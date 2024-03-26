Никита Кологривый лишился роли Жириновского после дебоша в Новосибирске

На роль актёра, который сыграет политика, теперь ищут новую звезду.
Никита Кологривый - актёр, ставший знаменитым после сериала “Слово пацана”, где он сыграл отрицательного персонажа. После этой роли Кологривый стал настоящим ДиКаприо в России. Его стали звать сниматься во многие другие сериалы. Например, он получил роль в фильме про попугая Кешу, а также его пророчили на роль Жириновского в фильме, посвящённому политику. Однако, недавний загул Кологривого всё испортил.
В день суда над Кологривым глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия позже озвучит свое мнение о кандидатуре Никиты Кологривого на роль Владимира Жириновского. Сегодня NGS сообщило, что бизнесмен Андрей Ковалев, на территории усадьбы которого должны были снимать несколько фрагментов фильма, что съёмки приостановлены, ищут нового актёра.
Из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг, — привело цитату бизнесмена издание Regions.ru.
Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане, где укусил официантку и повздорил с посетителями. Задержали актёра в отеле, а на следующий день уже состоялся суд. Кологривый свою вину признал, извинился, а также вёл себя как настоящий пай-мальчик. Суд назначил ему 7 суток ареста.
Культура отмены всё же коснулась актёра. Он потерял роль, а теперь ещё от него начали отписываться поклонники в социальных сетях.
Источник:
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Знаменитый среди кого?
Кто этот шлак смотрел?
Поставили зарвавшегося г.на на место, так это звучит по русски.
А этот Калогривый вообще берега попутал
А пост-то неплохой.
Даже + поставил.
Она начала исправляться или это временное "просветление"???