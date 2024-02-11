Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств

«Слабый пол» оказался не таким уж и слабым.
Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии заявили, что 7 из 10 мужчин в течение жизни подвергались домогательствам и даже сексуальному насилию от женщин.
Под «домогательствами» учёные подразумевали всё, что связано с сексом и сделано без согласия одной из сторон. То есть активная дама напирала, целовала непокорного мужика, прихватывала за всякое, а иногда - и склоняла к сексу угрозами. Как правило, не прямой физической расправой (что было бы вообще смешно) - «доминаторша» сулила жертве возможные неприятности и мужик поддавался.
Всего было опрошено 1124 британских мужчин. Все - строго гетеро, никакой радужности. И вот статистика:
- 71% мужчин хотя бы раз в жизни подвергались сексуальным домогательствам со стороны женщин.
- У 57% из опрошенных такое было один раз.
- 45% - отбивались от домогательств более двух раз.
- 33% респондентов соглашались на сексуальные действия под эмоциональным давлением.
- 29% - были пьяны и «не могли сопротивляться». Похоже на отмазку для жены, но всё же.
- Ну а 5% признались, что их заставили силой или угрозами причинить вред.
Цель исследования: опровергнуть стереотип, что в плане секса женщины нежные и ласковые, а мужчины - напористые и агрессивные. Всё может быть наоборот. Собственно, это и так понятно любому взрослому человеку, но учёные решили освоить грант провести серьёзную научную работу.
А в выводах к своему труду они указали, что жертва сексуального насилия получает психологическую травму независимо от пола. Причём у мужчин последствия могут быть ещё тяжелее и лечиться дольше.
Теперь ждём массовых судебных процессов и «отмен» известных женщин за домогательства к мужикам. Равноправие - оно такое.
Источник:
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45% - отбивались от домогательств более двух раз.
Даже без учета тех, кого домогались дважды выходит 102%
По-моему, Харви нудно начинать писАть доносы на домогавшихся до него голивудских баб.
не дождемся
А вот баба и хочет, может, и не хочет, может.
Утипути, сооблазнили их. Какая травма на всю жизнь!
скорее это было просто приятное завершение вечеринки ))