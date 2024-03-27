Никита Кологривый вышел из спецприёмника в Новосибирске и лишился народной любви

От Кологривого открестились даже эскортницы
Никита Кологривый вышел из новосибирского спецприёмника, где провёл семь суток после того, как устроил дебош в ресторане. Актёр не стал общаться с журналистами, а быстро сел в тонированный внедорожник друзей и уехал. Перед тем, как сеть в машину, он по-дружески коснулся плеча полицейского.
Журналисты не дождались от актёра ни одного слова, хотя вообще-то он очень разговорчив. Интересно, что перед арестом он очень активно извинялся, давал интервью и вообще вёл себя как настоящий милый мальчик. Но, видимо, понял, что это ничего не изменит и перестал лицемерить. А может быть он так недоволен, потому что отбывал наказание в общей камере, с четырьмя другими осуждёнными.
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Кроме того, Кологривый лишился не только свободы на 7 суток. За это время от него начали отписываться поклонники, появилась целая армия хейтеров. От актёра отвернулись даже эскортницы. StarHit сообщил, что в популярном эскорт-агентстве заявили, что не будут оказывать услуги актеру из-за его неадекватного поведения.
Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане, где укусил официантку и повздорил с посетителями. Задержали актёра в отеле, а на следующий день уже состоялся суд. Кологривый свою вину признал, извинился, а также вёл себя как настоящий пай-мальчик. Суд назначил ему 7 суток ареста.
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Народ этот Кал Игривый совсем не знал, пока его не начали усиленно пиарить
"кологривить" - выпивать, вести себя неподобающим образом, нарушать общественный порядок.
пример: "Иван Михайлович получил в конторе аванс и кологривил всю ночь на пролёт"
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Быстро его опустили.
Перед тем, как сеть в машину, он по-дружески коснулся плеча полицейского.
и вообще вёл себя как настоящий милый мальчик