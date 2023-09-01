35 сериалов 2023/22 года, которые можно посмотреть за вечер

Ни для кого не секрет, что мини-сериалы всегда пользовались интересом публики. Ведь зрителям порой проще посмотреть 6-8 эпизодов, чем следить за героями месяцами. Специально для тех, кому близок мини-формат, вот несколько проектов, от которых невозможно оторваться.
35. Сантехники Белого дома/ White House Plumbers 2023 КП: 6,4 IMDb: 6,8
Это крупнобюджетный исторический мини-сериал HBO, который расскажет про один из главных скандалов США XX века с необычной перспективы. Литературной основой проекта стала книга бывшего сотрудника Белого дома Эгиля Крога «Честность: Хорошие люди, плохой выбор и жизненные уроки из Белого дома».
Проект посвящен секретному отделу оперативников из администрации президента Ричарда Никсона, которые должны были бороться с «утечками» секретных документов, угрожающими национальной безопасности.
Незаметно для самих сотрудников обязанности были расширены, а в 1972 году их попросили установить прослушку на избирательный штаб Демократической партии. Преступление практически сразу всплывет наружу, приведет к Уотергейтскому скандалу и отставке Никсона.
Основой сериала стали реальные события – жестокое убийство техасской домохозяйкой своей лучшей подруги в городе Уайли в 1980 году и последовавшее за этим судебное разбирательство.
В центре событий сериала окажутся близкие подруги и их семьи. У Кэнди Монтгомери и Бетти Гор много общего – обе женщины являются прихожанками местной техасской церкви, их дочери также, как они, дружат, а мужья работают в Кремниевой долине.
Однако идиллия заканчивается и одна из женщин совершает убийство, которое потрясает не только тихий пригород, в котором они живут, но и всю страну. Дело вызвало большой резонанс, и вердикт суда тоже оказался неожиданным. Создатели основательно подошли к выбранной теме, исследовали и раскрыли её на экране со всех сторон.
Это шести серийный психологический триллер, основанный по мотивам тюремных мемуаров Джеймса Кина. Проект сосредоточится на истории отношений двух заключенных, где одному из них выпадает шанс смягчить свой приговор.
Осужденный на десять лет за продажу наркотиков Джеймс Кин заключает сделку с полицей, которые просят его добиться признания своего сокамерника, серийного убийцы Ларри Холла. Ему нужно раскрыть правду об убийствах, добиться признания и выяснить, где захоронены тела нескольких молодых девушек, до того, как Холла освободят после апелляции.
Адаптировал книгу заслуженный мастер книжных триллеров Деннис Лихэйн, это по его работам сняли экранизации «Таинственной реки» и «Острова проклятых». Кроме того, «Черная птица» — последняя телевизионная роль Рея Лиотты, который скончался в мае 2022 года.
В основе сериала лежит экранизация одноименного романа американского писателя Томаса Перри. Сюжет рассказывает о бывшем оперативнике Дэне Чейзе, на которого открывает охоту ЦРУ.
Когда то давно Чейз служил в военной разведке и был мастером своего дела, но участие в провальной операции в Ливии 35-ти летней давности вынудило его пуститься в бега, спасая свою жизнь. И едва Чейз вообразил, будто он в безопасности, как смертельно опасное прошлое напомнило о себе.
Теперь герою приходится вспомнить все свои старые навыки и узнать, кто конкретно его заказал. Пока рано судить, будет ли «Старик» в целом бесспорным шедевром, который нам обещают первые эпизоды. Но судя по ним, мы имеем дело с одним из лучших сериалов этого года. Это красивое, смелое и мудрое кино с хорошими актерскими работами и Джеффом Бриджесом в главные роли.
31. Переполненная комната/ The Crowded Room 2023 КП: 7,8 IMDb: 7,6
Проект представляет собой антологию, где каждый новый сезон посвящен людям с психологическими расстройствами, которые научились жить со своим диагнозом.
Сюжет сериала частично основан на документальном романе Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана», реально существующего гражданина США. Он страдал расстройством личности, а в 1970-х годах был обвинен в нескольких изнасилованиях и ограблениях. Однако преступнику удалось избежать наказания из-за своего редкого психического заболевания.
За расследование берется детектив Рай Гудвин, она постепенно погружается в его прошлое, и узнаёт необычные подробности его жизни и пытается понять, что привело этого, безобидного, на первый взгляд, юношу, к жестокому преступлению.
