15 фильмов, которые мастерски смогли напугать зрителей, несмотря на то, что в них нет ни единого скримера

Страх — удивительное и одновременно странное чувство, которое может возникать по самым разным причинам. Порой напугать человека или заставить его сильно тревожиться может даже абсолютно безобидная вещь. У вас ведь случалось такое, что сердце начинало биться чаще из-за жутковатой музыки, тяжелого взгляда незнакомца или странноватой куклы, улыбающейся вам с витрины магазина?

Создатели хорроров, фильмов ужасов и триллеров знают об этой особенности человеческой психики, поэтому всячески экспериментируют при создании своих сценариев. Некоторые получаются настолько удачными, что оставляют невероятно глубокий след в воспоминаниях зрителей.

«Призрак дома на холме», 1963