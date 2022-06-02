«За отвагу!»: история несгибаемого духом юного героя

Дети-герои – будущее нашей страны, которым надо гордиться и беречь его. И их подвиги – это закономерное продолжение великой отваги, истоки которой заложены предыдущими поколениями.
11-летний Саша должен был вместе с мамой и сёстрами эвакуироваться из Краматорска, когда началась война. Но обстоятельства заставили парнишку остаться в городе вместе с отцом, который был военным.
В конце лета 1941 года отца Саши отправляют на задание – подрыв бензохранилищ за городом. И связь с ним обрывается. Паренёк остаётся один.
В это время к городу подступают немецкие войска, и ребёнку вместе с другими жителями и Первым гвардейским кавалерийским корпусом приходится покинуть город, перебравшись ближе к столице. На новом месте паренёк быстро осваивается и начинает выполнять мелкие поручения.
В конце 1941 года мальчик направлялся в соседний Восьмой полк с донесением. И встретил девочку, которая буквально на себе тащила раненого человека. Выполнив задание, Матвейчук нагнал их на обратном пути: раненый военный и его помощница прятались под деревом. А буквально в нескольких шагах был аккуратно замаскирован немецкий танк, у которого притаились немцы.
Военный, оказавшийся лейтенантом, спросил, умеет ли Сашка бросать противотанковую гранату. Но получив отрицательный ответ, все равно велел извлечь её из вещмешка и показал, как нужно правильно бросать.
Сашка подобрался к немцам максимально близко, практически к краю обрыва, высота которого была порядка 7 метров, выдернул чеку, бросил в ничего не подозревавший вражеский экипаж гранату и бегом бросился назад. После чего помог девочке довести военного до штаба.
На следующий день из Восьмого полка телефонировали, что мальчик успешно подорвал танк и уничтожил вместе с ним трёх немцев. Спустя некоторое время Александра Матвейчука наградили за этот подвиг медалью «За отвагу».
Александру Яковлевичу повезло: он прошёл горнило войны, дошёл до Берлина. Трижды получал ранения. Матвейчук в общей сложности был награждён 34 наградами, среди которых помимо медали «За отвагу», ордена Красной Звезды, Великой Отечественной войны.
Повезло и в том, что его родные оказались живы. И в Оренбурге после стольких страшных и сложных лет произошло счастливое воссоединение. Неведение – это страшно. И мальчик ничего не знал о судьбе семьи долгих 4 года. Потому для него это стало самой, пожалуй, ценной наградой.
После войны парень поступил в училище МВД, некоторое время поработал в милиции, а потом решил стать военным. В отставку Матвейчук вышел в 1977 году в звании полковника, после чего ещё более 10 лет посвятил работе на Пермском опытно-механическом заводе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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