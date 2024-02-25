«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме

Видео очень не понравилось представительницам слабого пола.
Аэропорт Минска решил сделать поздравительное видео ко Дню защитника Отечества. Героями ролика стали женщины: они показали, как бы всё работало без мужчин.
Например, во время погрузки багажа, дамы отвлекались на непринуждённую беседу. Закрашивали царапины на автобусе лаком для ногтей, на совещаниях зависали в соцсетях и листали журналы. С трудом залезали в пожарную машину, ну и всё в таком духе.
Дорогие мужчины! Без вас работа была бы совсем другой. Спасибо, что вы есть в нашей жизни! В процессе съемки техника не пострадала, - сообщается в конце ролика.
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Безобидное и юмористическое видео вызвало целую бурю. Обычные посты в аккаунте Минского аэропорта в соцсетях набирают 300-400 просмотров, а тут - 650 тысяч. Ну и комменты к нему:
Не обошлось и без оскорблений:
Но пассажи про «гендерную дискриминацию» дальше соцсетей не пошли. Ролик-то шуточный и в нём точно не хотели никого обидеть, так что здравомыслие победило. По крайней мере, в этот раз.
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"вызвало целую бурю.", ага, ага... 600 тыс. просмотров... Верю... Из этих 600 ТЫСЯЧ автор наскреб еле несколько т выложил. А ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ? Даже если 50% на 50% (чему я не верю), где "другая" сторона?
Для меня, выросшего при СССР, когда радуга была на небе, цвета - были ПРОСТО ЦВЕТА, т даже трахнуться можно было только лбом об что то, замечательное видео с оригинальным сюжетом, абсолютно ничего нет обидного НИ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ни еще каких бы то ни было новых западных "геньдерОв", к коим автор, видимо, принадлежит.
В одном женщины лучше, в другом - мужчины, так что фемки, идете ка на! А девчата молодцы, хороший ролик сняли, с юмором.
Речь не о том что женщины хотят тягать чемоданы и делают это лучше (конечно нет).
Речь о том что в ролике женщины представлены как идиотки умственно отсталые, которые буквально все делают как инфантильные дети.
Барышням из ролика выдать премию!
И да, всё верно тут показано.
Но чтобы понять, нужно быть с нормальными мозгами.
На выбор любая мужская профессия, в которую по мужланским понятиям женщин не допускают.