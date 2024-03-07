Признание в любви, женитьба, переезд. На какие безумства идут мужчины ради женщин

Также отвечают:

бросил курить, бросил работу, доверился, сделал тату с ее именем, женился на ее подруге, писал на асфальте ее имя, отказался от других женщин, пел песню под окном, поссорился с родителями, потерял бизнес, пропустил соревнования, продал машину, разбил окно, удалился из соцсетей, бросил институт, ушел от нее, украл цветы с клумбы.