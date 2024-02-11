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Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств

Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств

Автор:
11 февраля 2024 18:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: домогательства   женщины   исследование   мужчины   насилие   ученые   шотландия   
1343
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«Слабый пол» оказался не таким уж и слабым.

Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии заявили, что 7 из 10 мужчин в течение жизни подвергались домогательствам и даже сексуальному насилию от женщин.

Под «домогательствами» учёные подразумевали всё, что связано с сексом и сделано без согласия одной из сторон. То есть активная дама напирала, целовала непокорного мужика, прихватывала за всякое, а иногда - и склоняла к сексу угрозами. Как правило, не прямой физической расправой (что было бы вообще смешно) - «доминаторша» сулила жертве возможные неприятности и мужик поддавался.

Всего было опрошено 1124 британских мужчин. Все - строго гетеро, никакой радужности. И вот статистика:

  • 71% мужчин хотя бы раз в жизни подвергались сексуальным домогательствам со стороны женщин.
  • У 57% из опрошенных такое было один раз.
  • 45% - отбивались от домогательств более двух раз.
  • 33% респондентов соглашались на сексуальные действия под эмоциональным давлением.
  • 29% - были пьяны и «не могли сопротивляться». Похоже на отмазку для жены, но всё же.
  • Ну а 5% признались, что их заставили силой или угрозами причинить вред.

Цель исследования: опровергнуть стереотип, что в плане секса женщины нежные и ласковые, а мужчины - напористые и агрессивные. Всё может быть наоборот. Собственно, это и так понятно любому взрослому человеку, но учёные решили освоить грант провести серьёзную научную работу.

А в выводах к своему труду они указали, что жертва сексуального насилия получает психологическую травму независимо от пола. Причём у мужчин последствия могут быть ещё тяжелее и лечиться дольше.

Теперь ждём массовых судебных процессов и «отмен» известных женщин за домогательства к мужикам. Равноправие - оно такое.

Источник:

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Метки: домогательства   женщины   исследование   мужчины   насилие   ученые   шотландия   
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21  комментарий
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129
Ден 55 минут назад
На Их месте должен быть я))
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5k
Kozlodoev 15 секунд назад
Эх, к сожалению, это уже в прошлом... хотя... почему страдал? Наслаждался!
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2k
Генрих 7 минут назад
У 57% из опрошенных такое было один раз.
45% - отбивались от домогательств более двух раз.

Даже без учета тех, кого домогались дважды выходит 102%
Ссылка www.youtube.com
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6k
satra 9 минут назад
Прям "страдали"?
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6k
Babangdida 13 минут назад
Тай и есть! В *опу стамбульскую конвенцию!
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17k
ss 19 минут назад

По-моему, Харви нудно начинать писАть доносы на домогавшихся до него голивудских баб.
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4k
Александр Полчаса назад
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167k
стас Полчаса назад
"Теперь ждём массовых судебных процессов и «отмен» известных женщин за домогательства к мужикам. Равноправие - оно такое."

не дождемся
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54k
Андрей Полчаса назад
Это шотландия. Там мужики в юбках ходят.
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413
iskra 44 минуты назад
Ко мне домогались много раз. Но я от этого не страдал. До изнасилования не дошло ни разу.
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5k
Горожанин 51 минуту назад
Страдал от женских домогательств?.. Я не страдал, а получал и получаю удовольствие!
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21k
scorpick 54 минуты назад
Я так скажу. Мужик если не хочет, он попросту не сможет.
А вот баба и хочет, может, и не хочет, может.
Утипути, сооблазнили их. Какая травма на всю жизнь!
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4k
10001011101100 55 минут назад
ну не скажу, что вот прям вот страдал от домогательств,
скорее это было просто приятное завершение вечеринки ))
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8k
Mauritanien 55 минут назад
Вы британских женщин видели? Грань между алкогольным отравлением и "она мне нравится" ооочень тонкая. Так что не удивительно
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413
iskra Mauritanien Полчаса назад
Красавицы в любой нации не в большинстве..
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492
Денис Веселов 57 минут назад
Остальные 29% от мужчин, этож Шотландия , нех в "юбках" ходить))))
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