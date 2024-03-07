Признание в любви, женитьба, переезд. На какие безумства идут мужчины ради женщин

Каждый четвертый мужчина считает, что женитьба — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных мужчин из всех округов страны.
В преддверии 8 марта социологи традиционно форсят тему отношений между мужчинами и женщинами.
Итак, на вопрос к мужчинам «какой самый безрассудный поступок вы совершили ради женщины?» с большим отрывом лидирует ответ «женился». Так ответили 27% опрошенных.
Далее мнения разошлись и раздробились на крошечные проценты:
Ради встреч ходил/ездил далеко (4%)
Переехал (3%)
Признался в любви (3%)
Подрался (2%)
Залез к ней через окно/балкон (2%)
Купил дорогой подарок (2%)
По одному проценту набрали такие ответы:
взял кредит;
купался в ледяной воде;
простил ее проступок/ложь/измену;
прыгнул с высоты;
развелся с женой.
Также отвечают:
бросил курить, бросил работу, доверился, сделал тату с ее именем, женился на ее подруге, писал на асфальте ее имя, отказался от других женщин, пел песню под окном, поссорился с родителями, потерял бизнес, пропустил соревнования, продал машину, разбил окно, удалился из соцсетей, бросил институт, ушел от нее, украл цветы с клумбы.
И самое интересное, девочки:
19% мужчин сказали, что безрассудных поступков ради женщины в их жизни не было.
Источник:
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Женился ради женщины? Для чего? Хотел ей угодить? Значит преследовал какие-то цели и строил на неё какие-то планы. Для кого? Для себя конечно же. )