Стало известно сколько времени потребуется на восстановление Балтиморского моста

После эпичного падения моста оценить ущерб оказалось не так уж и просто. Работы по очистке территории продолжаются до сих пор. Ну а само обрушение моста на трассе I-695 создало серьезные логистические проблемы в регионе. Эксперты с большой долей скептицизма предрекают практически полное прекращение движения судов в порту Балтимор, крупном транспортном узле. Авария также нарушила грузовое и пригородное движение.

О восстановлении моста не может быть и речи, пока ведутся работы по расчистке территорий. Но уже есть предварительные данные от руководителей штата Мэриленд, и они не радужные.

Бенджамин Шафер, профессор гражданского строительства и системной инженерии в Университете Джона Хопкинса, заявил в беседе с журналистами, что, по предварительным подсчетам, восстановить этот здоровый мост будет крайне проблематично.