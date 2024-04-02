10 недооценённых фильмов ужасов, которые оставляют яркое послевкусие

Жанр ужасов не так прост в реализации, как кажется. Стандартного набора скримеров недостаточно для того, чтобы потрясти человека. Высококлассный же ужастик, соблюдая основные законы жанра, отличается тем, что всё же задаёт важные вопросы: как далеко способен зайти человек? Что на самом деле такое страх? Каковы причины того, что появляется нечто ужасное? Именно поэтому фильмы в этой подборке отличаются от основной массы, и о них хочется говорить.