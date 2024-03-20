Список унижений: МОК утвердил "нейтральный" флаг и гимн для спортсменов России и Белоруссии

И выкатил ряд других правил и ограничений.
Приближаются Олимпийские игры в Париже. Большинство российских и белорусских спортсменов на них не поедут. А тем, кто все-таки захочет принять участие в этих ни разу не политизированных состязаниях, предстоит проглотить кучу унижений, которые приготовил МОК:
- Спортсмены из РФ и РБ будут выступать под флагом AIN - аббревиатура расшифровывается как «индивидуальные нейтральные атлеты». Если такое случится, что спортсмены займут призовое место, награждать их будут также "нейтральной" музыкой без слов. Даже Чайковского на этот раз не оставили, чтобы не акцентировать внимание на национальности участников.
"Гимн был спродюсирован МОК самостоятельно, потому что мы не хотели полагаться на музыку, которая уже была в открытом доступе. Если вы помните, в Олимпийском комитете России была дискуссия, связанная с [Играми в] Токио, в которой фигурировала композиция, сочиненная Чайковским, на которую последовало много откликов. Поэтому в данном случае мы решили спродюсировать музыку самостоятельно. У нее нет текста, но я надеюсь, что, когда вы послушаете ее, вы поймете, что это гимн, который, по крайней мере, придаст спортсменам, завоевавшим медаль, чувство достоинства, возможность слушать что-то, что поднимает настроение. Я не музыкальный критик, но кажется, что это сработает", - цитирует директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклауда агентство ТАСС.
- Медали «нейтральных» россиян и белорусов не будут учитываться в общей таблице.
- Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия Игр в Париже. Правда, им разрешили посмотреть на действо со стороны. Дескать, не лишать же этих несчастных счастья лицезреть начало Олимпиады.
Кстати, церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые пройдет вне стадиона. Спортсмены сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по реке.
В этом мероприятии будут участвовать 10 500 человек, но россиянам и белорусам придётся наблюдать за зрелищем с берега. Решение о том, допустят ли российских и белорусских спортсменов до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024 будет приниматься позже.
- На Олимпиаду не пригласят официальных представителей РФ и РБ. Ни одно государственное и должностное лицо не получит приглашения. Присутствовать на Играх они смогут лишь как зрители в частном порядке.
Интересно, что на Игры уже квалифицировались 12 «безродных» спортсменов из России и семь из Белоруссии. МОК разрешает присоединиться к этим "счастливчикам" еще 36 спортсменам из РФ и 22 белорусам. На Олимпиаде в Токио участвовало 434 человека (330 россиян и 104 белоруса), и пополнится ли список тех, кто всё-таки решит квалифицироваться на Игры в Париже, еще неизвестно.
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Ирина Винер ранее заявляла, что на таких условиях ехать на соревнования - бессмысленно. Тем более, что летом 2024 года в Москве и Екатеринбурге состоятся Летние Игры Дружбы, а в 2026 году в Сочи - зимние. Интересно, что МОК осудил эти соревнования, назвав их "неуважением к мировым антидопинговым стандартам" и "циничной попыткой использовать спортсменов для политической пропаганды".
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Зачем вообще в этом участвовать, если ничего кроме унижения ты не получишь (как отнять медали, они придумают (доказано уже)? Да и какие они тогда спортсмены, если у них нет никакой гордости?
Пусть там потом и остаются, за компанию с Макаревичем, Гребенщиковым и прочими Галкиными.