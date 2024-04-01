"Не делайте глупостей! Пользуйтесь моим примером": Кологривый обратился к поклонникам после СИЗО

И хотя за Кологривого вступилась певица Слава, которая просит понять и простить дурашку, многие считают, что лучшим вариантом воспитания для актёра было и будет наказание, а не прощение.

Этой точки зрения придерживается Марат Башаров. В своё время он тоже куролесил, и понял, что дошёл до края, когда его стали "отменять".