Клиент Wildberries получил вместо аккумулятора ₽2 млн, $100, слиток серебра и червовый туз

Самый главный вопрос остаётся без ответа. Зачем там карта?
Мужчина заказал на маркетплейсе аккумулятор от шуруповёрта. Через несколько дней посылка должна была прийти в пункт назначения, однако продавец внезапно отменила заказ. Бизнесвумен Ольга позвонила в службу безопасности маркетплейса и попросила отменить отправку посылки. К счастью, она успела - посылка на пути в пункт выдачи. Сотрудники пустились по следу: вычислили маршрут, нашли водителя, остановили отгрузку. Оказалось, вместо аккумулятора женщина отправила посылкой два миллиона рублей, 100 долларов, слиток серебра и червовый туз.
Зачем червовый туз?
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К счастью, женщине всё вернули. Деньги, слиток и даже карту, сообщает Mash. Женщина рассказала, что у неё было много заказов и она по ошибке перепутала коробки. Зачем там был червовый туз, остаётся загадкой.
Догадок несколько. Во-первых, карта червовый туз означает новое знакомство, неожиданная радость, свежие (ещё не изведанные) эмоции и впечатления, подарок. Кроме этого, червовый туз иногда трактуют как доказательство того, что у человека отлично развита интуиция. Тут не поспоришь. Возможно, женщина стала жертвой мошенников или гадалок и пыталась им отправить деньги.
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От тривиального мошенничества до международной наркоторговли, и терроризма.
Случай, возможно, из этого разряда, но что-то пошло не по плану))
Клик бейт.
Видать отмывают или кого-то спонсируют. Я бы на месте органов бы заинтересовался. какого хера такое вообще могло произойти. Видимо перепутала клиентов дамочка эта.