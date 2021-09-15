Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд

Поставленная перед собой задача требовала от спортсмена как умственной, так и физической силы, и чтобы хорошо подготовиться Скали работал с тренером по мышлению Майклом Сорджиованни (Michael Sorgiovanni).



Он практиковал медитацию, «чтобы время пролетело незаметно», при этом он говорит, что ему не было скучно.



«Во время попытки мне не разрешали ничего смотреть в течение первых двух часов, — сказал Скали. — Это было сделано для того, чтобы я мог привести себя в состояние психологической подготовки, в котором бы смог перенестись в пространство, созданное мной и моим тренером.»

Через 2 часа он начал смотреть увлекательные телесериалы, которые привлекли его внимание, правда после мужчина сказал, что на самом деле не в состоянии вспомнить, что смотрел.