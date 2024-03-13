Научил плохому: российский дизайнер продолжает прославлять Канье Уэста

Теперь американский рэпер носит одежду с российскими надписями.
Американский рэпер Канье Уэст представил совместную коллекцию с российским дизайнером Гошей Рубчинским. На новой одежде рэпера из США красуются старые добрые русские матершинные слова. Гоша Рубчинский сказал, что вдохновлялся “русской эстетикой”
Среди надписей есть и такие, которые адресованы Adidas. Например, "Фак Адидас". Это ответ компании, которая расторгла все отношения с брендом Yeezy, отмечает Reuters.
После расторжения контракта Adidas потерял порядка €500 млн потенциальной выручки.
Адидас рассчитывает распродать остатки Yeezy по себестоимости в этом году и вернуться к прибыльности. По итогам 2024 года планируется получить операционную прибыль в €500 млн, — указывается в отчете.
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