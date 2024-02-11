Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств

Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии заявили, что 7 из 10 мужчин в течение жизни подвергались домогательствам и даже сексуальному насилию от женщин.

Под «домогательствами» учёные подразумевали всё, что связано с сексом и сделано без согласия одной из сторон. То есть активная дама напирала, целовала непокорного мужика, прихватывала за всякое, а иногда - и склоняла к сексу угрозами. Как правило, не прямой физической расправой (что было бы вообще смешно) - «доминаторша» сулила жертве возможные неприятности и мужик поддавался.