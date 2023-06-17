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Братья, которые не успели, но прославились

Братья, которые не успели, но прославились

Автор:
17 июня 2023 18:18
Сообщество : Истории
Метки: Темпл   братья Абернати   возраст   история   льюис   мальчик   поездка   путешествие   ребёнок   смелость   
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Азарт – эмоция яркая. Но опасная. Ведь рискнув, можно не только выиграть, но и всё потерять. Эти ребята рискнули.

Заключили пари и согласились проехать верхом путь из Нью-Йорка до Сан-Франциско за два месяца при условии, что им заплатят 10 тыс. долларов. По курсу 1911 года сумма была серьёзная. И братья Абернати оседлали своих верных коней, запаслись базовым минимумом и выдвинулись в путь. Случай, вроде, рядовой, ведь жизнь ковбоя и так проходит в седле. Только закавыка в том, что парням – Льюису и Темплу было 10 и 6 лет.

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Надо сказать, что их отец – Джек Абернати, который и сам в юности с волками без оружия расправлялся и стал самым молодым маршалом в истории США, воспитывал мальчишек один. Жена умерла, когда младшему сыну едва исполнилось три года. И он растил из ребят помощников, а не потребителей. Поэтому мужчина не стал перечить, когда дети согласились на спор.

Старший брат ехал на лошади, а малыш Темпл был слишком мал, поэтому отправился на пони по кличке Джеронимо. Роста ему явно не доставало. Даже в седло приходилось взбираться с пня. Но мальчишки не унывали: двигались, спрашивали дорогу, спали в мешках прямо на земле и информировали отца о положении дел телеграммами.

Путешествие не обошлось без потерь: братья попали в пургу, заплутали. У них убегали лошади. На них нападали волки. Потом Темпл заболел. Из-за лихорадки чуть не свалился в воду и не погиб.

Но упорные Абернати всё же достигли цели. Правда, с опозданием на два дня. Поэтому призовых денег не получили, только расходы. И славу.

Надо сказать, что это было не первое подобное путешествие. Годом ранее мальчики, путешествуя аналогичным образом, прибыли в Нью-Йорк, где их встретила многотысячная толпа фанатов, и были удостоены аудиенции у Рузвельта. А первым, так сказать, пробным шаром стала поездка 1909 года, которую братья совершили по штату Нью-Мексико – до города Санта-Фе и обратно.

Кстати, после этой поездки их отец получил необычное послание. В дом маршала привезли записку следующего содержания: «Мне не нравится ни один волос на твоей голове, но мне нравятся эти дети. Мы проследили за ними по худшей части Нью-Мексико, чтобы убедиться, что они не пострадали от пастухов, злых людей или животных». А отправил её скотокрад, приятель которого был убит в перестрелке с Абернати.

Джек возрадовался такому повороту и заявил: «Это просто показывает, что во всех мужчинах есть что-то хорошее. Он убил бы меня в мгновение ока, но он поступил благородно, защитив моих невинных мальчиков».

В 1913 году дети совершили последнее крупное путешествие, получившее документальное подтверждение: на мотоцикле марки Indian, приобретённом на свои средства, заработанные на  рекламе, проехали из Оклахомы до Нью–Йорка.

Братья подросли, остепенились. Старший Льюис стал юристом, младший Темпл выбрал нефтегазовую отрасль. Отважные путешественники ушли из жизни в солидном  возрасте за 80.

В их родном городе Фредерике (округ Тиллман, штат Оклахома) маленьким ковбоям поставили памятник. Бронзовые мальчуганы смело и насмешливо наблюдают за жителями, которые каждый год отмечают в первую субботу июня День Абернати – праздник дерзости, безрассудства и свободы.


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Метки: Темпл   братья Абернати   возраст   история   льюис   мальчик   поездка   путешествие   ребёнок   смелость   
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5  комментариев
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9k
Борис Карабанов 47 минут назад
По нынешним "демократическим" временам они бы и за околицу не успели выехать, как.были бы водворены в интернат, а папаня навечно лишён родительских прав и гнил бы в тюрьме
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5k
Кистень 42 минуты назад
Хоть бы меньшую, поощрительную сумму выдали им!
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5
yakovenko.v.l Час назад
Нас в детстве невозможно было домой загнать, а сегодня детей невозможно из дома выгнать.
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