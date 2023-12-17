11 зарубежных ностальгических фильмов про Рождество и Новый год

В это самое время двое бандитов собираются ограбить все дома на районе, думая, что все уехали на праздники в другие города и страны. И теперь Кевину предстоит сделать всё, чтобы защитить свой дом от бандитов с помощью расставленных им ловушек.

Безусловно, этот фильм является одной из самых популярных рождественских комедий. Эта культовая лента остается актуальной даже спустя более 30 лет.

Один дома 2 (1992)

После успеха первой части фильма выход второй части был вопросом времени. И спустя два года вышло долгожданное продолжение фильма "Один дома", где все главные герои вновь вернулись к своим ролям.