В Париже задержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии

Коллеги Депардье считают это обычной травлей и написали коллективное письмо в его защиту. На сторону Жерара встали Пьер Ришар, Карла Бруни, Венсан Перес, Кароль Буке и многие другие. Но это не помогло.

Сегодня Депардье задержали. Поводом стало обвинения от двух дам: одна художница-постановщица рассказала, что актёр домогался её в 2014 году на съёмках фильма «Маг и сиамцы». А другая - помощница режиссёра - пожаловалась, что Жерар умело ухватил её за пятую точку во время работы над проектом «Зелёные ставни».

Этого оказалось достаточно для задержания.