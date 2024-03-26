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Никита Кологривый лишился роли Жириновского после дебоша в Новосибирске

Никита Кологривый лишился роли Жириновского после дебоша в Новосибирске

Автор:
26 марта 2024 20:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   дебошь   интересное   кологривый   лишился роли   роль   фото   
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На роль актёра, который сыграет политика, теперь ищут новую звезду.

Никита Кологривый - актёр, ставший знаменитым после сериала “Слово пацана”, где он сыграл отрицательного персонажа. После этой роли Кологривый стал настоящим ДиКаприо в России. Его стали звать сниматься во многие другие сериалы. Например, он получил роль в фильме про попугая Кешу, а также его пророчили на роль Жириновского в фильме, посвящённому политику. Однако, недавний загул Кологривого всё испортил.

В день суда над Кологривым глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия позже озвучит свое мнение о кандидатуре Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского. Сегодня NGS сообщило, что бизнесмен Андрей Ковалев, на территории усадьбы которого должны были снимать несколько фрагментов фильма, что съёмки приостановлены, ищут нового актёра.

Из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг, — привело цитату бизнесмена издание Regions.ru.


Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане, где укусил официантку и повздорил с посетителями. Задержали актёра в отеле, а на следующий день уже состоялся суд. Кологривый свою вину признал, извинился, а также вёл себя как настоящий пай-мальчик. Суд назначил ему 7 суток ареста.


Культура отмены всё же коснулась актёра. Он потерял роль, а теперь ещё от него начали отписываться поклонники в социальных сетях.

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Метки: актёр   дебошь   интересное   кологривый   лишился роли   роль   фото   
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27  комментариев
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32k
Юрьевич 40 минут назад
"Никита Кологривый - актёр, ставший знаменитым после сериала “Слово пацана”"
Знаменитый среди кого?
Кто этот шлак смотрел?
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4k
Anners 2 минуты назад
Какая-такая ещё "культура отмены"?!

Поставили зарвавшегося г.на на место, так это звучит по русски.
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12k
Летучий Мыш 3 минуты назад
Так это он в роль так входил что ли?
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96k
Доктор Джонс 5 минут назад
Ну что же, Сергей Безруков - Ваш выход!
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3k
Александр Ломовицкий 10 минут назад
Все современные актеры калогривые . Старая школа были талантливы преданы своему призванию любили свою работы и жили ролями а нынешние в кого не ткни одно отребье.
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821
Олег Мещеряков Полчаса назад
он как актер, как то не очень) и как человек, оказался гавном
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54k
Андрей Полчаса назад
Выпил водки - сиди дома.
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3k
Старожил Полчаса назад
Жириновский тот ещё отморозок был, но он наш, родной.
А этот Калогривый вообще берега попутал
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38k
Андрей Иванов 48 минут назад
Надо всех посылать и поливать компотом? Я могу исполнить
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820
Dsident 49 минут назад
Это не культура отмены, это кара за отсутствие мазгов
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9k
Андрей Колобов Час назад
Только в роль начал вживаться...
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
Вот вроде бы и PokemonKa....
А пост-то неплохой.
Даже + поставил.
Она начала исправляться или это временное "просветление"???
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9k
Allmaster Час назад
Вот вылез ниоткуда какая то кологривый и понеслась. Да нахер он нужен, не знал и дальше не хочу знать. Это посты о нем тут пиарят его воздыхатели или лайкодрочеры на хайпе?
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222
DuckTales Час назад
вот так их и надо наказывать
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4859 постов (4646 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351460



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