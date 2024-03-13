Научил плохому: российский дизайнер продолжает прославлять Канье Уэста

Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева

"К нам пришел легендарный российский дизайнер": Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда...

До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы...

Сколько получили звёзды шоу-бизнеса из госказны во времена пандемии

Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном...

"Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы