11 зарубежных ностальгических фильмов про Рождество и Новый год

Скоро Новый год, а это значит, что пора закупаться мандаринами, готовить салат "Оливье" и конечно же просматривать старые добрые фильмы про Новый год и Рождество.
Один дома (1990)
Естественно, подобная подборка просто не возможна без фильма "Один дома" (1990). По сюжету фильма родители случайно забывают своего младшего сына Кевина дома, а сами улетают на празднования Рождества в Париж.
В это самое время двое бандитов собираются ограбить все дома на районе, думая, что все уехали на праздники в другие города и страны. И теперь Кевину предстоит сделать всё, чтобы защитить свой дом от бандитов с помощью расставленных им ловушек.
Безусловно, этот фильм является одной из самых популярных рождественских комедий. Эта культовая лента остается актуальной даже спустя более 30 лет.
Один дома 2 (1992)
После успеха первой части фильма выход второй части был вопросом времени. И спустя два года вышло долгожданное продолжение фильма "Один дома", где все главные герои вновь вернулись к своим ролям.
По сюжету семья МакКалистеров отправляется праздновать Рождество во Флориду, и казалось бы теперь-то родители будут следить за Кевином во все глаза, чтобы не потерять его как в прошлый раз.
Но и в этот раз все идет не по плану. Из-за спешки Кевин попадает не в тот самолет, и вместо Флориды он отправляется в Нью-Йорк, где вновь остается совсем один. Чтобы не пропасть, он заселяется в дорогой отель "Плаза" по отцовской кредитной карточке. И казалось бы, ему нужно лишь ждать, пока за ним приедут родители. Но всё идет не так как хотелось бы, ведь в это самое время в Нью-Йорк попадают и те самые бандиты, которым Кевин противостоял в прошлом году.
Несмотря на то, что фильм также имел определенный успех, многие обвинили его во второсортности, ведь если так посудить, он мало чем отличается от оригинального фильма. Даже шутки, противодействие бандитам и сюжетные повороты там абсолютно одинаковые. Но это, конечно же, вовсе не означает, что фильм плохой.
Вышедшая в 2003 году британская картина "Реальная любовь" вмиг обрела статус культового. И многие зрители также отметили, что их новогодние праздники не обходятся без просмотра этого фильма.
В фильме нет какого-то единого сюжета, так как картина является по сути сборником отдельных рассказов, некоторые из которых пересекаются между собой. Но как бы то ни было, каждый из сюжетов тем или иным образом касается любви и дружбы.
Семьянин (2000)
Фильм "Семьянин" с Николасом Кейджем в главной роли рассказывает про преуспевающего бизнесмена Джека Кэмпбелла, который когда-то улетел на стажировку в Лондон, пожертвовав своими отношениями с любимой девушкой. Спустя 13 лет он стал преуспевающим бизнесменом с холодным характером, который требует, чтобы его сотрудники работали в праздники.
Однажды Джек попадает в странную ситуацию с чернокожим мальчиком в китайском магазинчике, и уже на следующее утро Джек просыпается в другом доме, а на его груди лежит его бывшая возлюбленная Кейт, которую он когда-то оставил ради карьеры.
Но не это самое главное. Как оказалось, Джек каким-то чудом попал в альтернативную реальность, где он выбрал Кейт вместо карьеры. И теперь у него есть своя семья с детьми и собакой, но нет той карьеры, которую он строил 13 лет. Немного опешив, Джек понимает, что он больше не преуспевающий бизнесмен, а самый обычный семьянин.
Несмотря на то, что фильм "Крепкий орешек" с Брюсом Уилисом и Аланом Рикманом в главных ролях является боевиком, многие мужчины отмечают, что это один из самых лучших фильмов, которые так или иначе связаны с Рождеством.
В канун Рождества полицейский Джон МакКлейн отправляется в Нью-Йорк, чтобы помириться со своей женой. Джон отправляется в небоскреб, где проходит рождественская вечеринка, к которой причастна его супруга. Вот только есть одна проблема. Эту самую вечеринку прерывают террористы во главе с Гансом Грубером. И теперь Джону МакКлейну предстоит остановить преступников, чтобы спасти свою жену и других заложников.
Силач Санта-Клаус (1996)
СИлач Санта Клаус - это американский семейный рождественский фильм с Халком Хоганом в главной роли.
По сюжету миллионер Блэйк Торн, занимающийся производством спортивного и диетического питания, ведет разгульный образ жизни. Однажды, играя с друзьями в пэйнтбол прямо на оживленных улицах, Блэйка начинает преследовать полиция. И чтобы спрятаться от них, миллионер переодевается в Санта Клауса.
