Братья, которые не успели, но прославились

Надо сказать, что их отец – Джек Абернати, который и сам в юности с волками без оружия расправлялся и стал самым молодым маршалом в истории США, воспитывал мальчишек один. Жена умерла, когда младшему сыну едва исполнилось три года. И он растил из ребят помощников, а не потребителей. Поэтому мужчина не стал перечить, когда дети согласились на спор.

Старший брат ехал на лошади, а малыш Темпл был слишком мал, поэтому отправился на пони по кличке Джеронимо. Роста ему явно не доставало. Даже в седло приходилось взбираться с пня. Но мальчишки не унывали: двигались, спрашивали дорогу, спали в мешках прямо на земле и информировали отца о положении дел телеграммами.

Путешествие не обошлось без потерь: братья попали в пургу, заплутали. У них убегали лошади. На них нападали волки. Потом Темпл заболел. Из-за лихорадки чуть не свалился в воду и не погиб.

Но упорные Абернати всё же достигли цели. Правда, с опозданием на два дня. Поэтому призовых денег не получили, только расходы. И славу.