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10 фильмов про страшные дома

10 фильмов про страшные дома

Автор:
27 июня 2024 11:53
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дом   кино   ужастик   фильм   что посмотреть   
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Предлагаю ознакомиться списком из десяти культовых фильмов, в которых особое место в сюжете занимают дома.

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Джек Торренс решает сменить род деятельности. Он решает устроиться зимним сторожем в роскошный отель Оверлук. От управляющего мужчина слышит жуткую историю о своём предшественнике, который жестоко убил семью и в итоге покончил с собой. Джек спокойно воспринимает рассказ и убеждает нанимателей, что работа ему полностью подходит. Торренсы приезжают в отель Оверлук к закрытию сезона. Спустя некоторое время после переезда поведение Джека резко меняется. На него начинает действовать отель, в котором пробуждается некая мистическая сила.

Эдит Кушинг — дочь американского бизнесмена. В скором времени она выходит замуж за английского аристократа Томаса Шарма, который увозит её в свой родовой особняк. Эдит не догадывается, что дом Шарма хранит в себе кошмарный секрет.

История серийного убийцы по имени Джек, который поставил перед собой странную цель — превратить тела своих жертв в настоящее произведение искусства.

После смерти матери в доме главное героини Энни начинает твориться нечто необъяснимое и странное. Женщина начинает узнавать секреты своей семьи, которые на протяжении всей жизни от неё скрывала родительница.

Саймон вместе со своим двенадцатилетним сыном переезжают в Вермонт. Теперь их новое жилище — это старый и довольно жутковатый загородным дом, которому требуется срочный ремонт. Вскоре отец и сын узнают, что ранее он принадлежал ведьме.

Грейс Стюарт заботится о сыне и дочери, пока её муж сражается на фронте. Однажды из их дома исчезают все слуги. В это же время дети начинают видеть призраков, а мать чувствует, что начинает постепенно сходить с ума.

Группа исследователей паранормальных явлений решает изучить старинным дом в Англии, который славится своим неприятным прошлым.

Супруги Анна и Пол хоронят своего единственного сына. Ужасное горе заставляет их начать жизнь с чистого листа. Они переезжают в большой старинный дом с неизвестным прошлым. Вскоре Анна начинает ощущать чьё-то незримое присутствие.

Группа студентов отправляется на выходные в отдалённую хижину, чтобы как следует отдохнуть и повеселиться. Однако в конечном итоге они начинают борьбу за жизнь. Главные события происходят после того, как они находят старинную книгу в подвале строения. В дальнейшем ребятам предстоит выяснить, что хижина — это не обычный дом, а часть древнего и очень опасного секрета.

Группа учёных отправляется в особняк, в котором жил известный маньяк Беласко. Согласно легенде, он заманивал в него своих жертв и расправлялся с ними особо жестоким образом. Едва исследователи начинают своё расследование, паранормальная активность в доме резко возрастает, указывая на то, что зло отсюда никуда не исчезло.

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Метки: актеры   дом   кино   ужастик   фильм   что посмотреть   
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2k
Corkscrew Час назад
Зловещие мертвецы 1, 2
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4k
RaiJu 4 минуты назад
"Другие", "Хижина в лесу", "Дом, который построил Джек" шикарные фильмы. "Реинкарнация" обычный скандинавский фильм ужасов, который играет больше на чувстве отвращения.
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0
Марфа 17 минут назад
Вот это подборочка на вечер! =))
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2k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
"Ужас Амитвилля" (2005).
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1k
paranoik_ 41 минуту назад
я как-то имел дело с ещё одним страшным домом с жуткими обитателями: "Публичный на канале Грибоедова".
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14k
hunter 55 минут назад
Призрак дома на холме (фильм, 1999)
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14k
gavrosh Час назад
Особняк "Красная роза"
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3k
brrr Час назад
В 90-х смотрел про группу студентов, которые столкнулись с зомбаками в деревенском доме, там были ещё "с..кины дети". Нигде этот фильм найти не могу.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2421 пост (2382 в горячем)

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