Американский драматический триллер с Идрисом Эльбой в главные роли. В центре сюжета — история, рассказанная в режиме реального времени, о путешествии угнанного самолета, который направляется в Лондон.
За время семичасового перелета власти пытаются спасти пассажиров авиалайнера и вступить в контакт с преступниками. Эльба играет Сэма Нельсона — опытного переговорщика в деловом мире, которому нужно использовать всю свою хитрость, чтобы спасти жизни пассажиров.
В середине нулевых зрителей поразил концепт телебоевика «24 часа», который, по сути, развивался в реальном времени. «Захваченный рейс» попытается повторить сценарный трюк — правда, вместо 24 часов будет всего лишь семь, ведь столько и длится рейс в Лондон.
Это биографический мини-сериал главные роли, в котором сыграли Джессика Честейн и Майкл Шеннон. Всего за шесть эпизодов создателям удалось сжато рассказать полную версию душераздирающей правдивой истории кантри-звезд 80-х.
Проект расскажет о жизни Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт, где они стали легендами американского кантри. За творчеством пары и десятками хитов скрывалась история трудного брака, который стал испытанием для обоих музыкантов.
На втором плане можно будет заметить не менее харизматичных звезд — Уолтона Гоггинса и Стива Зана. За постановку отвечает режиссер «Дороги» Джон Хиллкоут, который в последние годы снимал исключительно музыкальные видео.
28. Шпион среди друзей/ A Spy Among Friends 2022 КП: 6,6 IMDb: 7,3
В основу сюжета этого проекта был положен одноименный бестселлер Бена Макинтайра «Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби». Сериал рассказывает реальную историю дружбы Николаса Эллиотта и Кима Филби — двух шпионов и друзей на всю жизнь, один из которых предал другого в самый разгар Холодной войны.
Главные герои долгое время трудились офицерами разведки МИ-6. Казалось, они полностью доверяли друг другу и у них не было тайн. Однако Эллиотт остается в смятении, когда в 1963 году его близкий друг и коллега Ким Филби решает дезертировать в Россию после долгих лет тайной работы двойным агентом КГБ.
Драма исследует тесные отношения между двумя разведчиками и показывает, как действия Филби оказали разрушительное влияние на британскую и американскую разведку, а также далеко идущие последствия для продолжающихся отношений между Россией и Западом.
27. Анатомия скандала/ Anatomy of a Scandal 2022 КП: 6,6 IMDb: 7,0
Проект представляет собой судебную драму с оттенком психологического триллера, снятую по одноимённому роману писательницы Сары Вон. В центре сюжета окажется, влиятельный британский политик и его любящая жена.
Их спокойная жизнь переворачивается с ног на голову, когда героя обвиняют в изнасиловании подчиненной. Супруга всеми силами готова защитить мужа, но постепенно ее убежденность в его невиновности начинает рассеиваться. Тем временем, прокурор намерена любой ценой доказать виновность подозреваемого.
Сценарий к этой работе писал Девид Келли, приложивший руку к таким проектам, как «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад» и «Девять совсем незнакомых людей». Предполагается, что «Анатомия скандала» будет антологией, где каждый сезон, это новый скандал в высших эшелонах власти.
Это Австралийский комедийно-фантастический сериал. Речь пойдет о молодом мужчине по имени Гарри, он потерял любимую супругу, после чего впал в тяжелую депрессию.
Помимо того, что герою приходится справляться с эмоциональной подавленностью, так он ещё должен самостоятельно воспитывать и обеспечивать дочь. Однажды он случайно сталкивается с девушкой по имени Мэри, и она хранит тайну, с которой не может ни с кем поделиться.
«Волк как я» из тех сериалов, цепляющих внимательных зрителей тем, что старательно избегают штампов или, во всяком случае пытается их исказить. Здесь нет каких-то ожидаемых шуток, да и вообще это хоть и комедия, но не слишком веселая. Надо понимать, что это в первую очередь мелодрама, затрагивающая темы семейных ценностей, сложность взаимоотношений и принятия себя.
Британский детективно-драматический сериал, от сценариста спилберговского «Шпионского моста» Мэтта Чармана. По сюжету после отравления главы MI6 высокий пост занимает Адам Лоуренс старательный агент с туманным прошлым.
За перестановкой в британской разведке стоит российская шпионка Кара в исполнении Ольги Куриленко, которая так решает оказать Лоуренсу услугу и предупредить о дальнейших спецоперациях в Лондоне.
Теперь Адам должен доказать, что не причастен к покушению на босса, сохранить брак со своей супругой и заодно обеспечить безопасность страны.
