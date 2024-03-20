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Список унижений: МОК утвердил "нейтральный" флаг и гимн для спортсменов России и Белоруссии

Список унижений: МОК утвердил "нейтральный" флаг и гимн для спортсменов России и Белоруссии

Автор:
20 марта 2024 11:13
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Видео   Ирина Винер   Олимпиада в Париже   Олимпиада-2024   Спорт   мок   нетральные спортсмены   
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И выкатил ряд других правил и ограничений.

Приближаются Олимпийские игры в Париже. Большинство российских и белорусских спортсменов на них не поедут. А тем, кто все-таки захочет принять участие в этих ни разу не политизированных состязаниях, предстоит проглотить кучу унижений, которые приготовил МОК:


  1. Спортсмены из РФ и РБ будут выступать под флагом AIN - аббревиатура расшифровывается как «индивидуальные нейтральные атлеты». Если такое случится, что спортсмены займут призовое место, награждать их будут также "нейтральной" музыкой без слов. Даже Чайковского на этот раз не оставили, чтобы не акцентировать внимание на национальности участников.



"Гимн был спродюсирован МОК самостоятельно, потому что мы не хотели полагаться на музыку, которая уже была в открытом доступе. Если вы помните, в Олимпийском комитете России была дискуссия, связанная с [Играми в] Токио, в которой фигурировала композиция, сочиненная Чайковским, на которую последовало много откликов. Поэтому в данном случае мы решили спродюсировать музыку самостоятельно. У нее нет текста, но я надеюсь, что, когда вы послушаете ее, вы поймете, что это гимн, который, по крайней мере, придаст спортсменам, завоевавшим медаль, чувство достоинства, возможность слушать что-то, что поднимает настроение. Я не музыкальный критик, но кажется, что это сработает", - цитирует директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклауда агентство ТАСС.




  1. Медали «нейтральных» россиян и белорусов не будут учитываться в общей таблице.
  2. Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия Игр в Париже. Правда, им разрешили посмотреть на действо со стороны. Дескать, не лишать же этих несчастных счастья лицезреть начало Олимпиады.

Кстати, церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые пройдет вне стадиона. Спортсмены сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по реке.


В этом мероприятии будут участвовать 10 500 человек, но россиянам и белорусам придётся наблюдать за зрелищем с берега. Решение о том, допустят ли российских и белорусских спортсменов до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024 будет приниматься позже.

  1. На Олимпиаду не пригласят официальных представителей РФ и РБ. Ни одно государственное и должностное лицо не получит приглашения. Присутствовать на Играх они смогут лишь как зрители в частном порядке.


Интересно, что на Игры уже квалифицировались 12 «безродных» спортсменов из России и семь из Белоруссии. МОК разрешает присоединиться к этим "счастливчикам" еще 36 спортсменам из РФ и 22 белорусам. На Олимпиаде в Токио участвовало 434 человека (330 россиян и 104 белоруса), и пополнится ли список тех, кто всё-таки решит квалифицироваться на Игры в Париже, еще неизвестно.


Ирина Винер ранее заявляла, что на таких условиях ехать на соревнования - бессмысленно. Тем более, что летом 2024 года в Москве и Екатеринбурге состоятся Летние Игры Дружбы, а в 2026 году в Сочи - зимние. Интересно, что МОК осудил эти соревнования, назвав их "неуважением к мировым антидопинговым стандартам" и "циничной попыткой использовать спортсменов для политической пропаганды".

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Ирина Винер   Олимпиада в Париже   Олимпиада-2024   Спорт   мок   нетральные спортсмены   
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53  комментария
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
спортсмены которые готовы на любые унижения лишь бы получить толику славы денег и известности это не спортсмены а чмошники.
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327
Фрол Минуту назад
Да поедут ,поедут, белого флага им будет достаточно,а гимном им будет писнЯ в исполнении Борюсика Моисеева - * Я просто щелку-у-унчик...* .
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10k
Сергей 8 минут назад
Свою делигацию в первую очередь надо посылать не в Париж, а в штаб квартиру МОК в Лозанне. Исключительно под "нейтральным" флагом СССР, в такой-же "нейтральной" форме РККА (эти 3,14-е её должны хорошо помнить) для правильной так сказать осоциации. С целью нагляднной презентации новых видов олимпийских дисциплин "танкового биатлона" и "авиадартса". После презентации устроить праздничные повешивания членов (да и вагин в принципе тоже) ВАДА и МОК. Можно ещё проанонсировать праздничные солюты над отдельными странами, потдерживающие нынешние новые веенья в спорте "вне политики".
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2k
Жирный бот 16 минут назад
"Спорт вне политики" говорили они)
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8k
Oleg 18 минут назад
А сколько ещё лет нас будут пинать за Сочи? Десять- двадцать? У нас вроде был "представитель" в МОК ? Исинбаева, и что, человек-мира ушёл в мир? А представители наших комитетов чего молчат? язык в жопу засунули и рады? 10 лет после Сочи прошло, какой в пзду нейтральный флаг?
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7k
мемфрид 21 минуту назад
Та шли бы они на йух со своими паралимпиадами
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8k
Влад 24 минуты назад
ну посмотрим что что за питоры туда поедут
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3k
РАТНИК Полчаса назад
Безродных спортсменов сразу зачислять в опущенных и выгонять из всех российских соревнований.
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3k
Егор Попов Полчаса назад
Лягушатники на лодочках олимпиаду открывать будут, т.к. улицы фермеры говном завалили.
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19k
владимир сидорский Полчаса назад
как интересно, в париже контуры островов на член похожи?
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3k
дед Сергей 37 минут назад
тех, кто поедет под этим флагом на игры Дружбы тоже пускать под нейтральным флагом
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7k
Progressor 37 минут назад
Поправка - это не для спортсменов России и Беларуси. Это для спортсменов без роду-племени. Они НИКАК не представляют обе страны.
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12k
Dmitry 44 минуты назад
И что дальше? Нашьют каждому Российскому/Белорусскому спортсмену желтую звезду на майку? Наденут железный ошейник? Или еще что-то придумают?
Зачем вообще в этом участвовать, если ничего кроме унижения ты не получишь (как отнять медали, они придумают (доказано уже)? Да и какие они тогда спортсмены, если у них нет никакой гордости?
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2k
Алексей Гулевич 45 минут назад
представляю - включают гимн из мультика Тома и Джерри
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3k
Шапкин 47 минут назад
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1k
Миша 50 минут назад
Как уважающим себя гражданам государства - отказаться от участия в этой постановке. Нормального судйства там тоже не будет. Как минимум наказать этим МОК на прибыль от мероприятия.
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18k
Kucher 51 минуту назад
Под этим флагом выдут не спортсмены России и Белоруссии, а конченые нейтральные мрази.
Пусть там потом и остаются, за компанию с Макаревичем, Гребенщиковым и прочими Галкиными.
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5k
Руслан 59 минут назад
Даже если опустить вопрос патриотизма, чувства собственного достоинства и оставить сугубо меркантильный интерес этих "спортсменов", то и тут облом. Славу и известность эти люди не получат, в историю достижений олимпиад их имя не впишут, призовых не дадут. Да даже монетизировать имя на рекламных контрактах не получится. ЗАЧЕМ едут?
Либо мазохисты, либо потенциальные перебежчики...И в том, и в другом случае идут нах! Из федераций исключить надо, пусть на вольных хлебах прозябают. Е@аные любители униженно лизать сапог "белого господина".
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44k
Aleks Час назад
Надеюсь черножопые французы дадут там им в Париже просраться... Что бы с горящими покрышками и разваленными витринами. Как в настоящей демократической стране.
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