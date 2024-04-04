Клиент Wildberries получил вместо аккумулятора ₽2 млн, $100, слиток серебра и червовый туз

Мужчина заказал на маркетплейсе аккумулятор от шуруповёрта. Через несколько дней посылка должна была прийти в пункт назначения, однако продавец внезапно отменила заказ. Бизнесвумен Ольга позвонила в службу безопасности маркетплейса и попросила отменить отправку посылки. К счастью, она успела - посылка на пути в пункт выдачи. Сотрудники пустились по следу: вычислили маршрут, нашли водителя, остановили отгрузку. Оказалось, вместо аккумулятора женщина отправила посылкой два миллиона рублей, 100 долларов, слиток серебра и червовый туз.