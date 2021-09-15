Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд

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28-летний австралиец, страдающий комплексным болевым синдромом, установил новый мировой рекорд по продолжительности выполнения упражнения «планка». Мужчина простоял 9 часов 30 минут и 1 секунду.
Даниэль Скали (Daniel Scali), страдающий Синдромом Зудека (комплексный региональный болевой синдром, или КРБС), установил новый рекорд 6 августа, который уже через пару недель после этого был одобрен Книгой рекордов Гиннесса.
Впервые он встал в планку во время тренировки с друзьями на заднем дворе в ноябре 2020 года, тогда ему удалось простоять в ней 2 минуты.
Вскоре после этого Скали понял, что может заниматься планкой в течение 15 минут, а в начале 2021 года он поставил цель побить мировой рекорд, который тогда составлял 8 часов 15 минут.
Вскоре после этого Скали понял, что может заниматься планкой в течение 15 минут, а в начале 2021 года он поставил цель побить мировой рекорд, который тогда составлял 8 часов 15 минут.
Скали тренировался по 7 часов в день
Скали, проживающий в Аделаиде, Австралия, приступил к тренировкам для установления рекорда 28 января 2021 года, работая при этом по 7 часов в день на постоянной работе в мастерской по ремонту автомобилей.
Молодой человек ежедневно просыпался в 5 утра, чтобы делать 50-минутные групповые занятия фитнесом, а затем бегать по 4 км. Во время обеденного перерыва Скали на час ходил в тренажёрный зал, а затем после работы с 17:30 до 22:30 занимался планкой.
Молодой человек ежедневно просыпался в 5 утра, чтобы делать 50-минутные групповые занятия фитнесом, а затем бегать по 4 км. Во время обеденного перерыва Скали на час ходил в тренажёрный зал, а затем после работы с 17:30 до 22:30 занимался планкой.
По его словам, несмотря на «небольшую поддержку» со стороны тренеров по выносливости и спортсменов, к которым он обращался за помощью, уже за 4 месяца он смог повторить действующий мировой рекорд.
Стоит отметить, что его первая попытка установления мирового рекорда 18 июня, во время которой он смог простоять в планке 9 часов и 9 минут, была не засчитана из-за несоблюдения правильной техники, но эта неудача не сломила Скали.
Стоит отметить, что его первая попытка установления мирового рекорда 18 июня, во время которой он смог простоять в планке 9 часов и 9 минут, была не засчитана из-за несоблюдения правильной техники, но эта неудача не сломила Скали.
Чтобы себя развлечь, Скали медитировал и смотрел телевизор
Поставленная перед собой задача требовала от спортсмена как умственной, так и физической силы, и чтобы хорошо подготовиться Скали работал с тренером по мышлению Майклом Сорджиованни (Michael Sorgiovanni).
Он практиковал медитацию, «чтобы время пролетело незаметно», при этом он говорит, что ему не было скучно.
«Во время попытки мне не разрешали ничего смотреть в течение первых двух часов, — сказал Скали. — Это было сделано для того, чтобы я мог привести себя в состояние психологической подготовки, в котором бы смог перенестись в пространство, созданное мной и моим тренером.»
Через 2 часа он начал смотреть увлекательные телесериалы, которые привлекли его внимание, правда после мужчина сказал, что на самом деле не в состоянии вспомнить, что смотрел.
Он практиковал медитацию, «чтобы время пролетело незаметно», при этом он говорит, что ему не было скучно.
«Во время попытки мне не разрешали ничего смотреть в течение первых двух часов, — сказал Скали. — Это было сделано для того, чтобы я мог привести себя в состояние психологической подготовки, в котором бы смог перенестись в пространство, созданное мной и моим тренером.»
Через 2 часа он начал смотреть увлекательные телесериалы, которые привлекли его внимание, правда после мужчина сказал, что на самом деле не в состоянии вспомнить, что смотрел.
В тяжелые моменты испытания Скали себе представлял, что видит на часах 9 часов.
«У меня была цель, и я стремился ее реализовать, — сказал он. — На отметке в 4 часа, зная, что я ещё даже не на полпути, я подумал про себя: «Как я собираюсь прожить ещё 5 часов?». Я помню, как смотрел вниз и каждый раз визуализировал для себя на часах 9 часов.»
«У меня была цель, и я стремился ее реализовать, — сказал он. — На отметке в 4 часа, зная, что я ещё даже не на полпути, я подумал про себя: «Как я собираюсь прожить ещё 5 часов?». Я помню, как смотрел вниз и каждый раз визуализировал для себя на часах 9 часов.»
Во время испытания Скали рвало 4 раза
После 7 часов пребывания в планке Скали сказал, что его тело перешло в «режим стресса», отчего его 4 раза рвало.
«Я почувствовал, как мой организм начинает обращаться против меня, и понял, что что-то не так, — сказал он. — Я попросил своего тренера принести мне мусорное ведро, но, к сожалению, оно прибыло слишком поздно, поэтому я вырвал себе на правую руку. Вы можете только представить, как вы естественно хотите двигаться, когда происходит что-то подобное.»
Скали продолжал выполнять упражнение, визуализируя выполнение задачи и уверяя себя, что он не потерпит неудачу.
«Я почувствовал, как мой организм начинает обращаться против меня, и понял, что что-то не так, — сказал он. — Я попросил своего тренера принести мне мусорное ведро, но, к сожалению, оно прибыло слишком поздно, поэтому я вырвал себе на правую руку. Вы можете только представить, как вы естественно хотите двигаться, когда происходит что-то подобное.»
Скали продолжал выполнять упражнение, визуализируя выполнение задачи и уверяя себя, что он не потерпит неудачу.
Сам Скали отмечает, что тренировки помогают ему справляться с болью
Наличие КРБС означает, что «постоянная боль — часть вашей повседневной борьбы», — говорит Скали.
Для него это означает постоянную боль в левой руке и борьбу с опухолью — с тех пор, как он в 12-летнем возрасте упал с батута и сломал руку.
«Лучший способ объяснить КРБС — это то, что нервы в моей руке посылают неправильные сигналы в мой мозг», — сказал Скали.
КРБС — это длительная боль, воспаление и изменение кожи после травмы, обычно руки или ноги, и она оценивается в 42 из 50 по индексу боли Макгилла, что выше, чем при рождении ребёнка или ампутации пальца.
Скали говорит, что благодаря тренировкам он научился справляться с болью.
«Фитнес очень помог мне справиться с болью», — сказал он, при этом парень надеется, что его рекорд в планке поможет повысить осведомлённость людей об этом болевом синдроме.
Для него это означает постоянную боль в левой руке и борьбу с опухолью — с тех пор, как он в 12-летнем возрасте упал с батута и сломал руку.
«Лучший способ объяснить КРБС — это то, что нервы в моей руке посылают неправильные сигналы в мой мозг», — сказал Скали.
КРБС — это длительная боль, воспаление и изменение кожи после травмы, обычно руки или ноги, и она оценивается в 42 из 50 по индексу боли Макгилла, что выше, чем при рождении ребёнка или ампутации пальца.
Скали говорит, что благодаря тренировкам он научился справляться с болью.
«Фитнес очень помог мне справиться с болью», — сказал он, при этом парень надеется, что его рекорд в планке поможет повысить осведомлённость людей об этом болевом синдроме.
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