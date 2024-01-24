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Пожилая бегунья установила мировой рекорд

Пожилая бегунья установила мировой рекорд

Автор:
24 января 2024 08:04
Сообщество : Спорт
Метки: Бег   Видео   бабушка   бегунья   в мире   мировой рекод   рекорд   
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Итальянка Эмма Мария Маззенга из Падуи может похвастаться недавно установленным мировым рекордом. Пожилая женщина быстрее всех пробегает 200 метров — по крайней мере, в своей возрастной категории.

Бегунье уже 90 лет, и она способна преодолеть дистанцию за 54,46 секунд. Такое достижение было официально признано Книгой рекордов Гиннесса.

Некоторое время назад Эмма получила перелом грудины, и, поправившись, начала тренироваться ради мирового рекорда. Кстати, женщина надеется пробежать 200 метров за ещё более короткое время. Она утверждает, что на тренировках бегала быстрее.

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Метки: Бег   Видео   бабушка   бегунья   в мире   мировой рекод   рекорд   
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1  комментарий
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sanchesS80 Минуту назад
Она еще и многих офисных пузатиков обгонит.
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