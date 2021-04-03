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Водитель троллейбуса спас девушку, которая хотела спрыгнуть с моста

Водитель троллейбуса спас девушку, которая хотела спрыгнуть с моста (3 фото + 2 видео)

Автор:
03 апреля 2021 20:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Герой   видео   водитель   мост   омск   спасение   троллейбус   
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По словам шофера, ему пришлось остановиться и схватить молодую девушку, поскольку все участники движения равнодушно проезжали мимо.

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Метки: Герой   видео   водитель   мост   омск   спасение   троллейбус   
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14  комментариев
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
А смысл? Тот, кто действительно решил свести счёты, сведёт их в любом случае. А те, кто на публику играют, пусть прыгают.
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5k
Vadim BenderRodriguez Час назад
Не факт. Решение свести счёты с жизнью может быть реакцией на какие-то текущие неприятности, грамотный психолог вполне в состоянии внушить, что это фигня. Или психическое заболевание, опять же подобрать таблеточки и человеку не будет эта дурь в голову лезть.
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19k
Виталий Кот 11 минут назад
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−151
Сеньор Маска 46 минут назад
Ну вот, отправил девушку в психушку. Всю жизнь ей поломал.
Надеюсь, она его потом зарежет. Или его детей
Ее скоро выпустят
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275
Nane First NameLast 52 минуты назад
Едет мужик, видит на мосту девушка собирается спрыгнуть. Присмотрелся, вроде и нормальная девушка. И кофточка у неё жёлтенькая. И рюкзачёк рядом висит. Ну, думает, быстренько рейс сделаю и на обратной дороге заберу девушку. А потом вспомнил анекдот про женщину, которая 2 года хлеб не ела и ... спас девушку.
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9k
Некто 56 минут назад
Чет анекдот вспомнился...
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31k
Alex Час назад
Молодец
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2k
americos Час назад
Стоит девушка на мосту, явно собирается свести счеты с жизнью. Подходит бомж.

Девушка, раз вам уже все равно, можно, я вас напоследок трахну? У меня так давно не было женщины!

КАзел! Ты вААбще себя видел? Грязный, вонючий, вшивый! Нет, нет и нет! Уйди!!!

Конечно, конечно. Уже ухожу. Я вас внизу подожду.
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1k
GUSAR 2 часа назад
А зачем перед прыжком снимать куртку?
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5k
Vadim GUSAR Час назад
Не перед прыжком, а перед тем как перелезть через перила. В длинной куртке это делать явно не удобно.
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26k
Антон GUSAR Час назад
В Целинограде с Изумрудного Квартала несколько лет назад женщина прыгнула. Она аккуратно обувь сняла, перед тем как с балкона прыгнуть. Хз, что у них там в голове творится.
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3k
Севастьян GUSAR 21 минуту назад
Чтоб не спланировать,а упасть. В куртке,притом длинной,очень не удобно перелезать через перила.
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