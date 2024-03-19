FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3556 постов • 448 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Капитан омского «Авангарда» случайно запустил шайбу в ребёнка

Капитан омского «Авангарда» случайно запустил шайбу в ребёнка

Автор:
19 марта 2024 18:57
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   авангард   интересное   локомотив   фото   хоккей   
991
2
1

После инцидента шайбу мальчику подарили.

Во время второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» шайба, которую пустил капитан «ястребов», попала в ребёнка, сидящего на трибунах. Мальчик заплакал от боли, матч был приостановлен. Ребёнку вызвали скорую помощь, но отец отказался от госпитализации.

В пресс-службе «Авангарда» рассказали, что мальчик в порядке и получил подарок.

С мальчиком всё хорошо, шайба прошла по касательной. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу "Авангарда", - рассказали в пресс-службе.

В последнем матче «Авангард» проиграл «Локомотиву» со счётом 7:0. После матча с главным тренером Михаилом Кравцом расторгли контракт. Исполняющим обязанности главного тренера временно был назначен Сергей Звягин.

Команда продолжает подготовку к третьей игре с «Локомотивом». После тренировки команда отправится в Ярославль. Игра состоится 20 марта.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Спорт   авангард   интересное   локомотив   фото   хоккей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
51k
Элек Мек 53 минуты назад
Аттракцион не виданной щедрости,могли бы и джерси с автографами подарить и в раздевалку на экскурсию пригласить,им мелочь,пацану восторг и счастье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 9 минут назад
ну дело житейское. Все кто идут на матч должны быть потенциально к этому готовы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Боевое крещение засчитано!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях
17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях
"Русский Rolls-Royce" пришёлся "ко двору". Ким Чен Ын обкатал подаренный ему Путиным "Аурус"
"Русский Rolls-Royce" пришёлся "ко двору". Ким Чен Ын обкатал подаренный ему Путиным...
Набирающие популярность в сообществах
Самые простые - и крутые советские часы. Все гениально просто
Самые простые - и крутые советские часы. Все гениально просто
В этом году фильму «Афоня» (1975) исполняется 49 лет
В этом году фильму «Афоня» (1975) исполняется 49 лет
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомир#фильм#авто аварии#позитив#милота#улыбнуло#Ynews
#животные#интересно#автомобили#машина#аварии#история#кот#Автовсячина#Китай#Спасение
#в мире#люди#факты#кино#ДТП#интересное#забавно#собака#США#маразм
Свистопляска, которая закончится не раньше июля Свистопляска, которая закончится не раньше июля В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский Десятка лучших моментов Чемпионата Мира по хоккею-2021 Десятка лучших моментов Чемпионата Мира по хоккею-2021 Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира Российский нападающий избил американского соперника на льду Российский нападающий избил американского соперника на льду

На что жалуетесь?

Вернуться