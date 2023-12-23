Лучшие фильмы в жанре «Ужасы» за 2023 год

В истории кинематографа фильмы ужасов занимают особое место, привлекая любителей побояться своими захватывающими сюжетами и неповторимой атмосферой напряжения. С каждым годом жанр успешно развивается (несмотря на пессимистичные прогнозы многих критиков), порождая новые шедевры, которые неизменно вызывают восторг и трепет у публики.
Вот и 2023 год не стал исключением, подарив миру множество историй, среди которых встречались как образцовые представители направления, так и малобюджетные фильмы, оставившие после себя смешанные впечатления. В связи с этим издание Variety решило составить собственный рейтинг свежих хорроров, которые по их мнению являются самыми достойными. Давайте посмотрим, кто же в нём оказался.
Страна: США
Рейтинг кинокритиков в мире: 7,2
Страна: США
Рейтинг кинокритиков в мире: 7,1
Страна: США, Эстония
Рейтинг кинокритиков в мире: 6,3
Страна: Филиппины, Сингапур, Тайвань
Рейтинг кинокритиков в мире: 6,7
Страна: США, Канада, Австралия
Рейтинг кинокритиков в мире: 6,3
Страна: Ирландия, Новая Зеландия, США
Рейтинг кинокритиков в мире: 7,1
Страна: Канада, Хорватия, Венгрия
Рейтинг кинокритиков в мире: 6,2
Страна: США, Великобритания, Финляндия, Канада
Рейтинг кинокритиков в мире: 6,8
Страна: Аргентина, США
Рейтинг кинокритиков в мире: 7,9
Страна: Австралия, Великобритания
Рейтинг кинокритиков в мире: 7,7
Страна: Канада
Рейтинг кинокритиков в мире: 6,3
Посмотреть полный перечень самых лучших хоррор-новинок по версии Variety можно на сайте издания. Вполне возможно, что в нём вы найдёте своих фаворитов, которые не были упомянуты выше.
Источник:
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