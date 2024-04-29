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В Париже задержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии

В Париже задержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии

Автор:
29 апреля 2024 14:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жерар Депардье   актер   арест   женщины   задержание   сексуальные домогательства   
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После допроса, он может отправиться в следственный изолятор.

Жерар Депардье серьёзно влип. Более 10 женщин заявили, что актёр домогался до них на съёмках и началось разбирательство.

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Коллеги Депардье считают это обычной травлей и написали коллективное письмо в его защиту. На сторону Жерара встали Пьер Ришар, Карла Бруни, Венсан Перес, Кароль Буке и многие другие. Но это не помогло.

Сегодня Депардье задержали. Поводом стало обвинения от двух дам: одна художница-постановщица рассказала, что актёр домогался её в 2014 году на съёмках фильма «Маг и сиамцы». А другая - помощница режиссёра - пожаловалась, что Жерар умело ухватил её за пятую точку во время работы над проектом «Зелёные ставни».

Этого оказалось достаточно для задержания.

Сейчас Жерар в полицейском участке. Его допрашивают и могут отправить в следственный изолятор. Актёр все обвинения отрицает и называет это женскими фантазиями и желанием попиариться на его имени.

Разбирательство с актёром и женщинами идёт уже не первый год. Ещё в 2022-м, на телеканале France 2, показали передачу с рассерженными актрисами разной степени популярности и растерянным Жераром. После этого компания France Télévisions убрала из эфира фильмы с его участием.

Если актёра посадят - это будет первым случаем ареста медийной персоны из-за домогательств во Франции. А он считает эти обвинения бредом актрис, у которых не сложилась карьера. По его словам, так дамы решили отыграться на том, у кого с фильмографией и заработком полный порядок.

Расследование идёт полным ходом. Хотя внятных доказательств у стороны обвинения нет - есть лишь заявления возмущённых дам.


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Метки: Жерар Депардье   актер   арест   женщины   задержание   сексуальные домогательства   
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5k
Василий Афиногенов 59 минут назад
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2k
Руслана Тарасова 14 минут назад
Как актер Депардье реально велик, как человек- полный говнюк. И это даже не потому, что он слишком любвеобилен. Это не преступление. Достаточно вспомнить ,как его встретили и в Росси и в Белоруссии. На каком уровне. Получил наше гражданство. Получил землю для выращивания виноградников. Кучу льгот. А в ответ насрал, нагадил на нас и снова во Францию. Кстати, сбегал он из Франции тогда из-за налогов. Он просто них там не платил.
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5k
Горожанин 19 минут назад
"Хотя внятных доказательств у стороны обвинения нет - есть лишь заявления возмущённых дам".
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Для западного либерального сознания этих "доказательств" более чем достаточно. Либеральное мышление - свобода быть в повесточке, делать то, что нравится тем, у кого деньги, кто сильнее. Это объективная, заслуженная свобода по-либеральному. Вот такою либеральный миропорядок Запад продвигает для всего мира. Не закон, не право - а свободные ихние выдуманные правила для всех.
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11k
MakDag 37 минут назад
Тут хвастаться надо, а не жаловаться.
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15k
..: Атеист :.. 37 минут назад
2014г, 2022г. Бля, а че не вспомнили какие-нибудь.. 80ые? Реально больше на постанову похоже, чем на реальность. У баб этих дое.б, вот и мечтают))
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