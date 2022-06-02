«За отвагу!»: история несгибаемого духом юного героя

11-летний Саша должен был вместе с мамой и сёстрами эвакуироваться из Краматорска, когда началась война. Но обстоятельства заставили парнишку остаться в городе вместе с отцом, который был военным.

В конце лета 1941 года отца Саши отправляют на задание – подрыв бензохранилищ за городом. И связь с ним обрывается. Паренёк остаётся один.