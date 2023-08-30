FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11987 постов • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
15 фильмов, которые мастерски смогли напугать зрителей, несмотря на то, что в них нет ни единого скримера

15 фильмов, которые мастерски смогли напугать зрителей, несмотря на то, что в них нет ни единого скримера

Автор:
30 августа 2023 11:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   напугали   скример   страх   съемка   ужасы   фильм   что посмотреть   
1126
16

Пользователи Reddit поделились фильмами, которые демонстрируют, что пугающая атмосфера и страх могут быть построены без морей крови, кромешного ужаса или скримеров. Они ставят акцент на психологическом и интеллектуальном воздействии, делая их особенно интересными для тех, кто ищет страх в искусстве кино без явной жести.

Страх — удивительное и одновременно странное чувство, которое может возникать по самым разным причинам. Порой напугать человека или заставить его сильно тревожиться может даже абсолютно безобидная вещь. У вас ведь случалось такое, что сердце начинало биться чаще из-за жутковатой музыки, тяжелого взгляда незнакомца или странноватой куклы, улыбающейся вам с витрины магазина?


Создатели хорроров, фильмов ужасов и триллеров знают об этой особенности человеческой психики, поэтому всячески экспериментируют при создании своих сценариев. Некоторые получаются настолько удачными, что оставляют невероятно глубокий след в воспоминаниях зрителей.


«Призрак дома на холме», 1963

×
×

Никаких спецэффектов, никакой компьютерной графики, никакого резинового монстра, просто хороший, пугающий сценарий и актёрская игра. В полном одиночестве. В ночи. Во тьме…

От некоторых сцен у меня мурашки по коже, чего обычно не бывает от просмотра фильмов ужасов.


«Змей и радуга», 1987


«Подмена», 1979

Это малобюджетная история о привидениях, не кровавая или что-то в этом роде. Однако пару недель после просмотра этого фильма я не мог спать нормально.

Когда я встретил свою жену, она рассказала мне об этом фильме и поклялась, что это самый страшный фильм, который она когда-либо видела.


«Лангольеры», 1995

«Лангольеры» — самый страшный фильм, который я когда-либо видел. Он даже вызвал у меня некоторые проблемы с психическим здоровьем и на несколько лет привёл в состояние паранойи. Но никто не воспринимает мои слова серьёзно.


«Нити», 1984

Это реалистичный взгляд на то, что произошло бы, если бы случилась ядерная война.


«Зелёная комната», 2015

Хочу почётно упомянуть «Зелёную комнату». Есть что-то пугающее в том, чтобы быть запертым в глуши в пространстве, где все снаружи хотят тебя убить.


«Заражение», 2011

Этот фильм оставил у меня шрам на всю жизнь.

Совершил ошибку, посмотрев этот фильм во время полёта в командировку в Гонконг, эпицентр вспышки эпидемии. Тревожно, мягко говоря.


«Сфера», 1998


«Твин Пикс: Сквозь огонь», 1992


«Человек-мотылёк», 2002

Это самый тревожный фильм, который я когда-либо видел. Я даже не могу объяснить почему.

Каждый раз, когда я смотрю этот фильм, я замечаю разные вещи. Например, отражения персонажей в зеркалах будут рассинхронизированы.


«Понтипул», 2008

У фильма уникальная атмосфера: мы проводим большую часть времени на уединённой радиостанции. Через некоторое время начинают приходить сообщения о беспорядках и массовых убийствах. Вся информация поступает через показания звонивших, рассказы очевидцев и радиопередачи. Это очень тревожит и огорчает. Ваше воображение не может не представлять все происходящие ужасы.


«Четвёртый вид», 2009

После просмотра этого фильма в кинотеатре я неделями не мог спать из-за страха, что меня собираются похитить инопланетяне.


«Дорога», 2009

Лучший фильм, который вы больше никогда не захотите смотреть.

Что действительно пугало в фильме, так это то, что в нём нет «монстров» или даже психопатов в традиционном смысле этого слова. Просто… люди, доведённые до отчаяния.


«Сквозь горизонт», 1997


«Спуск», 2005

Наверное, мой самый любимый фильм ужасов, потому что он меня действительно напугал. Обычно ужасы смехотворно банальны, но «Спуск» — это фильм, который действительно вызывает чувство страха темой изоляции и клаустрофобии. Даже если бы в этом фильме не было злых существ, я бы всё равно обомлел при одной мысли о том, что буду отрезан от мира в такой глубокой тёмной пещере.


А вас когда-нибудь пугал фильм, в котором нет явных ужасов и скримеров?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   напугали   скример   страх   съемка   ужасы   фильм   что посмотреть   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
859
Олеся К 59 минут назад
Навсегда запомнила Лангольеры...и даже иногда хотела пересмотреть их почему то не находила в инете...Они мне даже снились какое то время.)) остальные не очень помню ..надо наверное посмотреть все, что в списке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Copycat 24 минуты назад
Скример это для меня показатель бездарно снятого ужсатсика - скримеры они не страшные, они неожиданные и из-за этого человек не пугается, а дергается

по настоящему круто когда фильм пугает атмосферой, а не внезапной [мат] выпрыгнувшей из-за угла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS 24 минуты назад
«Лангольеры» - это классика, я и книгу читал, но там ничего нового.
«Спуск» - очень страшный, но скорее из безысходности, чем из-за монстров каких-то.
«Сквозь горизонт» - ну не знаю, не такой уж и страшный, это скорее фантастика, что гипердвигатель сработал не как следует и корабль прыгнул в ад или в нечто подобное.
«Сфера» - тот же «Сквозь горизонт» или наоборот.

Кстати для «Сквозь горизонт» и «Сферы» могли бы и приквелы снять, странно что этого не было сделано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Zmey8838 Полчаса назад
Из всего списка только "Лангольеры" страшный.... Классный фильм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наталья 45 минут назад
вий, всадник без головы, в постели с врагом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юрий 46 минут назад
Разве в "Спуске" нет скримеров?


Скример - Внезапно появляющийся страшный кадр в фильмах ужасов, видеороликах, компьютерных играх и т. п., сопровождаемый пронзительным криком или другим пугающим звуком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

303411



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 августа
Набирающие популярность в сообществах
В России вводят обязательную регистрацию собак
В России вводят обязательную регистрацию собак
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Теперь денег хватит на все хотелки
Теперь денег хватит на все хотелки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#факты#интересное#ДТП#подборка#конфликт#сарказм#трейлер
#люди#Юмор#кино#фильм#Еда#новости#собака#наука#Москва#геймер
#интересно#животные#позитив#забавно#улыбнуло#шоу бизнес#Россия#отдых#маразм#голливуд
Теперь денег хватит на все хотелки Теперь денег хватит на все хотелки Хит сезона: рейтинг 15 лучших фильмов этого лета, которые особенно полюбились зрителям и критикам Хит сезона: рейтинг 15 лучших фильмов этого лета, которые особенно полюбились зрителям и критикам 16 мрачных и действительно страшных советских фильмов ужасов 16 мрачных и действительно страшных советских фильмов ужасов Интересные факты о фильме "Восставшие из ада" Интересные факты о фильме "Восставшие из ада" Пользователи делятся фильмами, которые, по их мнению, заслуживают оценки 10 из 10, но о них мало кто слышал Пользователи делятся фильмами, которые, по их мнению, заслуживают оценки 10 из 10, но о них мало... Средневековье с ноткой юмора: сериалы и фильмы об эпохе инквизиций Средневековье с ноткой юмора: сериалы и фильмы об эпохе инквизиций

На что жалуетесь?

Вернуться