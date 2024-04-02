10 недооценённых фильмов ужасов, которые оставляют яркое послевкусие

Зрители приняли эти фильмы без особого энтузиазма и восторга, хотя эти работы заслуживают большего внимания.
Жанр ужасов не так прост в реализации, как кажется. Стандартного набора скримеров недостаточно для того, чтобы потрясти человека. Высококлассный же ужастик, соблюдая основные законы жанра, отличается тем, что всё же задаёт важные вопросы: как далеко способен зайти человек? Что на самом деле такое страх? Каковы причины того, что появляется нечто ужасное? Именно поэтому фильмы в этой подборке отличаются от основной массы, и о них хочется говорить.
IMDb: 7Кинопоиск: 6,6
Фильм выходит за рамки типичного ужаса, пугающей становится сама атмосфера, которая создана во многом благодаря звукорежиссёру. Даже сам Стивен Кинг признался, что «Ведьма» напугала его до чёртиков.
IMDb: 6,8Кинопоиск: 6,3
Картина номинировалась на одну из наград на Каннском фестивале и получила множество хвалебных отзывов от критиков, которые называли фильм чуть ли не классикой современного ужаса. Сюжетно он поднимает проблемы сексуального характера, а ужас наводит «оно», в котором каждый увидит свою сторону этого тонкого вопроса.
IMDb: 6,4Кинопоиск: 6,8
Ужасы, которые демонстрирует это кино, заденут любого, кто его смотрит. Тема колдовства, так излюбленная в этом жанре, отлично играет с визуализацией чёрных пятен человеческой души.
IMDb: 6,8Кинопоиск: 6,4
Во-первых, это красиво снятый ужастик без злополучных подвалов (но с НЛО, что добавляет пикантности), во-вторых, это амбициозный проект, который мог бы стать хитом в руках Хичкока или Спилберга. Но, как правило, всё упирается в бюджет, поэтому нам остаётся наслаждаться всем тем крутым, что в нём есть, в том числе не до конца реализованным потенциалом.
IMDb: 6,8Кинопоиск: 6,7
С самого начала зрителя погружают в путаницу противоречивых событий: хорошо то, что произошло, или плохо? Правда это или наваждение? Натали Портман и Оскар Айзек напряжённо раскачивают эти качели фантастической и пугающей сумятицы.
IMDb: 6,9Кинопоиск: 6,6
Совершенно дурацкий сюжет, о котором можно сказать: «В хорошем смысле». Подшучивая над совершенной нелогичностью низкобюджетных ужастиков, он заставляет и ухмыляться, и вздрагивать. В основе такой безрассудно гениальной вещи, конечно, культ самого попсового короля рок-н-ролла. Фильм словно говорит: «Мы создаём страхи на ровном месте».
IMDb: 7Кинопоиск: 6,6
Лучший фильм ужасов с Джастином Лонгом и один из лучших с Биллом Скарсгардом. И если завязка и некоторые приёмы могут показаться банальными, в процессе просмотра они размываются на фоне шокирующих событий.
IMDb: 5,8Кинопоиск: 6,3
Зрительские оценки кажутся ужасающе низкими для фолк-хоррора с Евой Грин в главной роли. Может быть, он и не дотягивает до десяти баллов, но интересные задумки, плавное повествование с коварными сюжетными подножками, взятыми из самой жизни, цепляет за живое, заставляя остаться с фильмом до конца.
IMDb: 6,4Кинопоиск: 6,4
Если вы считаете, что Николас Кейдж изжил себя, то этот ужастик с примесью комедии, может вас смягчить. Фильм не без иронии вскрывает все кошмары токсичных отношений через историю о Дракуле и его помощнике.
IMDb: 7Кинопоиск: 6,9
Картина рассказывает зрителю две параллельные истории, относящиеся к сегодняшнему дню и 1960-м годам. И единственный минус этого фильма — первая сюжетная линия кажется слабее по сравнению с мастерски выполненной второй, ведь её главными героями стали Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит, которые сводят с ума попаданием в роль. Отдельно стоит отметить первоклассную работу художника по костюмам и художника-постановщика, погружающую зрителя в пёстрое, но ужасающее прошлое.
Источник:
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Очень хороший фильмец.