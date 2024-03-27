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Никита Кологривый вышел из спецприёмника в Новосибирске и лишился народной любви

Никита Кологривый вышел из спецприёмника в Новосибирске и лишился народной любви

Автор:
27 марта 2024 19:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересное   кологривый   мнение   тюрьма   фото   эскорт   эскортницы   
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От Кологривого открестились даже эскортницы

Никита Кологривый вышел из новосибирского спецприёмника, где провёл семь суток после того, как устроил дебош в ресторане. Актёр не стал общаться с журналистами, а быстро сел в тонированный внедорожник друзей и уехал. Перед тем, как сеть в машину, он по-дружески коснулся плеча полицейского.

Журналисты не дождались от актёра ни одного слова, хотя вообще-то он очень разговорчив. Интересно, что перед арестом он очень активно извинялся, давал интервью и вообще вёл себя как настоящий милый мальчик. Но, видимо, понял, что это ничего не изменит и перестал лицемерить. А может быть он так недоволен, потому что отбывал наказание в общей камере, с четырьмя другими осуждёнными.

Кроме того, Кологривый лишился не только свободы на 7 суток. За это время от него начали отписываться поклонники, появилась целая армия хейтеров. От актёра отвернулись даже эскортницы. StarHit сообщил, что в популярном эскорт-агентстве заявили, что не будут оказывать услуги актеру из-за его неадекватного поведения.

Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане, где укусил официантку и повздорил с посетителями. Задержали актёра в отеле, а на следующий день уже состоялся суд. Кологривый свою вину признал, извинился, а также вёл себя как настоящий пай-мальчик. Суд назначил ему 7 суток ареста.

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Метки: интересное   кологривый   мнение   тюрьма   фото   эскорт   эскортницы   
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17  комментариев
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8k
Alex Час назад
Да и хер с ним
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5k
Феликс Дзержинский 5 минут назад
Обоссать и на мороз!
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5k
Дмитрий Круглов 8 минут назад
В каком шизофреническом бреду он хоть раз видел "народную любовь"?!
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2k
Igor Grishaev 11 минут назад
"лишился народной любви"
Народ этот Кал Игривый совсем не знал, пока его не начали усиленно пиарить
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16k
ron 13 минут назад
ну всё могу понять, да, заслужил! Но эскортницы... ))))
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44k
Карандаш 13 минут назад
А что с этой гривой носятся как с писаной торбой? Быдлана видел, хамлона видел, поймавшего "звёздочку" видел, актёра как не старался не рассмотрел.
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6k
Roninsamuray 19 минут назад
баклан игривый
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1k
АртемШишков 21 минуту назад
Ещё один Панин...
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1k
Граф Андрий Полчаса назад
звёздной хворью заразился
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20k
Robin Hood Полчаса назад
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11k
RIZ deadening 38 минут назад
Извинити...
"кологривить" - выпивать, вести себя неподобающим образом, нарушать общественный порядок.
пример: "Иван Михайлович получил в конторе аванс и кологривил всю ночь на пролёт"
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5k
Максим Макашев 46 минут назад
доигрался КАЛ ИГРИВЫЙ
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1k
АртемШишков 48 минут назад
Народной любви? За всех говорить не могу, но для меня это ушлепок конченый!
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3k
Александр Ломовицкий 51 минуту назад
чего он лишился ? народ его любить перестал ? а его кто то любил ? если бы он не укусил официантку я про него бы и не знал .
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37k
БамбарбияКиргуду 58 минут назад
Никита Кологривый вышел из спецприёмника в Новосибирске и лишился народной любви.От Кологривого открестились даже эскортницы
--------------
Быстро его опустили.

Перед тем, как сеть в машину, он по-дружески коснулся плеча полицейского.

и вообще вёл себя как настоящий милый мальчик
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12k
MPEG-8 Час назад
Пиарите всяких пидрилок, а а потом от куда столько пи...в развелось.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4864 поста (4651 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351612



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