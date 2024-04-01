"Не делайте глупостей! Пользуйтесь моим примером": Кологривый обратился к поклонникам после СИЗО

Актёр впервые опубликовал пост в своём Телеграм-канале, где выразил соболезнование всем пострадавшим от теракта и повинился за своё поведение.
Говорят, что даже недолгое пребывание за решёткой способно изменить человека. Никита Кологривый до попадания в СИЗО брал от жизни всё и надеялся, что так будет всегда. !Поймавший звезду" актёр был уверен, что впереди у него лучезарное будущее. Еще даже не будучи утвержденным на роль Жириновского, он с уверенностью говорил, что он идеально впишется в образ скандального политика. А потом случился дебош в баре и - как следствие - наказание в виде 7 суток ареста и всеобщее недоумение.
Уже через пару дней Кологривый понял, что жизнь за решёткой - не сахар. А после выхода из СИЗО почти пропал. Лишь обратился к подписчикам своего канала с небольшим постом - и всё. Никаких разудалых видео, ни хвастовства.
Хотя, собственно, чем хвалиться? Роль Жириновского пролетела мимо, даже в "Бургер Кинге" обслуживать не хотят! Да еще эскортницы дали отворот-поворот.
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И хотя за Кологривого вступилась певица Слава, которая просит понять и простить дурашку, многие считают, что лучшим вариантом воспитания для актёра было и будет наказание, а не прощение.
Этой точки зрения придерживается Марат Башаров. В своё время он тоже куролесил, и понял, что дошёл до края, когда его стали "отменять".
«Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актера это серьезный удар», - поделился Башаров.
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Административный арест отбывают в подразделениях территориальных органов федерального органа исполнительной власти.