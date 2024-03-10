Немецкое издание опубликовало 50 советов для современных мужчин

Читаем с чисто исследовательским интересом:

Издание заверяет, что современным мужчинам приходится нелегко. Несмотря на то, что парни красят ногти в яркий цвет и читают феминистскую литературу, многие женщины все равно смеются над ними, утверждая, что они не так продвинуты. Вот как газета рекомендует себя вести, чтобы идти в ногу со временем:

— Дружить с женщинами.

— Говорить о своих чувствах.

— Не расставлять широко ноги в общественном транспорте, когда рядом кто-то сидит.

— Приглашать на свидание женщин первым необязательно, но это будет приятно.

— Не сваливать на женщин все домашние хлопоты.

— Почитать о менструальном цикле.

— Разобраться в женской анатомии и научиться рисовать вульву.

— Прекратить храпеть.

— Взять отпуск по уходу за ребенком минимум на полгода.

— Заботиться о детях.

— Быть феминистом, но не хвастаться.

— Покупать подарки без напоминаний.

— Дарить цветы, но не на 8 Марта.