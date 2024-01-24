Пожилая бегунья установила мировой рекорд

Не то что люди, тут и лошадь не пройдет

На Филиппинах установили мировой рекорд по «матрасному домино»

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