Голландский конькобежец установил новый рекорд скорости на льду

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Как вы думаете какую скорость можно развить на коньках?
Эта история продолжается не первый год. Голландский конькобежец Кьелд Нёйс (Kjeld Nuis) трёхкратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, решил выяснить, как быстро может передвигаться человек на кольках.
Выяснял долго и упорно, по ходу дела установил несколько мировых рекордов и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом.
Так, в 2018 году он разогнался до 93 км\ч на естественном льду. Для того чтобы спортсмен комфортнее себя чувствовал, был спроектирован особый аэрощит.
Выяснял долго и упорно, по ходу дела установил несколько мировых рекордов и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом.
Так, в 2018 году он разогнался до 93 км\ч на естественном льду. Для того чтобы спортсмен комфортнее себя чувствовал, был спроектирован особый аэрощит.
А уже в этом году конькобежец побил свой рекорд, разогнавшись до 103 км/ч по естественному льду на норвежском озере Савален. 32-летний олимпийский чемпион преодолел более 2 км и, по его словам, "выложился на все 100%".
32-летний олимпийский чемпион преодолел более 2 км и, по его словам, "выложился на все 100%".
Источник:
АНТИФИШКИ
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