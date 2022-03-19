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Голландский конькобежец установил новый рекорд скорости на льду

Голландский конькобежец установил новый рекорд скорости на льду (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2022 12:46
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   голландия   коньки   рекорд   
595
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1
Как вы думаете какую скорость можно развить на коньках?

Источник:

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Метки: Спорт   видео   голландия   коньки   рекорд   
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11  комментариев
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6k
Думай о хорошем! 4 часа назад
нещитово! этот аэрощит реально подтягивает
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68k
Viktor 19 минут назад
Ну с аэрощитом каждый может!
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10k
Максимка Полчаса назад
А если его спустить с горы Арарат, то разгонится до 300км/ч.
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3k
VPJ Полчаса назад
Да тьфу на него. Если бы с такой скоростью скифское золото вернул... а так тьфу на него.
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20k
BiZ Полчаса назад
так ему в жопу толкает атмосфера, а спереди пониженное давление. или вопрос был, на какой скорости конькобежец все еще не пиьданется?
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1k
Старичок 2 часа назад
надо было уже и моторчик в жопу вставить, что уж мелочиться с каким то щитом.
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1k
Пошляк Стебаныч 3 часа назад
Что такое воздушный мешок автору неведомо.
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2k
Veprь Макар 4 часа назад
Тренер плюс
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10k
Roy Batty 4 часа назад
Щит? Да куле мелочиться - давайте его просто к машине привяжем.
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
Астматик?
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