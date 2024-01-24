Пожилая бегунья установила мировой рекорд

Итальянка Эмма Мария Маззенга из Падуи может похвастаться недавно установленным мировым рекордом. Пожилая женщина быстрее всех пробегает 200 метров — по крайней мере, в своей возрастной категории.
Бегунье уже 90 лет, и она способна преодолеть дистанцию за 54,46 секунд. Такое достижение было официально признано Книгой рекордов Гиннесса.
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Некоторое время назад Эмма получила перелом грудины, и, поправившись, начала тренироваться ради мирового рекорда. Кстати, женщина надеется пробежать 200 метров за ещё более короткое время. Она утверждает, что на тренировках бегала быстрее.
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