35 сериалов 2023/22 года, которые можно посмотреть за вечер

Это крупнобюджетный исторический мини-сериал HBO, который расскажет про один из главных скандалов США XX века с необычной перспективы. Литературной основой проекта стала книга бывшего сотрудника Белого дома Эгиля Крога «Честность: Хорошие люди, плохой выбор и жизненные уроки из Белого дома».

Проект посвящен секретному отделу оперативников из администрации президента Ричарда Никсона, которые должны были бороться с «утечками» секретных документов, угрожающими национальной безопасности.

Незаметно для самих сотрудников обязанности были расширены, а в 1972 году их попросили установить прослушку на избирательный штаб Демократической партии. Преступление практически сразу всплывет наружу, приведет к Уотергейтскому скандалу и отставке Никсона.