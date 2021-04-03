Водитель троллейбуса спас девушку, которая хотела спрыгнуть с моста

Водитель автобуса в последний момент поймал девушку, которая решила свести счеты с жизнью, спрыгнуть в реку с Комсомольского моста в Омске.

Инцидент произошел 30 марта утром. 38-летний Александр Татаренко ехал привычным маршрутом троллейбуса №4, и на мосту заметил девушку, которая сняла куртку и перелезла через перила, собираясь с духом для смертельного прыжка.

«Она была раздета, стояла в желтой кофте, а всё остальное висело на мосту — рюкзак и куртка. Я остановился, выбежал. Она как раз хотела прыгнуть, оттолкнулась от перил, но я вовремя успел поймать ее и начал затаскивать обратно. Выскочил сразу же, машинально», - рассказал герой.