«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму

Одной «отменой» дело тут не ограничится.
Джоан Роулинг известна романами о приключениях Поттера и критикой трансгендеров. Ну как критикой - сначала писательница поддерживала это движение*, потом спохватилась. Началось с того, что она комментировала статью в одном из журналов, там писали о менструации, но не указали, что она есть только у женщин. Формулировка была такая: «Люди, у которых есть менструации».
Писательница обратила внимание на этот бред. И предложила: давайте называть таких людей «муженщинами». Ну или включим голову и укажем, что это женщины. Потому что у мужчин никаких критических дней быть не может. Даже если они вдуют себе силиконовую грудь, накрасятся и натянут юбку. Всё равно останутся мужиками - это природа и изменить её невозможно.
За это её принялись травить и отменять. Британский ведущий и трансгендер по имени Индия Уиллоуби даже собрался с ней судиться. Но Роулинг упёрлась и заявила, что лучше уж отсидит в тюрьме, чем откажется от здравого смысла.
Теперь она и вправду может загреметь за решётку.
Роулинг живёт в Шотландии. И власти этой страны недавно расширили закон о преступлениях на почве ненависти. В него включили разжигание на почве возраста, инвалидности, расы, религии, сексуальной ориентации и трансгендерной идентичности. Если кто-то решит «разжечь» и назовёт транса мужчиной, то ему грозит солидный штраф или до 7 лет тюрьмы. И Роулинг возмутилась.
Также напомнила о мужиках, которых осудили за изнасилование женщин, но, из-за того, что они объявили себя «небинарными персонами», их посадили в женскую тюрьму. Или о тех, кто стал выступать в женских соревнованиях и занимать там призовые места. Не потому что талантливей, а потому что девушки не могут на равных тягаться с мускулистым мужиком.
Новая законодательная инициатива даёт простор для всяческих злоупотреблений активистам, желающим заткнуть рот тем, кто высказывается о рисках упразднения пространств, доступных только для женщин и девочек, - посетовала Роулинг.
Тут писательница снова намекнула на женский спорт. Ну и на гендерно-нейтральные туалеты, где девочка может повстречаться с мужиком в юбке. В своих постах Роулинг называла всех перечисленных трансов «женщинами» и «леди».
А потом заявила, что просто тролила и для неё они все мужики.
Джоан закончила свою мысль на том, что если у законодателей и активистов перестала работать соображалка и они путают мужчин и женщин - пусть так. Она за свои слова готова сесть в тюрьму.
Сейчас я нахожусь за границей, но если то, что я написала, будет квалифицировано как преступление с точки зрения нового закона, то жду не дождусь, когда меня арестуют после возвращения на родину Шотландского Просвещения.
Если присядет в тюрьму с трансгендерами - жаловаться будет некому, сама себе срок наболтала. А если серьёзно, то на писательницу ополчились очень многие. Её почему-то считают чуть ли не главной разжигательницей «ненависти к трансгендерам». А она всего лишь хочет, чтобы женщины оставались женщинами, соревновались в спорте только друг с другом, и имели право на отдельный туалет, чтобы не любоваться там мужиками на каблуках.
По мнению активистов, она требует слишком многого.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
Источник:
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Кстати ходили упорные слухи о том, что Джонс подавала в суд на Роулинг и та откупилась от старушки более чем приличной суммой
Попробуйте почитать её цикл о мирах Крестоманси.
и Вы окончательно поймёте откуда ветер дует. Тут даже ничего придумывать не надо. Один в один даже персонажи похожи, вот только Диана Джонс куда более талантливая писательница и фантазия у неё куда более бурная чем у недоучки Роулинг, а значит серия получилась намного лучше Гарри Поттера, правда рассчитана она конечно на подростковую аудиторию, по крайней мере в большей части.
Так что умница и красавица Джоана Роулинг, плюющая на фанатов в угоду тенденциям,
но русофобия в этот список не входит как я понимаю...
Это человечище и просто сногшибательно талантливая женщина-писатель
Вот этот роман рассказывает нам про девочку на лето поехавшую погостить к двоюродной бабушке и попадающей в водоворот волшебных событий.
Многое очень многое в этой книге постоянно отсылает нас к Гарри Поттеру, вот только написано история в конце 1971 году. Атмосфера, странное рядом, ситуации - всё отсюда.
Хроники вранья и лицемерия.
Начнём с того, что внизу фотография той маленькой квартиры у свалки, где матерью одиночкой на социальное пособие,без мужа,с ребёком, жила англичанка.
Да, да оказалось, что снимала она целый дом - благоустроенный и в два этажа. Журналистка кстати тоже от такой холупы у свалки несколько офигела. Ну всё познаётся в сравнении теперь миссис Роулинг наверное живёт вот в таком дворце.