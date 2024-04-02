«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму

Джоан Роулинг известна романами о приключениях Поттера и критикой трансгендеров. Ну как критикой - сначала писательница поддерживала это движение*, потом спохватилась. Началось с того, что она комментировала статью в одном из журналов, там писали о менструации, но не указали, что она есть только у женщин. Формулировка была такая: «Люди, у которых есть менструации».

Писательница обратила внимание на этот бред. И предложила: давайте называть таких людей «муженщинами». Ну или включим голову и укажем, что это женщины. Потому что у мужчин никаких критических дней быть не может. Даже если они вдуют себе силиконовую грудь, накрасятся и натянут юбку. Всё равно останутся мужиками - это природа и изменить её невозможно.