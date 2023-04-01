FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3215 постов • 434 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Бородатый мужчина побил женский рекорд по тяжёлой атлетике, установленный трансгендером

Бородатый мужчина побил женский рекорд по тяжёлой атлетике, установленный трансгендером

Автор:
01 апреля 2023 10:58
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   паурлифтинг   рекорд   соревнования   тяжёлая атлетика   
1280
3
1

Если честно, то с первого раза трудно понять, кто на ком стоял, но мы попытаемся всё разложить по полочкам.

Итак, начался этот театр абсурда с того, что канадский пауэлифтер Ави Сильверберг знатно удивился правилам в соревнованиях в женском чемпионате по пауэрлифтингу и решил на своём примере показать, что так дальше продолжиться не может. Сильверберг был главным тренером сборной Канады по пауэрлифтингу более десяти лет и его очень не устраивает политика самоидентификации Канадского союза пауэрлифтинга (CPU).


Оказывается, принять участие женском чемпионате по жиму лежа среди женщин в Альберте (Канада) могут все, кто считает себя женщиной. При этом ни гормоны пить, ни писюны показывать не надо, верят на слово, а то не дай боже радужные оскорбятся. Вот это правило и взбесило Ави, который выглядит, мягко говоря, как здоровый мужик и себя таковым и считает.


Ави не только зарегистрировался в категории дам с весом 84+, но и преспокойно побил последний рекорд, который установил другой мужик Энн Андрес, называющий себя трансгендером. Трансуха до этого троллила женщин, утверждая, что те "жим лежа делать не умеют", что даже 7-летний пацан может превзойти женщин и вообще им нет места в этом виде спорта.


Но Ави доказал Энн, что он - дрищ и выполнил жим почти на 167 кг, что на 45 кг больше предыдущего "рекорда".


В сети тут же поддержали Ави и заявили, что вся эта политика, поддерживающая трансгендеров, направлена на изгнание женщин из канадского спорта. Энн же свое позорное поражение пока никак не прокомментировал.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Спорт   видео   паурлифтинг   рекорд   соревнования   тяжёлая атлетика   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
354
Z Z 58 минут назад
Нормальный мужик, поприкалывался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev 8 минут назад
Ну б.л.я, а хули? Все по чесноку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Axel 22 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi Полчаса назад
докатились, бл__ть! мужики с "не пойми что", называющими себя женщинами, стали в конфронтацию вступать, чтобы что-то доказать.
как по мне, то этих "не пойми что" нужно максимально изолировать от здоровых людей, как прокаженных или чумных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ron Полчаса назад
Мне кажется, пора феминисткам восстать против этого мультигендерного беснования, ибо оно унижает женщин больше, чем мужчины обычной ориентации. И когда они до этого допрут, такое начнется! (*надо будет закупить поп-корн и семечки)
))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Garpia121 47 минут назад
Вперед к новым высотам! В детском спорте, столько возможностей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Nikita 52 минуты назад
Есть ещё мужики в канадских селеньях!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман Час назад
Какие-то веса странные: 167, и 122 кг - это уровень городской качалки.
Пригласите уже "девушку", которая 300+ пожмет, чтобы закрыть вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72141



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 марта
В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери
В Балашихе подростки задушили женщину по заказу её 14-летней дочери
Набирающие популярность в сообществах
В новой Hyundai Sonata появился сканер отпечатков пальцев
В новой Hyundai Sonata появился сканер отпечатков пальцев
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Материнская поддержка

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#подборка#люди#новости#Москва#милота#Реакция#дети
#Юмор#интересно#животные#история#позитив#авто аварии#аварии#США#актеры#истории
#факты#машина#автомир#интересное#дтп#Ynews#кино#Автовсячина#девушки#картинки
"Уральская молния" Лидия Скобликова "Уральская молния" Лидия Скобликова Голландский конькобежец установил новый рекорд скорости на льду Голландский конькобежец установил новый рекорд скорости на льду 100-летняя американка стала старейшим пауэрлифтером в мире 100-летняя американка стала старейшим пауэрлифтером в мире 103-летняя экстремалка прыгнула с парашютом и попала в книгу рекордов Гиннесса 103-летняя экстремалка прыгнула с парашютом и попала в книгу рекордов Гиннесса Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд Мужчина, державший планку в течение 9,5 часов, смог установить новый мировой рекорд

На что жалуетесь?

Вернуться