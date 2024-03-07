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Признание в любви, женитьба, переезд. На какие безумства идут мужчины ради женщин

Признание в любви, женитьба, переезд. На какие безумства идут мужчины ради женщин

Автор:
07 марта 2024 21:29
Сообщество : Факты
Метки: безумства   женщины   мужчины   общественное мнение   опросы   респонденты   
1912
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Каждый четвертый мужчина считает, что женитьба — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных мужчин из всех округов страны.

В преддверии 8 марта социологи традиционно форсят тему отношений между мужчинами и женщинами.

Итак, на вопрос к мужчинам «какой самый безрассудный поступок вы совершили ради женщины?» с большим отрывом лидирует ответ «женился». Так ответили 27% опрошенных.

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Далее мнения разошлись и раздробились на крошечные проценты:

Ради встреч ходил/ездил далеко (4%)

Переехал (3%)

Признался в любви (3%)

Подрался (2%)

Залез к ней через окно/балкон (2%)

Купил дорогой подарок (2%)

По одному проценту набрали такие ответы:

взял кредит;

купался в ледяной воде;

простил ее проступок/ложь/измену;

прыгнул с высоты;

развелся с женой.

Также отвечают:

бросил курить, бросил работу, доверился, сделал тату с ее именем, женился на ее подруге, писал на асфальте ее имя, отказался от других женщин, пел песню под окном, поссорился с родителями, потерял бизнес, пропустил соревнования, продал машину, разбил окно, удалился из соцсетей, бросил институт, ушел от нее, украл цветы с клумбы.

И самое интересное, девочки:

19% мужчин сказали, что безрассудных поступков ради женщины в их жизни не было.

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Метки: безумства   женщины   мужчины   общественное мнение   опросы   респонденты   
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7  комментариев
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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
А потом, лет в 50, а то и раньше, думаешь - "И нахрена мне это всё нужно было"?
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6k
Кистень Час назад
Я в 19-ти процентах. Дважды.
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59k
Мойша 2 часа назад
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10k
sedoisever 2 часа назад
Большинство поступков, за редким исключением, человек делает для себя. И вот всё это перечисленное "ради женщины", было сделано именно ради себя.
Женился ради женщины? Для чего? Хотел ей угодить? Значит преследовал какие-то цели и строил на неё какие-то планы. Для кого? Для себя конечно же. )
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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