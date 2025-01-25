В Австрии мужик фиктивно сменил пол ради пенсии

Нет предела человеческой смекалке, особенно когда дело касается денег.
Короче, в Австрии произошла достаточно комичная ситуация. Один хитрый мужик решил, что какой смысл выходить на пенсию в 65 лет, когда это можно сделать и в 60. А как же это провернуть, спросите вы. Да всё предельно просто.
Итак, что мы имеем, по законодательству страны дамы имеют преимущество выхода на пенсию. Но что делать, если ты уже как 60 лет мужик?
Нужно лишь сменить пол. Но не совсем обязательно пришивать себе бюст и лишаться старого боевого товарища в штанах, достаточно просто официально объявить себя женщиной. И вуаля, все проблемы решены.
Вот он, собственно, так и сделал. Пол в документах поменял и радостно обратился за пенсией уже как женщина. Поначалу всё шло хорошо, вот только препротивные чиновники вдруг усомнились в честности намерений новоявленной пенсионерки.
Провели расследование, выяснили, что «мадам» гормоны не пила, к хирургам не обращалась. Подозрительно всё это. Обратились в суд, да только там встали на сторону мужика. Мол, это его личное дело, нечего ему в трусы заглядывать.
Но с таким раскладом чиновники не согласились. И закрутилось колесо судебных тяжб. Дошли уже до Верховного и Конституционного суда. Всё выясняют, к какому же полу относится хитрожопый пенсионер.
Источник:
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Теперь сами и расхлебывают.
А пенсионер молодец.
Мальчик, девочка, какая в жопу разница....