Сериал основан по одноименному бестселлеру Октавии Батлер — одной из самых известных темнокожих писательниц-фантастов XX века. В данной работе речь пойдет о молодой писательнице, которая переезжает в Лос-Анджелес.
Но прежде, чем она успевает обустроиться на новом месте, девушка мистическим образом попадает в прошлое, на довоенную плантацию начала XIX века. Там героиня знакомится со своими предками: белым рабовладельцем и чернокожей женщиной, превращенной им в рабыню.
Непредсказуемые скачки во времени превращают жизнь девушки в хаос, к тому же она начинает замечать, что чем дольше она пребывает в прошлом, тем сложнее ей вернуться обратно.
Сериал основан на реальных событиях. Это одна из самых необычных реальных шпионских историй нашего времени. Мини-сериал расскажет об охоте на одного из самых опасных террористов в мировой истории Имада Мугние.
Именно он разработал концепцию и программу подготовки террористов-смертников. Благодаря ему неизвестные террористы превратились в прославляемых мучеников. Имада преследовали оперативники ЦРУ и Моссад, которые объединили усилия в поисках человека, известного как Призрак.
Сериал это не документальный, а игровой, тем не менее, в нём включены отрывки из реальных интервью с представителями ЦРУ и Моссада. Цель авторов проекта — не поиск каких-либо фактов или шокирующих моментов, а разоблачение настоящих целей террористических группировок.
Сериал представляет собой экранизацию одноименного романа Сары Перри с Томом Хидлстоном и Клэр Дэйнс в главных ролях. Действие будет происходить в викторианскую эпоху 19 века.
В центре истории окажется овдовевшая героиня, которая переезжает из Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе, заинтригованная местным суеверием, что в данной местности вновь появилось мифическое существо, известное как Змея Эссекса.
Девушка начинает дружить с местным пастором Томом Хиддлстоном и постепенно влюбляется в спокойное местечко. Однако вскоре их взаимный интерес перестает быть только предметом научных или духовных изысканий, поскольку молодых людей начинает тянуть друг к другу. Но однажды там происходит трагедия, и местные жители обвиняют героиню в том, что она пробудила древнее существо.
Очередной мини сериал, но на этот раз речь пойдет о создании культового фильма «Крестный отец» вышедшего на экраны 50 лет назад. Действие истории разворачивается в Америке 70-х г.
Молодой режиссер Френсис Форд Коппола и продюсер Альберт С. Радди собираются перенести на экран культовый роман Марио Пьюзо «Крестный отец». Однако практически с первых же дней обсуждения проект сталкиваются с рядом трудностей.
Руководство студии, мягко говоря, было не в восторге от гангстерской тематики, да и исполнители главных ролей Аль Пачино и Марлон Брандо вызывали много вопросов. Впрочем, сериал всё-таки является не документальной хроникой событий, а скорее набором «исторических анекдотов» и разыграно впечатляющим звёздным составом.
Marvel продолжает расширять свою вселенную на маленьких экранах и позволяет себе эксперименты, которые никогда бы не добрались и до больших.
Из всех супергеройских проектов Disney, выходящих в этом году, самым интригующим кажется «Лунный рыцарь» — на удивление мрачный по тону триллер про наемника с диссоциативным расстройством личности.
Он становится чем-то вроде сосуда, проводника для древнеегипетского божества, а противостоять ему будет герой Итана Хоука — лидер загадочного культа, мечтающий «вылечить» мир.
Создатели обещают, что зрителя будет ждать не типичная супергероика о спасении мира, а смелый блокбастер с аккуратным представлением ментальных расстройств и теорий заговора.
Сериал представляет собой драматический триллер по одноименному роману Джека Карра со звездой Крисом Праттом в главной роли. Здесь он играет командира морских котиков, чей взвод погибает во время выполнении секретного задания.
Вернувшись, домой, герой терзается воспоминаниями, чувством вины и противоречивыми вопросами. Пытаясь найти объяснения происшедшему, он узнает о тайном сговоре и причастности к трагедии политических элит собственной страны.
Теперь он начинает свою миссию по персональному устранению врагов в высших эшелонах власти. Вместе с Праттом в актерский состав вошли Джей Кортни, Тейлор Китч и другие, а одним из режиссеров проекта выступил мастер простых боевиков Антуан Фукуа.
Криминальная экшен-дорама о двух молодых боксерах, которые впервые встречаются на ринге как соперники, однако затем становятся друзьями. Позже они решают ввязаться в разборки между коллекторскими агентствами, чтобы спасти жизни и вернуть долги своих близких.
