От офиса до космоса: 13 лучших научно-фантастических сериалов XXI века

Этот молодой сериал, второй сезон которого всё ещё находится в разработке, имеет большой потенциал стать антиутопией на все времена.

Основываясь на сверхъестественной природе реальных офисных пространств и добавляя слегка спекулятивный оттенок к балансу между работой и личной жизнью, сериал Дэна Эриксона, в котором Бен Стиллер является режиссёром, а Адам Скотт — исполнителем главной роли, рисует восхитительно кошмарный портрет корпоративной культуры.

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