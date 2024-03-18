Джигурда хотел получить наследство своей подруги, но вместо этого заплатит полмиллиона её сестре

На суде Джигурда показывал копию завещания.
Кунцевский суд Москвы взыскал 500 тыс. руб. с певца Никиты Джигурды по делу о наследстве Людмилы Браташ. Джигурда пытался доказать, что покойная предпринимательница оставила ему наследство, но в доказательство смог предоставить только копию завещания.
Людмила Браташ стала знаменита после того, как в 90-х годах организовала VIP-авиакомпанию, которая работала с такими людьми, как Борис Березовский, Роман Абрамович, знаменитые артисты, банкиры. Людмила не считала себя публичной личностью, но несомненно, была очень богатой. Близких друзей у неё было немного. Среди них Лена Ленина, Никита Джигурда и его жена Марина Анисина.
Бизнес в конце 90-х дал трещину. Тогда многие знаменитости сами покупали себе самолёты и не нуждались уже в услугах авиакомпании Браташ. Деньги стали кончаться, и Людмила вложила их в недвижимость, а сама начала пить. В этот момент, а возможно и по-пьянке, она познакомилась с Джигурдой. Отчаявшаяся богачка - отличный друг. Благодаря протекции Людмилы мало кому известный бард-актёр обрёл знакомства с влиятельными людьми, получил роли в театре, начал принимать участие в телепроектах. Людмила же была на свадьбе с Мариной и крестила их детей.
Смерть Браташ была случайной и неожиданной. Женщина, напившись, упала и разбила голову. Появилась информация, что Браташ оставила всё наследство Джигурде и его жене Марине. Им досталось три квартиры в Москве, одну в Париже с машино-местами, а также вклады с процентами в одном из столичных банков.
Однако в 2016 году в иск вмешалась сестра погибшей Людмилы. Она была уверена, что все деньги должны достаться ей. Хотя в документах, которые представил суду Джигурда, указано, что сестра может быть агрессивна. Несмотря на это, суд встал на сторону сестры погибшей и присудил всё наследство ей. В январе 2024 сестра Браташ подала иск на 800 тысяч рублей против Джигурды, требуя возместить судебные расходы. Сестра Браташ суд выиграла — теперь шоумену и его жене придётся заплатить 500 тысяч рублей, сообщает SHOT.
Источник:
- Сидя на Мальдивах, Волочкова обвинила Джигурду в сливе скандального видео, а в России её уже просят "отменить"
- Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой
- Хозяйка таксы отсудила у владельца агрессивного пса 73 тысячи рублей
- Сидя в тюрьме, Ефремов обогатился на 80 миллионов рублей и заплатил все долги
- Что между ними? В сеть слили совместные ролики Волочковой и Джигурды, на которых пьяная парочка творит непотребства