Немецкое издание опубликовало 50 советов для современных мужчин

Запад всё глубже погружается в толерантность. Немецкое издание Tagesspiegel сетует, что современным мужчинам приходится нелегко и даёт 50 советов "как выжить и сойти за своего" среди женщин: "Если ты думаешь, что делаешь достаточно, делай ещё больше!"
Читаем с чисто исследовательским интересом:
Издание заверяет, что современным мужчинам приходится нелегко. Несмотря на то, что парни красят ногти в яркий цвет и читают феминистскую литературу, многие женщины все равно смеются над ними, утверждая, что они не так продвинуты. Вот как газета рекомендует себя вести, чтобы идти в ногу со временем:
— Дружить с женщинами.
— Говорить о своих чувствах.
— Не расставлять широко ноги в общественном транспорте, когда рядом кто-то сидит.
— Приглашать на свидание женщин первым необязательно, но это будет приятно.
— Не сваливать на женщин все домашние хлопоты.
— Почитать о менструальном цикле.
— Разобраться в женской анатомии и научиться рисовать вульву.
— Прекратить храпеть.
— Взять отпуск по уходу за ребенком минимум на полгода.
— Заботиться о детях.
— Быть феминистом, но не хвастаться.
— Покупать подарки без напоминаний.
— Дарить цветы, но не на 8 Марта.
Ранее в испанских СМИ сообщили, что испанскую армию накрыла массовая смена пола. Всё из-за того, чтобы получать льготы, предназначенные для женщин.
Ничего отрезать и пришивать не нужно, достаточно просто заявить, что внутри "чувствуешь себя женщиной" и поменять документы.
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За последние два года уже 41 служащий полиции и армии Испании официально зарегистрировал смену своего пола с мужского на женский, чтобы получать больше выплат и привилегий на службе.
Понятное дело, что к ЛГБТ (запрещенная и порицаемая на территории России организация) это не имеет никакого отношения. Газета The Daily Telegraph приводит слова некого капрала, который воспользовался этой лазейкой в законах. Он зарегистрировался как женщина-лесбиянка и теперь получает более высокую зарплату, но остается брутальным мужиком
Внешне я чувствую себя гетеросексуальным мужчиной, но внутри я лесбиянка! И именно последнее имеет значение. Вот почему я легально зарегистрировал смену пола и стал женщиной.
Из-за смены пола мне сказали, что моя пенсия выросла, потому что женщины получают больше, чтобы компенсировать неравенство. Я также получаю на 15 процентов больше зарплаты за то, что я мать.
Бородатый тролль еще и получил отдельную комнату в казарме, потому что "как женщина" он не должен жить вместе с мужиками, а как "лесбиянка" - не должен смущать женщин, к которым испытывает сексуальное влечение.
В общем, сломал доведенную до абсурда систему.
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