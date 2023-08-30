15 фильмов, которые мастерски смогли напугать зрителей, несмотря на то, что в них нет ни единого скримера

Пользователи Reddit поделились фильмами, которые демонстрируют, что пугающая атмосфера и страх могут быть построены без морей крови, кромешного ужаса или скримеров. Они ставят акцент на психологическом и интеллектуальном воздействии, делая их особенно интересными для тех, кто ищет страх в искусстве кино без явной жести.
Страх — удивительное и одновременно странное чувство, которое может возникать по самым разным причинам. Порой напугать человека или заставить его сильно тревожиться может даже абсолютно безобидная вещь. У вас ведь случалось такое, что сердце начинало биться чаще из-за жутковатой музыки, тяжелого взгляда незнакомца или странноватой куклы, улыбающейся вам с витрины магазина?
Создатели хорроров, фильмов ужасов и триллеров знают об этой особенности человеческой психики, поэтому всячески экспериментируют при создании своих сценариев. Некоторые получаются настолько удачными, что оставляют невероятно глубокий след в воспоминаниях зрителей.
«Призрак дома на холме», 1963
Никаких спецэффектов, никакой компьютерной графики, никакого резинового монстра, просто хороший, пугающий сценарий и актёрская игра. В полном одиночестве. В ночи. Во тьме…
От некоторых сцен у меня мурашки по коже, чего обычно не бывает от просмотра фильмов ужасов.
«Змей и радуга», 1987
«Подмена», 1979
Это малобюджетная история о привидениях, не кровавая или что-то в этом роде. Однако пару недель после просмотра этого фильма я не мог спать нормально.
Когда я встретил свою жену, она рассказала мне об этом фильме и поклялась, что это самый страшный фильм, который она когда-либо видела.
«Лангольеры», 1995
«Лангольеры» — самый страшный фильм, который я когда-либо видел. Он даже вызвал у меня некоторые проблемы с психическим здоровьем и на несколько лет привёл в состояние паранойи. Но никто не воспринимает мои слова серьёзно.
«Нити», 1984
Это реалистичный взгляд на то, что произошло бы, если бы случилась ядерная война.
«Зелёная комната», 2015
Хочу почётно упомянуть «Зелёную комнату». Есть что-то пугающее в том, чтобы быть запертым в глуши в пространстве, где все снаружи хотят тебя убить.
«Заражение», 2011
Этот фильм оставил у меня шрам на всю жизнь.
Совершил ошибку, посмотрев этот фильм во время полёта в командировку в Гонконг, эпицентр вспышки эпидемии. Тревожно, мягко говоря.
«Сфера», 1998
«Твин Пикс: Сквозь огонь», 1992
«Человек-мотылёк», 2002
Это самый тревожный фильм, который я когда-либо видел. Я даже не могу объяснить почему.
Каждый раз, когда я смотрю этот фильм, я замечаю разные вещи. Например, отражения персонажей в зеркалах будут рассинхронизированы.
«Понтипул», 2008
У фильма уникальная атмосфера: мы проводим большую часть времени на уединённой радиостанции. Через некоторое время начинают приходить сообщения о беспорядках и массовых убийствах. Вся информация поступает через показания звонивших, рассказы очевидцев и радиопередачи. Это очень тревожит и огорчает. Ваше воображение не может не представлять все происходящие ужасы.
«Четвёртый вид», 2009
После просмотра этого фильма в кинотеатре я неделями не мог спать из-за страха, что меня собираются похитить инопланетяне.
«Дорога», 2009
Лучший фильм, который вы больше никогда не захотите смотреть.
Что действительно пугало в фильме, так это то, что в нём нет «монстров» или даже психопатов в традиционном смысле этого слова. Просто… люди, доведённые до отчаяния.
«Сквозь горизонт», 1997
«Спуск», 2005
Наверное, мой самый любимый фильм ужасов, потому что он меня действительно напугал. Обычно ужасы смехотворно банальны, но «Спуск» — это фильм, который действительно вызывает чувство страха темой изоляции и клаустрофобии. Даже если бы в этом фильме не было злых существ, я бы всё равно обомлел при одной мысли о том, что буду отрезан от мира в такой глубокой тёмной пещере.
А вас когда-нибудь пугал фильм, в котором нет явных ужасов и скримеров?
Источник:
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по настоящему круто когда фильм пугает атмосферой, а не внезапной [мат] выпрыгнувшей из-за угла
«Спуск» - очень страшный, но скорее из безысходности, чем из-за монстров каких-то.
«Сквозь горизонт» - ну не знаю, не такой уж и страшный, это скорее фантастика, что гипердвигатель сработал не как следует и корабль прыгнул в ад или в нечто подобное.
«Сфера» - тот же «Сквозь горизонт» или наоборот.
Кстати для «Сквозь горизонт» и «Сферы» могли бы и приквелы снять, странно что этого не было сделано.
Скример - Внезапно появляющийся страшный кадр в фильмах ужасов, видеороликах, компьютерных играх и т. п., сопровождаемый пронзительным криком или другим пугающим звуком.