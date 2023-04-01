Бородатый мужчина побил женский рекорд по тяжёлой атлетике, установленный трансгендером

Но Ави доказал Энн, что он - дрищ и выполнил жим почти на 167 кг, что на 45 кг больше предыдущего "рекорда".





В сети тут же поддержали Ави и заявили, что вся эта политика, поддерживающая трансгендеров, направлена на изгнание женщин из канадского спорта. Энн же свое позорное поражение пока никак не прокомментировал.