Сюжет сразу создает необходимое напряжение и если говорить о главном козыре сериала, то это определенно его сумасшедшие драки с невероятной динамикой.
Можно следить за тем, как герои борются за свою жизнь и пытаются выбраться из сложных ситуаций. Они также узнают о том, как важно иметь верных друзей и уметь работать в команде. "Охотничьи псы" - это увлекательный и захватывающий сериал, и он понравится любителям боевиков и криминальных историй.
Мрачный австралийский триллер, основанный на истории реального культа. Также это экранизация одноименного психологического триллера новозеландского писателя Джошуа Помаре. Книга стала настоящим хитом и вошла в список бестселлеров.
Проект поведает историю загадочного культа, лидером которого является странная женщина. Она крадет маленьких девочек из их семей и занимается их воспитанием, чтобы сделать из них идеальных послушниц. Но исчезновение детей не остается незамеченным.
Родители пытаются спасти своих дочерей, но после обряда очищения сделать это практически невозможно. Главная героиня пытается остановить создательницу секты, но для этого ей предстоит столкнуться с демонами своего прошлого.
Криминальный мини-сериал с Эдгаром Рамиресом в главной роли. Сюжет развивается вокруг бывшего полицейского Майка Валентайна, который возвращается в родную Флориду, чтобы найти сбежавшую девушку мафиози.
Постепенно его поездка оборачивается водоворотом невероятных событий и воспоминаний, из которых не так просто выбраться живым. Эта, казалось бы, простая задача становится настоящим приключением для главного героя, где он узнает старые семейные тайны и задается вопросом — все ли он делает правильно.
Получилась необязательная, но упоительная черная комедия с хорошим юмором, обаятельными персонажами и при этом с интересным повествованием.
15. Пять дней после катастрофы/ Five Days at Memorial 2022 КП: 7,2 IMDb: 7,7
Сериал основан на реальных трагических событиях, произошедших в больнице Нового Орлеана во время разрушительного урагана «Катрина» в 2005 году.
Действие развернется в городской больнице, где врачи спасают людей, несмотря на отсутствие электричества, лекарств и разгул преступности. Сюжет будет строится в двух временных плоскостях: когда случился сам ураган, и когда проводилось основательное полицейское расследование о масштабах последствий трагедии.
Создателям удалось передать весь ужас и всю боль реальной истории, когда немыслимый масштаб человеческой трагедии встречается с невероятным героизмом и такой же невероятной халатностью. И всё же при наличии впечатляющих спецэффектов стихийного бедствия самыми страшными оказываются кадры реальной документальной хроники.
14. Мы владеем этим городом/ We Own This City 2022 КП: 7,0 IMDb: 7,6
Это новый криминальный мини-сериал от HBO по мотивам одноименного романа Джастина Фентона. Действие происходит в 2015 году в Балтиморе, когда в городе начинается вспышка массовых беспорядков.
Причиной этому послужила гибель темнокожего парня, который скончался во время нахождения в полицейском участке. На этом фоне стремительно растут преступления связанные с поставкой наркотических веществ. Полицейские оказываются не в силах справиться с преступностью самостоятельно и обращаются за помощью к сержанту в исполнении Джона Бернтала.
Как пишут сами создатели проекта, он повествует «о коррупции и моральном крахе правоохранительных органов, которые подбрасывали наркотики и проводили массовые аресты». Однако впоследствии оперативную группу обвинили в коррупции и превышении полномочий.
Испанская историческая драма о первом кругосветном путешествии, совершенное знаменитыми мореплавателями Хуаном Себастьяном Элькано и Фернаном Магелланом в 16 веке.
Испанская морская экспедиция, которую возглавил Магеллан, стартовала в 1519 году, где в её составе было пять кораблей. Путешественники держали путь в сторону Азии, чтобы открыть новые возможности для торговли и экспансии.
Плавание продолжалось три года, и за это время вернулось только одно судно «Виктория» под руководством Элькано, и восемнадцать членов команды. Это всё, что осталось от большой экспедиции, состоявшей из пяти кораблей и несколько сотен моряков. Ну а что там произошло на самом деле, вот как раз таки об этом поведает данный проект.
Сериал представляет собой ремейк одноименного фильма 1996 года французского режиссера Оливье Ассайаса. Главную роль в новой версии исполнила Алисия Викандер.
