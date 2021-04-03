Водитель троллейбуса спас девушку, которая хотела спрыгнуть с моста

По словам шофера, ему пришлось остановиться и схватить молодую девушку, поскольку все участники движения равнодушно проезжали мимо.
Водитель автобуса в последний момент поймал девушку, которая решила свести счеты с жизнью, спрыгнуть в реку с Комсомольского моста в Омске.
Инцидент произошел 30 марта утром. 38-летний Александр Татаренко ехал привычным маршрутом троллейбуса №4, и на мосту заметил девушку, которая сняла куртку и перелезла через перила, собираясь с духом для смертельного прыжка.
«Она была раздета, стояла в желтой кофте, а всё остальное висело на мосту — рюкзак и куртка. Я остановился, выбежал. Она как раз хотела прыгнуть, оттолкнулась от перил, но я вовремя успел поймать ее и начал затаскивать обратно. Выскочил сразу же, машинально», - рассказал герой.
Несколько мужчин-пассажиров выскочили на помощь, как только поняли, в чем дело. Они помогли Александру удержать 25 летнюю девушку, которая кричала "Зачем? Отпустите!" Ее завели в троллейбус, Татаренко попросил пассажиров не спускать с нее глаз, чтобы она не сбежала. Несколько мужчин вызвались ехать с ней до конца.
В этот момент Александр сообщил о ситуации в диспетчерскую, и продолжил путь в ж/д, на конечную. Там спасенную омичку уже ожидали полицейские и сотрудники депо.
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Татаренко признался, что спасал человека впервые и после этого случая его "немного потряхивало". Также мужчина выразил крайнее удивление, что очень много людей видели происходящее, но проезжали мимо, а некоторые и вовсе просто снимали все на камеру мобильного телефона.
Работать водителем троллейбуса Александр устроился совсем недавно. Несмотря на свой возраст это его первая официальная работа. До нее он занимался перекупкой, красил автомобили, был жестянщиком. Татаренко воспитывает двух сыновей 12 и 20 лет.
Что толкнуло девушку на такой шаг, неизвестно. Сейчас с ней работают психологи.
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Надеюсь, она его потом зарежет. Или его детей
Ее скоро выпустят
Девушка, раз вам уже все равно, можно, я вас напоследок трахну? У меня так давно не было женщины!
КАзел! Ты вААбще себя видел? Грязный, вонючий, вшивый! Нет, нет и нет! Уйди!!!
Конечно, конечно. Уже ухожу. Я вас внизу подожду.