Но из-за того, что Блэйк сильно ударяется головой, он теряет память, и ему внушают, что он и есть настоящий Санта Клаус.
В это самое время другой миллионер Эбнер Фрост жаждет захватить местный детский дом, под которым находятся мощные энергетические кристаллы. Но на помощь детям приходит тот самый Санта Клаус, который делает все возможное, чтобы не дать выселить детей из детского дома.
Подарок на Рождество (1996)
"Подарок на Рождество" - это американский семейный рождественский фильм с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
По сюжету, отец семейства Говард Лэнгстон всегда настолько занят, что постоянно опаздывает на различные семейные праздники. С другой стороны простой почтальон Майрон Лараби. Судьбы этих двух мужчин пересекаются, когда они пытаются купить суперпопопулярную игрушку "Турбомена" для своих детей. Проблема лишь в том, что все эти игрушки уже раскупили, а до Рождества осталось всего несколько часов.
Но внезапно в магазине объявляется конкурс, победитель которого получит в качестве приза ту самую заветную игрушку. Кому же из героев достанется заветная игрушка? Ответ вы узнаете, посмотрев этот семейный фильм.
Новая рождественская сказка (1988)
Я думаю, что многие из вас знают знаменитую повесть Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" про скупого ростовщика Эбинезера Скруджа, которого посещают три духа Рождества, меняющего его жизнь.
Эту повесть экранизировали много раз, но я хотел бы остановиться именно на фильме "Новая рождественская сказка" (1988) с Биллом Мюрреем в главной роли.
В центре сюжета успешный телемагнат Фрэнк Кросс, которого не интересует ничего кроме денег. Но однажды к нему являются три духа Рождества в виде безумного таксиста, феи и смерти. И именно благодаря им Фрэнк переосмысливает свою жизнь. Довольно интересная интерпретация популярной повести Диккенса. Рекомендую к просмотру.
Семья напрокат (1997)
Сэм Филд - преуспевающий бизнесмен, который живет полной жизнью, меняя женщин как перчатки. Он не несет не перед кем ответственности, так как у него нет семьи. И ему это нравится.
Но однажды на горизонте появляется некий богатый покупатель компании Сэма, который считает его примерным семьянином. Чтобы не спугнуть клиента, Сэм решает обзавестись фальшивой семьей, наняв на эту роль женщину и какого-нибудь мальчика. Но все кастинги проходят неудачно и Сэм теряет надежду на совершение крупной сделки, пока в его дом не вбегает семилетняя девочка, мать которой, как выяснилось, работает в компании Сэма и воспитывает ребенка одна.
Плохой Санта (2003)
Вряд ли можно назвать фильм "Плохой Санта" семейной комедии, так как из-за обилия шуток ниже пояса фильм получил рейтинг R. Тем не менее фильм получился очень даже неплохим. Но все же с детьми данную ленту лучше не смотреть.
По сюжету алкоголик, неудачник и преступник по имени Вилли и его низкорослый напарник Чарли устраиваются работать в магазин Санта-Клаусом и эльфом. Но делают они это вовсе не для того, чтобы порадовать детишек, а чтобы ограбить этот самый магазин прямо в канун Рождества.
В это же самое время Вилли знакомится со странным пухлым мальчиком по имени Терман Мерман, который, как выяснилось, живет с полоумной бабушкой, так как его мать умерла, а отец отбывает срок в тюрьме. Вилли решает воспользоваться ситуацией и переезжает в дом к Терману. Но со временем общение с мальчиком меняет Вилли в лучшую сторону и пробуждает в нем положительные качества.
Гремлины (1984)
Естественно, я не мог не вспомнить про культовый фильм "Гремлины", вышедший еще в далеком 1984 году.
По сюжету мужчина покупает в квартале странного пушистого зверька Могвая и дарит этого питомца своему сыну Билли. Правда, уход за этим животным оказывается не таким уж и простым, так как могвая нельзя кормить после полуночи, лить на него воду, а также нужно держать его подальше от источников яркого света.
Но Билли случайно проливает на могвая воду, из-за чего он "рожает" еще несколько таких же существ. Но это оказалось еще не самым страшным, ведь Билли случайно кормит зверьков после полуночи, из-за чего они превращаются в страшных монстров - гремлинов.
Естественно, фильмов про Новый год и Рождество гораздо больше. Но в данной статье я хотел выделить лишь те картины, которые вызывают у меня особые чувства ностальгии. А вы напишите в комментариях свои подборки новогодних зарубежных картин, которые вы считаете наиболее интересными.
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