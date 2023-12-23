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Лучшие фильмы в жанре «Ужасы» за 2023 год

Лучшие фильмы в жанре «Ужасы» за 2023 год

Автор:
23 декабря 2023 09:23
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   ужасы   фильм   фото   что посмотреть   
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В истории кинематографа фильмы ужасов занимают особое место, привлекая любителей побояться своими захватывающими сюжетами и неповторимой атмосферой напряжения. С каждым годом жанр успешно развивается (несмотря на пессимистичные прогнозы многих критиков), порождая новые шедевры, которые неизменно вызывают восторг и трепет у публики.

Вот и 2023 год не стал исключением, подарив миру множество историй, среди которых встречались как образцовые представители направления, так и малобюджетные фильмы, оставившие после себя смешанные впечатления. В связи с этим издание Variety решило составить собственный рейтинг свежих хорроров, которые по их мнению являются самыми достойными. Давайте посмотрим, кто же в нём оказался.

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Страна: США

Рейтинг кинокритиков в мире: 7,2

Страна: США

Рейтинг кинокритиков в мире: 7,1

Страна: США, Эстония

Рейтинг кинокритиков в мире: 6,3

Страна: Филиппины, Сингапур, Тайвань

Рейтинг кинокритиков в мире: 6,7

Страна: США, Канада, Австралия

Рейтинг кинокритиков в мире: 6,3

Страна: Ирландия, Новая Зеландия, США

Рейтинг кинокритиков в мире: 7,1

Страна: Канада, Хорватия, Венгрия

Рейтинг кинокритиков в мире: 6,2

Страна: США, Великобритания, Финляндия, Канада

Рейтинг кинокритиков в мире: 6,8

Страна: Аргентина, США

Рейтинг кинокритиков в мире: 7,9

Страна: Австралия, Великобритания

Рейтинг кинокритиков в мире: 7,7

Страна: Канада

Рейтинг кинокритиков в мире: 6,3

Посмотреть полный перечень самых лучших хоррор-новинок по версии Variety можно на сайте издания. Вполне возможно, что в нём вы найдёте своих фаворитов, которые не были упомянуты выше.

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Метки: актеры   кино   роль   съемка   ужасы   фильм   фото   что посмотреть   
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