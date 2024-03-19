Капитан омского «Авангарда» случайно запустил шайбу в ребёнка

В пресс-службе «Авангарда» рассказали, что мальчик в порядке и получил подарок.

С мальчиком всё хорошо, шайба прошла по касательной. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу "Авангарда", - рассказали в пресс-службе.