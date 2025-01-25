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В Австрии мужик фиктивно сменил пол ради пенсии

В Австрии мужик фиктивно сменил пол ради пенсии

Автор:
25 января 2025 12:59
Метки: Австрия   выход на пенсию   женщины   мужчины   пенсия   чинвники   
928
3

Нет предела человеческой смекалке, особенно когда дело касается денег.

Короче, в Австрии произошла достаточно комичная ситуация. Один хитрый мужик решил, что какой смысл выходить на пенсию в 65 лет, когда это можно сделать и в 60. А как же это провернуть, спросите вы. Да всё предельно просто.


Итак, что мы имеем, по законодательству страны дамы имеют преимущество выхода на пенсию. Но что делать, если ты уже как 60 лет мужик?


Нужно лишь сменить пол. Но не совсем обязательно пришивать себе бюст и лишаться старого боевого товарища в штанах, достаточно просто официально объявить себя женщиной. И вуаля, все проблемы решены.


Вот он, собственно, так и сделал. Пол в документах поменял и радостно обратился за пенсией уже как женщина. Поначалу всё шло хорошо, вот только препротивные чиновники вдруг усомнились в честности намерений новоявленной пенсионерки.


Провели расследование, выяснили, что «мадам» гормоны не пила, к хирургам не обращалась. Подозрительно всё это. Обратились в суд, да только там встали на сторону мужика. Мол, это его личное дело, нечего ему в трусы заглядывать.


Но с таким раскладом чиновники не согласились. И закрутилось колесо судебных тяжб. Дошли уже до Верховного и Конституционного суда. Всё выясняют, к какому же полу относится хитрожопый пенсионер.

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Метки: Австрия   выход на пенсию   женщины   мужчины   пенсия   чинвники   
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11  комментариев
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9k
Старичок 2 часа назад
так в австрии или в австралии?
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21k
Михаил Гривин 19 минут назад
Так в Испании уже было: воякам-трасформерам какие-то там доплаты назначили. Так тут же сотни мужиков в баб переделались, просто заявив, что считают себя женщиной, в Испании этого достаточно. И большинство оказалось из них ещё и лесбиянками: с бабами живут, бабы от них детей рожают...
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45k
albedo 40 минут назад
Сами напринимали таких Законов.
Теперь сами и расхлебывают.
А пенсионер молодец.
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9k
grigorenko vladislav 45 минут назад
"Всё выясняют, к какому же полу относится хитрожопый пенсионер" - а к какому полу относится хитрожопое правительство, принимающие не менее хитрожопые заднеприводные законы? Кто из них больший пид@р? Вопрос риторический.
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13k
zlopisec Час назад
Австрия, Австралия....
Мальчик, девочка, какая в жопу разница....
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23k
Александр Час назад
Кстати, а как там борцухи за равноправие, их не угнетает, что мужики в 65, а им можно в 60 на пенсию? Странно что никакая фемка не выступает за равенство
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