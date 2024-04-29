В Париже задержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии

После допроса, он может отправиться в следственный изолятор.
Жерар Депардье серьёзно влип. Более 10 женщин заявили, что актёр домогался до них на съёмках и началось разбирательство.
Коллеги Депардье считают это обычной травлей и написали коллективное письмо в его защиту. На сторону Жерара встали Пьер Ришар, Карла Бруни, Венсан Перес, Кароль Буке и многие другие. Но это не помогло.
Сегодня Депардье задержали. Поводом стало обвинения от двух дам: одна художница-постановщица рассказала, что актёр домогался её в 2014 году на съёмках фильма «Маг и сиамцы». А другая - помощница режиссёра - пожаловалась, что Жерар умело ухватил её за пятую точку во время работы над проектом «Зелёные ставни».
Этого оказалось достаточно для задержания.
Сейчас Жерар в полицейском участке. Его допрашивают и могут отправить в следственный изолятор. Актёр все обвинения отрицает и называет это женскими фантазиями и желанием попиариться на его имени.
Разбирательство с актёром и женщинами идёт уже не первый год. Ещё в 2022-м, на телеканале France 2, показали передачу с рассерженными актрисами разной степени популярности и растерянным Жераром. После этого компания France Télévisions убрала из эфира фильмы с его участием.
Если актёра посадят - это будет первым случаем ареста медийной персоны из-за домогательств во Франции. А он считает эти обвинения бредом актрис, у которых не сложилась карьера. По его словам, так дамы решили отыграться на том, у кого с фильмографией и заработком полный порядок.
Расследование идёт полным ходом. Хотя внятных доказательств у стороны обвинения нет - есть лишь заявления возмущённых дам.
Источник:
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Для западного либерального сознания этих "доказательств" более чем достаточно. Либеральное мышление - свобода быть в повесточке, делать то, что нравится тем, у кого деньги, кто сильнее. Это объективная, заслуженная свобода по-либеральному. Вот такою либеральный миропорядок Запад продвигает для всего мира. Не закон, не право - а свободные ихние выдуманные правила для всех.