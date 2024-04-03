Ай, да бабушка! 58-летняя канадка простояла в планке 4,5 часа

58-летняя женщина из Канады простояла в планке 4,5 часа, тем самым побив мировой рекорд, говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.
Уайлд простояла более чем на 10 минут дольше предыдущей рекордсменки. В качестве места для установления нового рекорда женщина выбрала школу, в которой до выхода на пенсию работала заместителем директора. За попыткой установить рекорд наблюдала официальный судья Книги рекордов Гиннесса.
По словам спортсменки, первые два часа планки для нее прошли быстро, но дальше было уже гораздо труднее. «Последний час был самым сложным — нужно было просто сосредоточиться и держать форму», — говорит Уайлд. Она также поделилась, что ее мотивировало присутствие 12 внуков, которые пришли поддержать бабушку. Кроме того, за установлением рекорда наблюдали ученики школы, где ранее работала женщина.
«Я поняла, что могу читать и делать что-то, когда стою в планке, и полюбила это», — вспоминает рекордсменка. Отмечается, что женщина не только читала и смотрела фильмы, стоя в планке, но и изучала в таком положении магистерскую программу.
Спортсменка также дала совет всем, кто хотел бы попробовать побить его рекорд:
«Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте тренироваться. Когда вам нужно читать или работать за компьютером, просто делайте это на полу, стоя в планке».
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