Она сыграла голливудскую кинозвезду Миру, которая отправляется во Францию для съемок в ремейке классического немого фильма «Вампиры» Луи Фейада. Здесь её ждет то ли безумный, то ли гениальный режиссер, тотальное непонимание местной культуры и загадочный костюм, после облачения, в который размывается грань между ею самой и её героиней.
Создатели проекта рассказывают о границе вымысла и реальности, искусственности и подлинности, искусства и жизни. Оттого более интригующим кажется, решение постановщика создать голливудский авто ремейк в формате мини-сериала.
Наконец-то на малые экраны вышла потенциально скандальная и хулиганская биографическая драма одного из самых известных атлетов в истории. Сериал с неброским названием «Майк» поведает историю боксера Майка Тайсона, причем сделано это будет со сломом четвертой стены.
Создатели обещают 8-ми серийный проект с беспристрастным взглядом на жизнь известного боксера. Режиссер исследует бурные взлеты и падения боксерской карьеры и личных отношений спортсмена, от любимца мирового масштаба до изгоя и обратно.
Сфокусировав взгляд на боксере, сюжет расскажет о классовой принадлежности Америки, про славу и власть СМИ, и, в конечном счете, про роль поклонников в формировании его личности. Сам Тайсон уже выступил против сериала, отметив перевирание фактов и пафос ради зрелищности.
В основу сериала лег одноименный роман Дарьи Полатин, якобы основанный на реальных событиях. Проект расскажет о девушке по имени Мэй, сбежавшей из таинственной секты и оказавшейся в больнице, где с ней познакомилась психиатр Сюзанна.
Врач решает на время приютить юную пациентку, чтобы помочь ей справиться с последствиями травмирующих событий. Поначалу Мэй хорошо вписывается в семью, но вскоре выясняется, что ее появление в доме может быть опасным для близких.
Ситуация становится ещё запутанней, когда героиня случайно обнаруживает на спине девушки нацарапанную пиктограмму. Собрав все события воедино, психиатр начинает понимать, что их гостья стала жертвой странного сатаниского культа. И теперь последователи культа не остановятся ни перед чем, чтобы вернуть сбежавшую девушку.
09. Кабинет редкостей Гильермо дель Торо/ Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities 2022 КП: 6,7 IMDb: 7,0
Сериал-антология в жанре ужасов, который показывает, что наш мир «прекрасен и ужасен одновременно».
Проект представляет собой мини-сериал, состоящий из восьми страшных историй, бросающих вызов традиционному представлению о жанре ужасов: от мрачных до волшебных, от готических до гротескных или классически жутких.
Эпизоды основаны на рассказах классика ужасов Говарда Лавкрафта, фантаста Майкла Ши, комиксистки Эмили Кэрролл и самого дель Торо.
Среди режиссеров — постановщица «Сумерек» Кэтрин Хардвик, оскароносный оператор «Лабиринта Фавна» Гильермо Наварро, создатель триллера «Куб» Винченцо Натали, а также Дженнифер Кент и Ана Лили Амирпур, чьи фильмы были отмечены на Венецианском кинофестивале.
Британский драматический мини-сериал Хьюго Блика с Эмили Блант в главной роли. Действие происходит в 1890 году на Диком Западе.
Английская аристократка Эмили Блант просит помощи у бывшего кавалериста-разведчика Эли Уиппи из племени пауни, чтобы найти мужчину, которого она считает виновным в гибели ее сына.
Жажда мести приводит героиню и ее попутчика в город Хоксем в штате Вайоминг, который потрясла волна загадочных и жестоких убийств. Вместе с Уиппи, местным шерифом и вдовой Мартой Майер женщина пытается разгадать тайну мистических преступлений.
Однако разгадка произошедшего уходит своими корнями в далекое прошлое и невероятным образом объединяет судьбы главных героев.
07. Друг семьи/ A Friend of the Family 2022 КП: 6,7 IMDb: 7,3
Не успела завершиться шумиха вокруг сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», а на малые экраны выходит еще один потенциально скандальный проект, основанный на реальных событиях.
«Друг семьи» это правдивая история о семействе Блоберг, у которых в 1970-х дважды похищали дочь подросткового возраста 12-ти и 14-ти лет. Позже выяснилось, что оба раза в преступлении был виновен близкий друг семьи Роберт Берхтольд, знавший ребенка с детства.
Сериал выведет Берхтольда на первый план и представит психологический портрет преступника. Решение кажется опять же неоднозначным, но проекту стоит дать шанс хотя бы из-за громких имен, причем не только актеров. Также стоит, отмети, что данная история похищения, уже была показана на Netflix, под названием «Похищенная на виду» от 2017 года.
