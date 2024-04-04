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Клиент Wildberries получил вместо аккумулятора ₽2 млн, $100, слиток серебра и червовый туз

Клиент Wildberries получил вместо аккумулятора ₽2 млн, $100, слиток серебра и червовый туз

Автор:
04 апреля 2024 18:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Посылка   вопросы   деньги   интересное   странности   фото   
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Самый главный вопрос остаётся без ответа. Зачем там карта?

Мужчина заказал на маркетплейсе аккумулятор от шуруповёрта. Через несколько дней посылка должна была прийти в пункт назначения, однако продавец внезапно отменила заказ. Бизнесвумен Ольга позвонила в службу безопасности маркетплейса и попросила отменить отправку посылки. К счастью, она успела - посылка на пути в пункт выдачи. Сотрудники пустились по следу: вычислили маршрут, нашли водителя, остановили отгрузку. Оказалось, вместо аккумулятора женщина отправила посылкой два миллиона рублей, 100 долларов, слиток серебра и червовый туз.

К счастью, женщине всё вернули. Деньги, слиток и даже карту, сообщает Mash. Женщина рассказала, что у неё было много заказов и она по ошибке перепутала коробки. Зачем там был червовый туз, остаётся загадкой.

Догадок несколько. Во-первых, карта червовый туз означает новое знакомство, неожиданная радость, свежие (ещё не изведанные) эмоции и впечатления, подарок. Кроме этого, червовый туз иногда трактуют как доказательство того, что у человека отлично развита интуиция. Тут не поспоришь. Возможно, женщина стала жертвой мошенников или гадалок и пыталась им отправить деньги.

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Метки: Wildberries   Посылка   вопросы   деньги   интересное   странности   фото   
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8  комментариев
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5k
A Полчаса назад
"Не очко обычно губит, а к одиннадцати туз."
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11k
Клёст 9 минут назад
Наивно было бы думать, что с помощью служб доставки не реализуются преступные схемы самого разного толка.
От тривиального мошенничества до международной наркоторговли, и терроризма.
Случай, возможно, из этого разряда, но что-то пошло не по плану))
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
странная посылочка.
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60k
turyst 15 минут назад
Так "проучил" клиент или "остановили отгрузку"?

Клик бейт.
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50k
Максим Т. 16 минут назад
Червень шутит) не к добру это)
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14k
Владимир 23 минуты назад
Эм.... Зачем там туз вызывает вопросы, а вот зачем там 2 ляма нет?
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39k
Андрей Иванов Полчаса назад
Ну всё. Теперь посылки начнут воровать и вскрывать
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4894 поста (4680 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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