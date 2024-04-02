Ленни Гвайтер – мальчик-путешественник, его компаньон и долгий, но увлекательный путь

Отец Ленни был ветераном войны. В его отсутствие сын взял на себя ответственность за управление фермой, когда мальчику было всего 9 лет. Видя его трудолюбие и самоотверженность, родители Клэр и Лео Гвайтер разрешили ему самостоятельно отправиться в Сидней, чтобы увидеть открытие портового моста.

В то время Сиднейский мост через гавань считался чудом инженерной мысли и был самым большим из всех однопролётных мостов в мире. Ширина моста позволяла пропускать шесть полос движения, а также поезда и трамваи. Ленни был очарован этим сооружением и с нетерпением ждал открытия.