Германо-американский мистический сериал, где его действие, происходит в конце XIX века, а именно – в 1899 году. Проект расскажет историю мигрантов, которые отправляются на корабле из Европы в Нью-Йорк.
Но в один из дней, когда уже половина маршрута была пройдена, экипаж замечает дрейфующий лайнер, который все это время был признан бесследно пропавшим. При ближайшем рассмотрении выясняется, что это тот самый корабль, считавшийся пропавшим на протяжении не одного месяца.
Герои предпринимают попытку спасти выживших, однако последствия этого решения оказываются губительными для них самих. Фанатам «Тьмы» сериал определенно должен понравится, поскольку это не менее запутанный и амбициозный проект.
05. Добро пожаловать в Чиппендейлс/ Welcome to Chippendales 2022 КП: 7,0 IMDb: 7,3
Это экранизация дикой — полной черного юмора и драматизма — истории Сомена Банерджи, мигранта из Индии, который в 1970-х годах открыл мужской стрип-клуб, разбогател, но влип в несколько криминальных схем.
Все начинается с того, что герой решает потратить все сбережения на элитное заведение для игры в нарды. Проект терпит крах, но приводит к новой идее: стриптиз-клуб для женщин, где на мужчинах лишь бабочки и белые воротнички.
Бар пользуется невероятной популярностью, но Банерджи раздражает, что его хореограф присваивает себе всю славу. Так начинается история, где главный герой оказывается, замешан в убийстве, поджоге и рэкете.
Да и вообще, сериал с непримечательным названием «Добро пожаловать в Чиппендейлс» скрывает потенциальный хит осени.
В основе сериала лежит одноименный мировой бестселлер британского писателя Алекса Скэрроу. После семилетнего перерыва Мэттью Фокс возвращается на телевидение в главной роли во французском постапокалиптическом триллере.
Его герой — нефтехимик Энди, который оказывается на Ближнем Востоке, как раз в тот момент, когда поставки нефти по всему миру неожиданно прекращаются, и это приводит к глобальной катастрофе. Нефтяные вышки опустошены, а в недрах земли больше не осталось ресурсов.
Во всем этом хаосе Энди нужно найти свою семью, где его жена и маленький сын в Париже, а дочка-подросток одна находится в Лондоне. Все серии поставила Дэнни Гордон, вдохновившаяся фильмом «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона.
Здесь у нас австралийская криминальная драма Джослин Мурхаус с Кэтрин Лэнгфорд в главные роли. Сюжет буде строится вокруг девушки, которая возвращается в родной городок после восьми лет проведенных в тюрьме за непредумышленное убийство.
По возвращению девушка начинает новую жизнь: устраивается на работу и даже заводит роман с местным пареньком. Но когда в городе происходит неожиданное убийство, она снова становится главной подозреваемой.
И когда на ее пороге появляется полиция, героиня пытается доказать свою невиновность, попутно раскрывая секреты, которые переворачивают ее мир с ног на голову.
Политический триллер, основанный на Уотергейтском скандале, из-за которого президент Ричард Никсон ушел в отставку.
В центре сюжета окажется знаменитый скандал в США 1972—1974 годов, названный «самым серьезным политическим кризисом мирного времени в истории Америки».
Во время президентской избирательной кампании 1972 года в штаб-квартире» были найдены прослушивающие устройства. Расследование показало причастность Белого дома. В результате скандала президент Ричард Никсон подал в отставку.
Это был единственный за всю историю США случай, когда президент при жизни досрочно прекратил исполнение обязанностей. А рассказывать, как все на самом деле случилось, нам будут Джулия Робертс, Шон Пенн и Дэн Стивенс.
Очередной Британский мини-сериал по мотивам реальных событий о бывшем российском шпионе Александре Литвиненко, смертельно отравленном в 2006 году.
Сериал от сценариста Джорджа Кея сосредоточится на жене Литвиненко Марине и ее многолетних попытках найти виновных в убийстве мужа. После смерти Литвиненко офицеры полиции начинают самое сложное и опасное расследование в своей истории, которое продлится десять лет.
Пока полицейские пытаются узнать правду о гибели Литвиненко, его бесстрашная супруга требует у правительства Великобритании предать огласке имена убийц ее мужа. Главная причина дать сериалу шанс, так это участие Дэвида Теннанта, который исполнил главную роль.
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