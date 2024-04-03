Ай, да бабушка! 58-летняя канадка простояла в планке 4,5 часа

Уайлд простояла более чем на 10 минут дольше предыдущей рекордсменки. В качестве места для установления нового рекорда женщина выбрала школу, в которой до выхода на пенсию работала заместителем директора. За попыткой установить рекорд наблюдала официальный судья Книги рекордов Гиннесса.

По словам спортсменки, первые два часа планки для нее прошли быстро, но дальше было уже гораздо труднее. «Последний час был самым сложным — нужно было просто сосредоточиться и держать форму», — говорит Уайлд. Она также поделилась, что ее мотивировало присутствие 12 внуков, которые пришли поддержать бабушку. Кроме того, за установлением рекорда наблюдали ученики школы, где ранее работала женщина.