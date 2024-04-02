FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8722 поста • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму

«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму

Автор:
02 апреля 2024 15:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: gender   активисты   арест   джоан роулинг   женщины   мужчины   
1732
5

Одной «отменой» дело тут не ограничится.

Джоан Роулинг известна романами о приключениях Поттера и критикой трансгендеров. Ну как критикой - сначала писательница поддерживала это движение*, потом спохватилась. Началось с того, что она комментировала статью в одном из журналов, там писали о менструации, но не указали, что она есть только у женщин. Формулировка была такая: «Люди, у которых есть менструации».

Писательница обратила внимание на этот бред. И предложила: давайте называть таких людей «муженщинами». Ну или включим голову и укажем, что это женщины. Потому что у мужчин никаких критических дней быть не может. Даже если они вдуют себе силиконовую грудь, накрасятся и натянут юбку. Всё равно останутся мужиками - это природа и изменить её невозможно.

×
×

За это её принялись травить и отменять. Британский ведущий и трансгендер по имени Индия Уиллоуби даже собрался с ней судиться. Но Роулинг упёрлась и заявила, что лучше уж отсидит в тюрьме, чем откажется от здравого смысла.

Теперь она и вправду может загреметь за решётку.

Роулинг живёт в Шотландии. И власти этой страны недавно расширили закон о преступлениях на почве ненависти. В него включили разжигание на почве возраста, инвалидности, расы, религии, сексуальной ориентации и трансгендерной идентичности. Если кто-то решит «разжечь» и назовёт транса мужчиной, то ему грозит солидный штраф или до 7 лет тюрьмы. И Роулинг возмутилась.

Также напомнила о мужиках, которых осудили за изнасилование женщин, но, из-за того, что они объявили себя «небинарными персонами», их посадили в женскую тюрьму. Или о тех, кто стал выступать в женских соревнованиях и занимать там призовые места. Не потому что талантливей, а потому что девушки не могут на равных тягаться с мускулистым мужиком.

Новая законодательная инициатива даёт простор для всяческих злоупотреблений активистам, желающим заткнуть рот тем, кто высказывается о рисках упразднения пространств, доступных только для женщин и девочек, - посетовала Роулинг.

Тут писательница снова намекнула на женский спорт. Ну и на гендерно-нейтральные туалеты, где девочка может повстречаться с мужиком в юбке. В своих постах Роулинг называла всех перечисленных трансов «женщинами» и «леди».

 А потом заявила, что просто тролила и для неё они все мужики.

Джоан закончила свою мысль на том, что если у законодателей и активистов перестала работать соображалка и они путают мужчин и женщин - пусть так. Она за свои слова готова сесть в тюрьму.

Сейчас я нахожусь за границей, но если то, что я написала, будет квалифицировано как преступление с точки зрения нового закона, то жду не дождусь, когда меня арестуют после возвращения на родину Шотландского Просвещения.

Если присядет в тюрьму с трансгендерами - жаловаться будет некому, сама себе срок наболтала. А если серьёзно, то на писательницу ополчились очень многие. Её почему-то считают чуть ли не главной разжигательницей «ненависти к трансгендерам». А она всего лишь хочет, чтобы женщины оставались женщинами, соревновались в спорте только друг с другом, и имели право на отдельный туалет, чтобы не любоваться там мужиками на каблуках.

По мнению активистов, она требует слишком многого.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: gender   активисты   арест   джоан роулинг   женщины   мужчины   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Гомерчик 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
rudenkov 9 минут назад
Теперь её книги запретят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду 24 минуты назад
В общем говна выше крыши.Руки не хочется пачкать.Мразь,лгунья,воровка и русофобка.Если сдохнет,то никому от этого хуже не станет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Shtoppi Полчаса назад
"просвещенный запад" стремительно скатывается в бездну умственной деградации, мракобесия и идиотии. глядя на все это даже издалека - блевать тянет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Ну а это Диана Уинн Джонс (1934 - 2011 гг)- британская писательница, автор фантастических романов для детей и взрослых. Нам известная как автор "Ходячего замка Хаула" (для тех кто не знает - это трилогия).
Кстати ходили упорные слухи о том, что Джонс подавала в суд на Роулинг и та откупилась от старушки более чем приличной суммой
Попробуйте почитать её цикл о мирах Крестоманси.
и Вы окончательно поймёте откуда ветер дует. Тут даже ничего придумывать не надо. Один в один даже персонажи похожи, вот только Диана Джонс куда более талантливая писательница и фантазия у неё куда более бурная чем у недоучки Роулинг, а значит серия получилась намного лучше Гарри Поттера, правда рассчитана она конечно на подростковую аудиторию, по крайней мере в большей части.

Так что умница и красавица Джоана Роулинг, плюющая на фанатов в угоду тенденциям,

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Korolev Полчаса назад
Чего только не придумают буржуи, чтобы народ отвлечь от действительно серьёзных проблем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
В него включили разжигание на почве возраста, инвалидности, расы, религии, сексуальной ориентации и трансгендерной идентичности.

но русофобия в этот список не входит как я понимаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Знакомьтесь это Мери Стюарт (1954 2014 гг.) английская романистка, известная прежде всего своей трилогией о маге Мерлине, в которой она смогла совместить черты исторического романа и истории в стиле фэнтези. Причём всё это она приправила тонким умным юмором и атмосферным окружением. Книг у неё много, но детское произведение всего одно.
Это человечище и просто сногшибательно талантливая женщина-писатель
Вот этот роман рассказывает нам про девочку на лето поехавшую погостить к двоюродной бабушке и попадающей в водоворот волшебных событий.

Многое очень многое в этой книге постоянно отсылает нас к Гарри Поттеру, вот только написано история в конце 1971 году. Атмосфера, странное рядом, ситуации - всё отсюда.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Да и хер с с ней.Русофобка и пи.з.до.болка.
Хроники вранья и лицемерия.
Начнём с того, что внизу фотография той маленькой квартиры у свалки, где матерью одиночкой на социальное пособие,без мужа,с ребёком, жила англичанка.
Да, да оказалось, что снимала она целый дом - благоустроенный и в два этажа. Журналистка кстати тоже от такой холупы у свалки несколько офигела. Ну всё познаётся в сравнении теперь миссис Роулинг наверное живёт вот в таком дворце.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 38 минут назад
Инквизиция с обратным знаком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2737 постов (2692 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

291832



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Небезынтересное развитие событий, однако
Небезынтересное развитие событий, однако
Иосиф Кобзон о Жванецком
Иосиф Кобзон о Жванецком
Набирающие популярность в сообществах
Шутки в сторону — 8 новых криминальных комедий⁠⁠
Шутки в сторону — 8 новых криминальных комедий⁠⁠
Русские имена, которые только кажутся традиционными
Русские имена, которые только кажутся традиционными
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#Юмор#в мире#Прикол#новости#люди#удивительно#скандал
#машина#животные#забавно#факты#интересное#интересно#позитив#СССР#собака#дети
#автомобили#аварии#авто аварии#история#Автовсячина#кот#кино#улыбнуло#красота#Индия
Проверка смартфона супругом приводит к разводу Проверка смартфона супругом приводит к разводу «Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме «Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли... В Зимбабве группы женщин похищают мужчин на 2 дня с одной безумной целью В Зимбабве группы женщин похищают мужчин на 2 дня с одной безумной целью Консуэло Сент-Экзюпери: обратная сторона нежного гения Консуэло Сент-Экзюпери: обратная сторона нежного гения Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств

На что жалуетесь?

Вернуться