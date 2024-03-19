Капитан омского «Авангарда» случайно запустил шайбу в ребёнка

После инцидента шайбу мальчику подарили.
Во время второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» шайба, которую пустил капитан «ястребов», попала в ребёнка, сидящего на трибунах. Мальчик заплакал от боли, матч был приостановлен. Ребёнку вызвали скорую помощь, но отец отказался от госпитализации.
В пресс-службе «Авангарда» рассказали, что мальчик в порядке и получил подарок.
С мальчиком всё хорошо, шайба прошла по касательной. Отец написал отказ от госпитализации, после чего все вернулись на трибуны смотреть хоккей. От клуба обязательно будет сувенир, мы знаем, что мальчик хочет шайбу "Авангарда", - рассказали в пресс-службе.
В последнем матче «Авангард» проиграл «Локомотиву» со счётом 7:0. После матча с главным тренером Михаилом Кравцом расторгли контракт. Исполняющим обязанности главного тренера временно был назначен Сергей Звягин.
Команда продолжает подготовку к третьей игре с «Локомотивом». После тренировки команда отправится в Ярославль. Игра состоится 20 марта.
Источник:
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