«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме

Аэропорт Минска решил сделать поздравительное видео ко Дню защитника Отечества. Героями ролика стали женщины: они показали, как бы всё работало без мужчин.

Например, во время погрузки багажа, дамы отвлекались на непринуждённую беседу. Закрашивали царапины на автобусе лаком для ногтей, на совещаниях зависали в соцсетях и листали журналы. С трудом залезали в пожарную машину, ну и всё в таком духе.