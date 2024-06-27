10 фильмов про страшные дома

Предлагаю ознакомиться списком из десяти культовых фильмов, в которых особое место в сюжете занимают дома.
Джек Торренс решает сменить род деятельности. Он решает устроиться зимним сторожем в роскошный отель Оверлук. От управляющего мужчина слышит жуткую историю о своём предшественнике, который жестоко убил семью и в итоге покончил с собой. Джек спокойно воспринимает рассказ и убеждает нанимателей, что работа ему полностью подходит. Торренсы приезжают в отель Оверлук к закрытию сезона. Спустя некоторое время после переезда поведение Джека резко меняется. На него начинает действовать отель, в котором пробуждается некая мистическая сила.
Эдит Кушинг — дочь американского бизнесмена. В скором времени она выходит замуж за английского аристократа Томаса Шарма, который увозит её в свой родовой особняк. Эдит не догадывается, что дом Шарма хранит в себе кошмарный секрет.
История серийного убийцы по имени Джек, который поставил перед собой странную цель — превратить тела своих жертв в настоящее произведение искусства.
После смерти матери в доме главное героини Энни начинает твориться нечто необъяснимое и странное. Женщина начинает узнавать секреты своей семьи, которые на протяжении всей жизни от неё скрывала родительница.
Саймон вместе со своим двенадцатилетним сыном переезжают в Вермонт. Теперь их новое жилище — это старый и довольно жутковатый загородным дом, которому требуется срочный ремонт. Вскоре отец и сын узнают, что ранее он принадлежал ведьме.
Грейс Стюарт заботится о сыне и дочери, пока её муж сражается на фронте. Однажды из их дома исчезают все слуги. В это же время дети начинают видеть призраков, а мать чувствует, что начинает постепенно сходить с ума.
Группа исследователей паранормальных явлений решает изучить старинным дом в Англии, который славится своим неприятным прошлым.
Супруги Анна и Пол хоронят своего единственного сына. Ужасное горе заставляет их начать жизнь с чистого листа. Они переезжают в большой старинный дом с неизвестным прошлым. Вскоре Анна начинает ощущать чьё-то незримое присутствие.
Группа студентов отправляется на выходные в отдалённую хижину, чтобы как следует отдохнуть и повеселиться. Однако в конечном итоге они начинают борьбу за жизнь. Главные события происходят после того, как они находят старинную книгу в подвале строения. В дальнейшем ребятам предстоит выяснить, что хижина — это не обычный дом, а часть древнего и очень опасного секрета.
Группа учёных отправляется в особняк, в котором жил известный маньяк Беласко. Согласно легенде, он заманивал в него своих жертв и расправлялся с ними особо жестоким образом. Едва исследователи начинают своё расследование, паранормальная активность в доме резко возрастает, указывая на то, что зло отсюда никуда не исчезло.
Источник:
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