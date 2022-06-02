103-летняя экстремалка прыгнула с парашютом и попала в книгу рекордов Гиннесса

Она смело выпрыгнула из самолета вместе с инструктором и благополучно приземлилась в окрестностях городка Мутала в Швеции. За прыжком наблюдал регистратор Книги рекордов Гиннесса, который сразу же после приземления вручил Рут сертификат, официально подтверждающий, что теперь она самая пожилая женщина, совершившая прыжок с парашютом. Ларссон было два года, когда Аксель Рауль Торнблад первым в Швеции совершил прыжок с парашютом в 1920 году, пишет UPI.