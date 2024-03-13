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Научил плохому: российский дизайнер продолжает прославлять Канье Уэста

Научил плохому: российский дизайнер продолжает прославлять Канье Уэста

Автор:
13 марта 2024 19:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   адидас   деньги   знаменитости   интересное   рубчинский   фото   шоу бизнес   
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Теперь американский рэпер носит одежду с российскими надписями.

Американский рэпер Канье Уэст представил совместную коллекцию с российским дизайнером Гошей Рубчинским. На новой одежде рэпера из США красуются старые добрые русские матершинные слова. Гоша Рубчинский сказал, что вдохновлялся “русской эстетикой”

Среди надписей есть и такие, которые адресованы Adidas. Например, "Фак Адидас". Это ответ компании, которая расторгла все отношения с брендом Yeezy, отмечает Reuters.

После расторжения контракта Adidas потерял порядка €500 млн потенциальной выручки.

Адидас рассчитывает распродать остатки Yeezy по себестоимости в этом году и вернуться к прибыльности. По итогам 2024 года планируется получить операционную прибыль в €500 млн, — указывается в отчете.


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Метки: Канье Уэст   адидас   деньги   знаменитости   интересное   рубчинский   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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7k
Кружок 50 минут назад
у нас, таких "дизайнеров", по десятку на каждый подъезд))))
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31k
Головасыр коричнештанник 8 минут назад
о, тут гордиться надо начинать? тучный нигер, одевающий жену как чучело носит куйню, на которой есть русские буквы?
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2k
Артур Будкин Час назад
что за "российские надписи"?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350474



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