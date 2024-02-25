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«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме

«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме

Автор:
25 февраля 2024 20:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   аэропорт   день защитника отечества   дискриминация   женщины   минск   мужчины   поздравление   ролик   сексизм   
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Видео очень не понравилось представительницам слабого пола.

Аэропорт Минска решил сделать поздравительное видео ко Дню защитника Отечества. Героями ролика стали женщины: они показали, как бы всё работало без мужчин.

Например, во время погрузки багажа, дамы отвлекались на непринуждённую беседу. Закрашивали царапины на автобусе лаком для ногтей, на совещаниях зависали в соцсетях и листали журналы. С трудом залезали в пожарную машину, ну и всё в таком духе.

Дорогие мужчины! Без вас работа была бы совсем другой. Спасибо, что вы есть в нашей жизни! В процессе съемки техника не пострадала, - сообщается в конце ролика.

Безобидное и юмористическое видео вызвало целую бурю. Обычные посты в аккаунте Минского аэропорта в соцсетях набирают 300-400 просмотров, а тут - 650 тысяч. Ну и комменты к нему:

Не обошлось и без оскорблений:

Но пассажи про «гендерную дискриминацию» дальше соцсетей не пошли. Ролик-то шуточный и в нём точно не хотели никого обидеть, так что здравомыслие победило. По крайней мере, в этот раз.

Источник:

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Метки: Видео   аэропорт   день защитника отечества   дискриминация   женщины   минск   мужчины   поздравление   ролик   сексизм   
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64  комментария
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1k
Тамара Витальевна 6 часов назад
А мне понравилось. Молодцы девушки. Особенно хорошо, когда пачка журналов на педаль))))) Круто!!!!! С юмором у них всё в порядке.
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9k
Pravednik84 20 минут назад
Есть у меня одна знакомая блондинка, она не обижается на анекдоты про блондинок. Почему? Потому что она блондинка, а не тупая.
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73k
SAndre Час назад
а че так возбудились-то?
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7k
Neo 2 часа назад
Душнилы, не смогли в юмор, раскудахтались, }{ули с них взять...
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6k
Трям 2 часа назад
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизмеПосмотреть
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
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28k
ПаганецЪ 2 часа назад
Зараза фемобезмозглия распространяется.
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10k
Сергей 3 часа назад
В прошлый раз огромное количества брызг дерьма в разные стороны со стороны тупоменисток вызвала реклама DNS к 23 февраля. Так что на радость им вылажу его ещё раз здесь.
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38
Без Паники Сергей 2 часа назад
А Вы сами не видите разницу? Там добрый юмористический ролик для своих. А тут какое-то садо-мазо. Господи, лишь бы я не наделал ошибок. А то радетель за русский язык с нечитаемым ником "Cornho" на иностранном языке заминусует.
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3k
Daimos 3 часа назад
Ну по сути, они выполнили всю работу. Просто иначе.
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21k
Luc72 3 часа назад
Автор видимо с первых рядов пусини... ой, т.е. феминистического движения.
"вызвало целую бурю.", ага, ага... 600 тыс. просмотров... Верю... Из этих 600 ТЫСЯЧ автор наскреб еле несколько т выложил. А ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ? Даже если 50% на 50% (чему я не верю), где "другая" сторона?
Для меня, выросшего при СССР, когда радуга была на небе, цвета - были ПРОСТО ЦВЕТА, т даже трахнуться можно было только лбом об что то, замечательное видео с оригинальным сюжетом, абсолютно ничего нет обидного НИ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ни еще каких бы то ни было новых западных "геньдерОв", к коим автор, видимо, принадлежит.
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5k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Феминистки это крокодилы или лесбиянки. Других вариантов нет
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14k
..: Атеист :.. 3 часа назад
Этих всех феминисток отправить на туже сортировку багажа и посмотреть! Вот только пусть попробуют схалтурить!
В одном женщины лучше, в другом - мужчины, так что фемки, идете ка на! А девчата молодцы, хороший ролик сняли, с юмором.
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1k
Aleksei 3 часа назад
классный видос ! уже давно не удивляюсь комментам феменисток)) Вы или себе член нормальный найдите,который вас направит куда нужно, либо разгрузите вагон цемента. тогда о равноправии поговорим.
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5k
Макс 3 часа назад
Я так понимаю, эту новость растрепали-перетрепали и обмусолили между собой те 650 тысяч, которые требуют не мыслить о женщинах стереотипно?
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7k
Duckk 3 часа назад
Возмущенок переловить, переписать и стерилизовать.
Барышням из ролика выдать премию!
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174
Андрей 3 часа назад
Девчата супер, красивые и с юмором. А зависть - плохое чувство. Спасибо им всем, и участницам и комментаторам, так нагляднее чувствуется разница.
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234k
Rusbond 3 часа назад
Все те, кто негодует, конченные дуры. Весь мир создан мужиками и держится на них же. Понятно, что все это создавалось в первую очередь, что бы бабам жилось легче и голова реже болела:), но эти недовольные, судя по всему, неудовлетворенные эмансипатки, так что нечего на этих несчастных обращать внимание. А ролик отличный!
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11k
BarOb 3 часа назад
С одной стороны куры обиделись, а с другой стороны не для них ведь поздравление.
И да, всё верно тут показано.
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8k
Умница-красавица 3 часа назад
Електорат Тихановской..
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1k
grihon 4 часа назад
Очень прикольно и креативно.
Но чтобы понять, нужно быть с нормальными мозгами.
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24k
Valiko 4 часа назад
Любая недовольная ТП приглашается для демонстрации своих навыков, развеивающих сексизмы, стереотипы и дискриминации)))
На выбор любая мужская профессия, в которую по мужланским понятиям женщин не допускают.
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9k
fryazino 4 часа назад
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