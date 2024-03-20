Список унижений: МОК утвердил "нейтральный" флаг и гимн для спортсменов России и Белоруссии

"Гимн был спродюсирован МОК самостоятельно, потому что мы не хотели полагаться на музыку, которая уже была в открытом доступе. Если вы помните, в Олимпийском комитете России была дискуссия, связанная с [Играми в] Токио, в которой фигурировала композиция, сочиненная Чайковским, на которую последовало много откликов. Поэтому в данном случае мы решили спродюсировать музыку самостоятельно. У нее нет текста, но я надеюсь, что, когда вы послушаете ее, вы поймете, что это гимн, который, по крайней мере, придаст спортсменам, завоевавшим медаль, чувство достоинства, возможность слушать что-то, что поднимает настроение. Я не музыкальный критик, но кажется, что это сработает", - цитирует директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклауда агентство ТАСС.