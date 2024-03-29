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От офиса до космоса: 13 лучших научно-фантастических сериалов XXI века

От офиса до космоса: 13 лучших научно-фантастических сериалов XXI века

Автор:
29 марта 2024 10:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   наука   роль   сериал   съемка   фантастика   фильм   что посмотреть   
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Жанр научной фантастики настолько обширен, насколько обширны пространство и время, которые он изучает в своих кинопроектах.

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Сериал существует с периодическими перерывами и остаётся одним из самых обожаемых по всему миру. Он сменил уже четырнадцать «Докторов», первый из которых — Уильям Хартнелл, последний — Дэвид Теннант. По мнению авторов статьи, сериал начинает быть похожим на своего главного героя:

Продолжительность жизни значительно больше, чем у большинства похожих на него существ, бесконечное восхищение людьми и тем, как они работают, и впечатляющая, хотя и несовершенная способность адаптироваться ко времени.

Пожалуй, одно из самых больших разочарований зрителей — раннее закрытие сериала.

Было бы неправильно игнорировать влияние, которое космический вестерн оказал на своих страстных фанатов и следующее поколение писателей-фантастов.

Ремейк одноимённого сериала 1978 года стал уважительной данью оригиналу и смог направить концепцию проекта в более современное направление. По мнению Time, сериал будет манить зрителя одной интригой за другой и точно вызовет бурю эмоций и полярных мнений по поводу финала.

Комедийный мини-сериал является пародией на откровенно провальный проект из 80-х о больнице со сверхъестественными явлениями. Научно-фантастическое шоу ужасов, выполненное с умом, юмором и вниманием к деталям, определённо достойно внимания.

Коллективное творчество Абрамса и Дэймона Линделофа объединило глубоко человечную межличностную драму, нелинейное повествование, медленное, но скрупулёзное собирание кусочков головоломки и прикосновение к неизвестному, что сделало сериал одним из самых захватывающих для просмотра в 2000-х годах.

Сериал о полицейском, случайно переместившемся во времени, сочетает в себе утончённый британский почерк, моду 1970-х, классический рок и, по словам авторов статьи, «обосновывает идею о том, что собственное прошлое и/или разум человека — самая большая неизведанная территория из всех».

Безумный учёный Уолтер Бишоп и его помощники расследуют ряд загадочных происшествий, которые напоминают чьи-то эксперименты над миром.

Сериал сделал один из самых удовлетворительных выводов в истории научно-фантастического телевидения, сплетя все свои разнообразные нити воедино таким образом, чтобы остаться верным своим персонажам, темам и всеобъемлющему повествованию.

Сериал стал настоящим хитом, вскрыв множество человеческих пороков, страхов, и разрушил представление о мнимом величии человечества.

В своих лучших проявлениях «Черное зеркало» дало нам блестяще острые размышления о мрачных отношениях между человечеством и технологиями, одно из лучших телешоу, посвящённое борьбе между контролем и автономией.

Эта канадская драма с Татьяной Маслани в главной роли, Татьяной Маслани, Татьяной Маслани и Татьяной Маслани в роли мошенницы, которая обнаруживает, что она одна из серии клонов. Сериал дал как острые ощущения, так и вдумчивое исследование этики клонирования и концепции идентичности. Маслани была настоящим откровением во всех своих ролях.

Создатели «Матрицы» взялись за научно-фантастический сериал для Netflix и попали в точку. Несмотря на то, что сериал закрыли раньше положенного, фанаты «выпросили» у студии последнюю серию, завершающую историю вымышленной вселенной.

Time называет этот проект космической сай-фай оперой, зарекомендовавшей себя как определяющий научно-фантастический сериал тысячелетия. Он рассуждает о том, что будет, если человечество не научится ничему, ничему, что влечёт за собой политическая паранойя и космическая гонка.

Этот сериал является лучшим во франшизе «Звёздных войн» по оценкам зрителей, а также одним из лучших среди научно-фантастических.

Этот молодой сериал, второй сезон которого всё ещё находится в разработке, имеет большой потенциал стать антиутопией на все времена.

Основываясь на сверхъестественной природе реальных офисных пространств и добавляя слегка спекулятивный оттенок к балансу между работой и личной жизнью, сериал Дэна Эриксона, в котором Бен Стиллер является режиссёром, а Адам Скотт — исполнителем главной роли, рисует восхитительно кошмарный портрет корпоративной культуры.


Весь список сериалов можно посмотреть на сайте Time.

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Метки: актеры   кино   наука   роль   сериал   съемка   фантастика   фильм   что посмотреть   
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30k
BuG Час назад
Вавилон-5??
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620
kost 2 минуты назад
Пространство - бомбический сериал. Лучшая научная фантастика. Правда с книгой проще разобраться, начало сумбурное, хотя снято почти один в один.
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Разделение. Смотрел. Интересно, что ещё туда можно добавить? Вроде финал обозначил конец, понятный и предсказуемый.
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4k
TOROID Полчаса назад
Скользящие. Снимался с 1995 по 2000 г. Вышло 88 серий
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97k
Доктор Джонс 40 минут назад
Лексс? Последний сезон - 2002 г.
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1753 поста (1725 в горячем)

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