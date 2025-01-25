В Австрии мужик фиктивно сменил пол ради пенсии

Короче, в Австрии произошла достаточно комичная ситуация. Один хитрый мужик решил, что какой смысл выходить на пенсию в 65 лет, когда это можно сделать и в 60. А как же это провернуть, спросите вы. Да всё предельно просто.





Итак, что мы имеем, по законодательству страны дамы имеют преимущество выхода на пенсию. Но что делать, если ты уже как 60 лет мужик?



