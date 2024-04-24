Суд арестовал замминистра обороны Иванова на два месяца

Вместе с высокопоставленным военным чиновником в СИЗО отправился его приятель, который оказывал содействие в тёмных коррупционных делах.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя министра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. За решёткой Иванов проведёт 2 месяца — до 23 июня.
"Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны", — сообщили в суде.
Источник:
Вместе с Ивановым задержан и второй фигурант коррупционного дела. Это некий Сергей Бородин, который приходится близким другом и подельником замминистра. Насколько известно, в структурах МО он не работал.
"Бородин находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", — оворится в сообщении пресс-службы суда.
Источник:
Напомним, громкое задержание (некоторые называют его революционным) замминистра обороны, протеже самого Шойгу, произошло вчера вечером. Как стало известно, Тимуром Ивановым занималась военная контрразведка ФСБ. В разработке он находился не один месяц. Взяли замминистра за взятку в один миллион рублей, но по данным источников в спецслужбах, это всего лишь повод — минимальная пороговая сумма для статьи об особо крупном размере. По информации тех же источников, замминистра задержали по целому ряду нарушений. И сколько он наворовал — одному СК известно.
Источник:
Иванов курировал строительство, капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. Он, к примеру, руководил постройкой парка "Патриот", храма вооруженных сил и восстановлением Мариуполя. К нему, как нетрудно догадаться, стекались колоссальные суммы.
Отмечается, что у Иванова и его жены, с которой он развёлся в 2022 году, чтобы обойти санкции, много дорогостоящей недвижимости, есть даже особняк XIX века. Семейная чета вела великосветский образ жизни и не особенно скрывала свои доходы. Иванов в 2019 году даже попал в список Forbes, как один из самых богатых силовиков с доходом в 137 млн долларов за 2018 год.
Источник:
Источник:
- Сотрудники ФСБ задержали дагестанских энергетиков, похитивших из бюджета почти 3 млрд рублей
- "Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми
- "Не делайте глупостей! Пользуйтесь моим примером": Кологривый обратился к поклонникам после семидневного ареста
- «Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО
- Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки
Человек с допуском к гостайне имеет жену с иностранным гражданством, дети его живут во вражеском лагере и поливают страну грязью, сам он регулярно катался по заграничным курортам и жил ни в чём себе не отказывая - и ни разу, ни разу млядь ин у одной спецслужбы державы не возникло к нему вопросов, а тут вот прям как солнце из-за туч, осознали, прониклись - и пресекли. Тьфу млядь, твари продажные.
Надеюсь что после победы в сво Шойгу тоже под трибунал пойдёт.
Он явно ворует не первый год. И даже, может, не первое десятилетие. Почему арест только сейчас? Значит с кем-то поругался или недонёс/закрысил. Я бы так не делал, воровал бы потихоньку, не светился бы в соцсетях и хрен бы вы обо мне узнали :)
Рыба, она с головы гниет
Я недолюбливаю выпускников Ярославского и Вольского военных училищ, но они хоть и тыловые, но всё-таки офицеры.
А этот - картонный генерал.