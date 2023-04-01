Бородатый мужчина побил женский рекорд по тяжёлой атлетике, установленный трансгендером

Если честно, то с первого раза трудно понять, кто на ком стоял, но мы попытаемся всё разложить по полочкам.
Итак, начался этот театр абсурда с того, что канадский пауэлифтер Ави Сильверберг знатно удивился правилам в соревнованиях в женском чемпионате по пауэрлифтингу и решил на своём примере показать, что так дальше продолжиться не может. Сильверберг был главным тренером сборной Канады по пауэрлифтингу более десяти лет и его очень не устраивает политика самоидентификации Канадского союза пауэрлифтинга (CPU).
Оказывается, принять участие женском чемпионате по жиму лежа среди женщин в Альберте (Канада) могут все, кто считает себя женщиной. При этом ни гормоны пить, ни писюны показывать не надо, верят на слово, а то не дай боже радужные оскорбятся. Вот это правило и взбесило Ави, который выглядит, мягко говоря, как здоровый мужик и себя таковым и считает.
Ави не только зарегистрировался в категории дам с весом 84+, но и преспокойно побил последний рекорд, который установил другой мужик Энн Андрес, называющий себя трансгендером. Трансуха до этого троллила женщин, утверждая, что те "жим лежа делать не умеют", что даже 7-летний пацан может превзойти женщин и вообще им нет места в этом виде спорта.
Но Ави доказал Энн, что он - дрищ и выполнил жим почти на 167 кг, что на 45 кг больше предыдущего "рекорда".
В сети тут же поддержали Ави и заявили, что вся эта политика, поддерживающая трансгендеров, направлена на изгнание женщин из канадского спорта. Энн же свое позорное поражение пока никак не прокомментировал.
Источник:
- Голландский конькобежец установил новый рекорд скорости на льду
- 103-летняя экстремалка прыгнула с парашютом и попала в книгу рекордов Гиннесса
- 100-летняя американка стала старейшим пауэрлифтером в мире
- "Уральская молния" Лидия Скобликова
- Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд
как по мне, то этих "не пойми что" нужно максимально изолировать от здоровых людей, как прокаженных или чумных.
))
Пригласите уже "девушку", которая 300+ пожмет, чтобы закрыть вопрос.