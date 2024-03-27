Никита Кологривый вышел из спецприёмника в Новосибирске и лишился народной любви

Журналисты не дождались от актёра ни одного слова, хотя вообще-то он очень разговорчив. Интересно, что перед арестом он очень активно извинялся, давал интервью и вообще вёл себя как настоящий милый мальчик. Но, видимо, понял, что это ничего не изменит и перестал лицемерить. А может быть он так недоволен, потому что отбывал наказание в общей камере, с четырьмя другими осуждёнными.