Никита Кологривый лишился роли Жириновского после дебоша в Новосибирске

Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане, где укусил официантку и повздорил с посетителями. Задержали актёра в отеле, а на следующий день уже состоялся суд. Кологривый свою вину признал, извинился, а также вёл себя как настоящий пай-мальчик. Суд назначил ему 7 суток ареста.

Культура отмены всё же коснулась актёра. Он потерял роль, а теперь ещё от него начали отписываться поклонники в социальных сетях.