижимость, а сама начала пить. В этот момент, а возможно и по-пьянке, она познакомилась с Джигурдой. Отчаявшаяся богачка - отличный друг. Благодаря протекции Людмилы мало кому известный бард-актёр обрёл знакомства с влиятельными людьми, получил роли в театре, начал принимать участие в телепроектах. Людмила же была на свадьбе с Мариной и крестила их детей.