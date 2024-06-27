10 фильмов про страшные дома

Группа студентов отправляется на выходные в отдалённую хижину, чтобы как следует отдохнуть и повеселиться. Однако в конечном итоге они начинают борьбу за жизнь. Главные события происходят после того, как они находят старинную книгу в подвале строения. В дальнейшем ребятам предстоит выяснить, что хижина — это не обычный дом, а часть древнего и очень опасного секрета.