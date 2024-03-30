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Стало известно сколько времени потребуется на восстановление Балтиморского моста

Стало известно сколько времени потребуется на восстановление Балтиморского моста

Автор:
30 марта 2024 08:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   контейнеровоз   мост   мост Фрэнсиса Скотта Ки   реконструкция моста   сроки   
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Помните, на этой неделе в США мост упал, благодаря стараниям контейнеровоза? Так вот, тут продолжение истории подъехало.

После эпичного падения моста оценить ущерб оказалось не так уж и просто. Работы по очистке территории продолжаются до сих пор. Ну а само обрушение моста на трассе I-695 создало серьезные логистические проблемы в регионе. Эксперты с большой долей скептицизма предрекают практически полное прекращение движения судов в порту Балтимор, крупном транспортном узле. Авария также нарушила грузовое и пригородное движение.


О восстановлении моста не может быть и речи, пока ведутся работы по расчистке территорий. Но уже есть предварительные данные от руководителей штата Мэриленд, и они не радужные.

Бенджамин Шафер, профессор гражданского строительства и системной инженерии в Университете Джона Хопкинса, заявил в беседе с журналистами, что, по предварительным подсчетам, восстановить этот здоровый мост будет крайне проблематично.


В далеком 1977 году на его строительство ушло чуть больше 5 лет, а сама стройка моста Фрэнсиса Скотта Ки обошлась примерно в 110 миллионов долларов. Сейчас в фонде чрезвычайной помощи есть 950 миллионов долларов, но какая часть этого фонда будет немедленно доступна для восстановления моста неизвестно. Эксперты сейчас склоняются к цифре - 400 миллионов.


Эксперты из Университета Джорджа Вашингтона считают, что стоимость может составить от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, причем самой большой переменной является конструкция. Объясняют это тем, что сталь в наше время дорогая, да и компании, которые способны построить такой мост, уже все заняты другими объектами, а за экстренное восстановление прайс будет явно выше.

А вот по срокам уже более понятно - на восстановление самой конструкции потребуется около 10 лет, если не больше.


Все зависит от факторов, которые по большей части пока неизвестны. Они варьируются от дизайна нового моста до того, насколько быстро правительственные чиновники смогут справиться с бюрократией утверждения разрешений и заключения контрактов.

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Метки: США   контейнеровоз   мост   мост Фрэнсиса Скотта Ки   реконструкция моста   сроки   
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10  комментариев
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39k
АнтонПолднев Час назад
Кто-то помню радовался, когда Крымский взорвали. Надеюсь они сейчас так же радуются...
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2k
lihaci 9 минут назад
Какое нафиг восстановление?!?! Строительство ЗАНОВО! А под новое строительство даже опоры старые не подойдут, нужны новые.
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63k
Олег 19 минут назад
А "отсталая Россия не имеющая технологий" за 27 месяцев построила
Ссылка www.youtube.com
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 24 минуты назад
ну..что такое 1 миллиард долларов для пиндоских ублюдочных мразей..всего-то одну единицу ХАЙМАРСа не передадут хохлам.
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21k
Robin Hood Полчаса назад
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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8k
Alex 56 минут назад
Хохлы не в тот мост попали
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15k
Antique computer Час назад
Да ладно! Все же видели капитализацию Эппл?
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42k
Сергей Час назад
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