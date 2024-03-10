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Немецкое издание опубликовало 50 советов для современных мужчин

Немецкое издание опубликовало 50 советов для современных мужчин

Автор:
10 марта 2024 21:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tagesspiegel   Германия   женщины   мужчины   отношения   советы   
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Запад всё глубже погружается в толерантность. Немецкое издание Tagesspiegel сетует, что современным мужчинам приходится нелегко и даёт 50 советов "как выжить и сойти за своего" среди женщин: "Если ты думаешь, что делаешь достаточно, делай ещё больше!"

Читаем с чисто исследовательским интересом:

Издание заверяет, что современным мужчинам приходится нелегко. Несмотря на то, что парни красят ногти в яркий цвет и читают феминистскую литературу, многие женщины все равно смеются над ними, утверждая, что они не так продвинуты. Вот как газета рекомендует себя вести, чтобы идти в ногу со временем:

— Дружить с женщинами.

— Говорить о своих чувствах.

— Не расставлять широко ноги в общественном транспорте, когда рядом кто-то сидит.

— Приглашать на свидание женщин первым необязательно, но это будет приятно.

— Не сваливать на женщин все домашние хлопоты.

— Почитать о менструальном цикле.

— Разобраться в женской анатомии и научиться рисовать вульву.

— Прекратить храпеть.

— Взять отпуск по уходу за ребенком минимум на полгода.

— Заботиться о детях.

— Быть феминистом, но не хвастаться.

— Покупать подарки без напоминаний.

— Дарить цветы, но не на 8 Марта.

Ранее в испанских СМИ сообщили, что испанскую армию накрыла массовая смена пола. Всё из-за того, чтобы получать льготы, предназначенные для женщин.

Ничего отрезать и пришивать не нужно, достаточно просто заявить, что внутри "чувствуешь себя женщиной" и поменять документы.

За последние два года уже 41 служащий полиции и армии Испании официально зарегистрировал смену своего пола с мужского на женский, чтобы получать больше выплат и привилегий на службе. 
Понятное дело, что к ЛГБТ (запрещенная и порицаемая на территории России организация) это не имеет никакого отношения. Газета The Daily Telegraph приводит слова некого капрала, который воспользовался этой лазейкой в законах. Он зарегистрировался как женщина-лесбиянка и теперь получает более высокую зарплату, но остается брутальным мужиком

Внешне я чувствую себя гетеросексуальным мужчиной, но внутри я лесбиянка! И именно последнее имеет значение. Вот почему я легально зарегистрировал смену пола и стал женщиной.

Из-за смены пола мне сказали, что моя пенсия выросла, потому что женщины получают больше, чтобы компенсировать неравенство. Я также получаю на 15 процентов больше зарплаты за то, что я мать.

Бородатый тролль еще и получил отдельную комнату в казарме, потому что "как женщина" он не должен жить вместе с мужиками, а как "лесбиянка" - не должен смущать женщин, к которым испытывает сексуальное влечение.

В общем, сломал доведенную до абсурда систему.

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Метки: Tagesspiegel   Германия   женщины   мужчины   отношения   советы   
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6  комментариев
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10k
sedoisever 42 минуты назад
А почему они не назвали это "советами для пи@доров"? Толерантное общество их не осудило бы...
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27k
Влад 4 минуты назад
Если женщина получает оклад в армии больше и пенсию больше то где же равноправие?
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35k
Teodor 11 минут назад
Как в анекдоте: "Блин, я наверное лесбиян - вокруг столько мужиков, а меня все на баб тянет..!"
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18k
Сергей 15 минут назад
Ну рисовать вульву я умел ещё в первом классе)))
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28k
ПаганецЪ Полчаса назад
Это не для мужчин, это для "мусчинкаф".
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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