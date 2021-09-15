FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2443 поста • 401 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд

Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 08:18
Сообщество : Спорт
Метки: боль   видео   книга рекордов гиннесса   мировой рекорд   планка   рекорд   спорт   
811
4
1
28-летний австралиец, страдающий комплексным болевым синдромом, установил новый мировой рекорд по продолжительности выполнения упражнения «планка». Мужчина простоял 9 часов 30 минут и 1 секунду.

Скали тренировался по 7 часов в день

Скали, проживающий в Аделаиде, Австралия, приступил к тренировкам для установления рекорда 28 января 2021 года, работая при этом по 7 часов в день на постоянной работе в мастерской по ремонту автомобилей.

Молодой человек ежедневно просыпался в 5 утра, чтобы делать 50-минутные групповые занятия фитнесом, а затем бегать по 4 км. Во время обеденного перерыва Скали на час ходил в тренажёрный зал, а затем после работы с 17:30 до 22:30 занимался планкой.

Чтобы себя развлечь, Скали медитировал и смотрел телевизор

Поставленная перед собой задача требовала от спортсмена как умственной, так и физической силы, и чтобы хорошо подготовиться Скали работал с тренером по мышлению Майклом Сорджиованни (Michael Sorgiovanni).

Он практиковал медитацию, «чтобы время пролетело незаметно», при этом он говорит, что ему не было скучно.

«Во время попытки мне не разрешали ничего смотреть в течение первых двух часов, — сказал Скали. — Это было сделано для того, чтобы я мог привести себя в состояние психологической подготовки, в котором бы смог перенестись в пространство, созданное мной и моим тренером.»
Через 2 часа он начал смотреть увлекательные телесериалы, которые привлекли его внимание, правда после мужчина сказал, что на самом деле не в состоянии вспомнить, что смотрел.

Во время испытания Скали рвало 4 раза

После 7 часов пребывания в планке Скали сказал, что его тело перешло в «режим стресса», отчего его 4 раза рвало.

«Я почувствовал, как мой организм начинает обращаться против меня, и понял, что что-то не так, — сказал он. — Я попросил своего тренера принести мне мусорное ведро, но, к сожалению, оно прибыло слишком поздно, поэтому я вырвал себе на правую руку. Вы можете только представить, как вы естественно хотите двигаться, когда происходит что-то подобное.»
Скали продолжал выполнять упражнение, визуализируя выполнение задачи и уверяя себя, что он не потерпит неудачу.

Сам Скали отмечает, что тренировки помогают ему справляться с болью

Наличие КРБС означает, что «постоянная боль — часть вашей повседневной борьбы», — говорит Скали.

Для него это означает постоянную боль в левой руке и борьбу с опухолью — с тех пор, как он в 12-летнем возрасте упал с батута и сломал руку.

«Лучший способ объяснить КРБС — это то, что нервы в моей руке посылают неправильные сигналы в мой мозг», — сказал Скали.

КРБС — это длительная боль, воспаление и изменение кожи после травмы, обычно руки или ноги, и она оценивается в 42 из 50 по индексу боли Макгилла, что выше, чем при рождении ребёнка или ампутации пальца.

Скали говорит, что благодаря тренировкам он научился справляться с болью.

«Фитнес очень помог мне справиться с болью», — сказал он, при этом парень надеется, что его рекорд в планке поможет повысить осведомлённость людей об этом болевом синдроме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: боль   видео   книга рекордов гиннесса   мировой рекорд   планка   рекорд   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Raush 2 часа назад
Он конечно красава, но блин, стоять в планке просто скучно... Слышал как-то, что скуку хорошо переносят люди с низким IQ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Дмитрий 10 минут назад
ну я хз, имхо - это реально круто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Alex 2 часа назад
Круто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мерзавец... 2 часа назад
Идиота кусок с очередным афуенным "достижением"!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов 3 часа назад
А кроме идиотских способов "привлечь внимание", других не существует?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Десятка лучших моментов Чемпионата Мира по хоккею-2021 Десятка лучших моментов Чемпионата Мира по хоккею-2021 12-летний вундеркинд стал самым молодым гроссмейстером в истории 12-летний вундеркинд стал самым молодым гроссмейстером в истории Синхронистка показала подводные танцы в экстравагантных нарядах Синхронистка показала подводные танцы в экстравагантных нарядах Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны Лукашенко назвал причину отсутствия новых олимпийских наград у спортсменов страны "Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде "Ты одна такая? Чего плачешь?": пьяный тренер заставила гимнастку сесть на шпагат прямо в поезде
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

676134



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их
4
107
Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их
Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами
1
236
Жители села устроили народный сход после изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами
Набирающие популярность в сообществах
С приходом осени пчелы отказываются брать сироп: что делать?
2
13
С приходом осени пчелы отказываются брать сироп: что делать?
Сильная и независимая: британка растит спасенных голубей
0
12
Сильная и независимая: британка растит спасенных голубей
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#автомобили#история#СССР#аварии#авто аварии#кино#дети#Разное
#интересно#фото#факты#картинки#Москва#дтп#ynews#новости#мигранты#интересное
#люди#прикол#автомир#животные#в мире#позитив#подборка#фотографии#сатира#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться