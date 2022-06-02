103-летняя экстремалка прыгнула с парашютом и попала в книгу рекордов Гиннесса

Пожилая шведка Рут Ларссон увлеклась воздушными видами спорта, когда ей было 90 лет. Тогда она впервые полетала на воздушном шаре, а потом освоила парапланеризм. Но ей хотелось большего, и поэтому два года назад, в возрасте 101 года, женщина совершила свой первый прыжок с парашютом.
Тогда она могла бы побить мировой рекорд, но, увы, американка Кэтрин Ходжес сделала это всего на несколько месяцев раньше. Однако в этом году 31 мая шведка все-таки стала рекордсменкой, прыгнув с парашютом в тандеме в возрасте 103 лет.
Она смело выпрыгнула из самолета вместе с инструктором и благополучно приземлилась в окрестностях городка Мутала в Швеции. За прыжком наблюдал регистратор Книги рекордов Гиннесса, который сразу же после приземления вручил Рут сертификат, официально подтверждающий, что теперь она самая пожилая женщина, совершившая прыжок с парашютом. Ларссон было два года, когда Аксель Рауль Торнблад первым в Швеции совершил прыжок с парашютом в 1920 году, пишет UPI.
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