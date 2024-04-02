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Ленни Гвайтер – мальчик-путешественник, его компаньон и долгий, но увлекательный путь

Ленни Гвайтер – мальчик-путешественник, его компаньон и долгий, но увлекательный путь

Автор:
02 апреля 2024 12:23
Сообщество : Истории
Метки: Герой   Джинджер Мик   Ленни Гвайтер   Мечта   лошадь   мальчик   мост   приключение   путешествие   сидней   
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Современные родители очень переживают касаемо отношения общества к детям. В социуме малышей и подростков могут обидеть. Один косой взгляд способен стать причиной стресса, паники и многочисленных походов к психологу.

Если бы Ленни Гвайтер был жив в наши дни, он бы только посмеялся над попытками держать своих отпрысков в вате или стеклянной колбе. Ведь он в нежном возрасте совершил то, что не под силу и взрослому человеку.

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Ленни Гвайтер родился 18 апреля 1922 года и скончался в 1992 году. Он стал звездой в Австралии благодаря своему одиночному путешествию из города Леонгата в Вурайл-Шайр, штат Виктория, в Сидней, Новый Южный Уэльс. Но что делает эту историю необычной, так это то, что путешественнику было всего 9 лет, когда он решил выполнить эту почти что невозможную задачу.

Отец Ленни был ветераном войны. В его отсутствие сын взял на себя ответственность за управление фермой, когда мальчику было всего 9 лет. Видя его трудолюбие и самоотверженность, родители Клэр и Лео Гвайтер разрешили ему самостоятельно отправиться в Сидней, чтобы увидеть открытие портового моста.

В то время Сиднейский мост через гавань считался чудом инженерной мысли и был самым большим из всех однопролётных мостов в мире. Ширина моста позволяла пропускать шесть полос движения, а также поезда и трамваи. Ленни был очарован этим сооружением и с нетерпением ждал открытия.

Получив разрешение родителей, Ленни не стал терять времени и сразу же отправился в путь. Поездка началась 3 февраля 1932 года. С собой у парнишки было письмо от президента Woorayl Shire, адресованное лорду-мэру Сиднея. На пути в Сидней Ленни пришлось столкнуться с множеством трудностей, даже преодолеть на лошади бушующие в то время в Траралгоне кустарниковые пожары.

Ленни стал сенсацией благодаря своему путешествию. На протяжении пути отважного мальчика и его лошади люди предлагали помощь – пищу, кров и не только. В марте, после семи недель верховой езды, Ленни, наконец, добрался до Сиднея. К моменту прибытия отважного путешественника его ждала пресса, чтобы рассказать всей стране о том, что пережил мальчик в этой самостоятельной поездке.

Лошадь Ленни звали Джинджер Мик, и она заслужила не меньшую долю восторга за то, что преодолела 1000 километров пути. Что примечательно, Джинджер Мик появилась на свет в тот же день, что и Ленни. Двухгодовалого жеребёнка внуку подарил дедушка.

Добравшись до Сиднея, Ленни встретился с лордом-мэром в Сиднейской ратуше. Затем его пригласили принять участие в церемонии открытия моста: вместе с лошадью он стоял на помосте и наблюдал за процессом.

После открытия Ленни также посетил местные достопримечательности и  получил в подарок крикетную биту, подписанную Доном Брэдманом – его кумиром в крикете.

Ленни обещал вернуться домой водным путём. Но из-за обрушившейся славы и пристального внимания парнишке разрешили повторить путь домой верхом.

Возвращаясь в Леонгату, Ленни поехал по шоссе Хьюм, отметив в пути свой десятый день рождения. Четырёхмесячное путешествие завершилось приёмом в ратуше.

Когда Ленни и Джинджер Мик вернулись домой, для неразлучной парочки и семьи мальчика всё изменилось. В честь Ленни и Джинджер Мик организовали приём, на который пришли около 800 человек. Они очень гордились своими знаменитыми соотечественниками и устроили большой праздник в честь этого невероятного достижения. Ленни совершил то, что казалось невозможным для мальчика его возраста.

Даже взрослым не хватает потенциала, чтобы преодолеть 1000 километров верхом на лошади! Ребёнок продемонстрировал свою страсть и целеустремлённость, и то, что ему удалось выполнить такую сложную задачу в столь юном возрасте, было поистине достойно похвалы.

Ленни вырос и стал инженером на австралийском заводе Holden компании General Motors в Фишерманс-Бенд в Мельбурне. Страсть, которую он питал к инженерным чудесам и разновидностям машин, стала его хлебом и даже маслом на всю оставшуюся жизнь.

Со временем жители города забыли историю о поездке Ленни Гвайтера в Сидней. Но в 2017 году Ленни и Джинджер Мик снова стали сенсацией.

Дочь и сестра Ленни занимали видное место в местной  общине. Они собрали средства на создание статуи в честь знаменитых авантюристов города, Ленни и Джинджер Мик!

Кроме того, о его приключениях и достижениях написаны две книги и даже песня. Учитывая его мужество и самоотверженность, кажется правильным поставить ему памятник.

Племянница Ленни Джули Кэмпбелл выросла на семейной ферме, где Ленни прожил всю свою жизнь. Она рассказала, что в её детстве там всё ещё держали лошадей. Животные были важной частью детства на этой ферме, как, должно быть, и для Ленни.

То, чего добились Ленни и Джинджер Мик, вдохновляет. После установки статуи жители города и все люди мира никогда не забудут о приключениях удивительной парочки друзей.

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Метки: Герой   Джинджер Мик   Ленни Гвайтер   Мечта   лошадь   мальчик   мост   приключение   путешествие   сидней   
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