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Суд арестовал замминистра обороны Иванова на два месяца

Суд арестовал замминистра обороны Иванова на два месяца

Автор:
24 апреля 2024 10:37
Сообщество : Криминал
Метки: Басманный суд   Видео   замминистра обороны   коррупция   сизо   тимур иванов   
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Вместе с высокопоставленным военным чиновником в СИЗО отправился его приятель, который оказывал содействие в тёмных коррупционных делах.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя министра обороны Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. За решёткой Иванов проведёт 2 месяца — до 23 июня.


"Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны", — сообщили в суде.

Вместе с Ивановым задержан и второй фигурант коррупционного дела. Это некий Сергей Бородин, который приходится близким другом и подельником замминистра. Насколько известно, в структурах МО он не работал.


"Бородин находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", — оворится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, громкое задержание (некоторые называют его революционным) замминистра обороны, протеже самого Шойгу, произошло вчера вечером. Как стало известно, Тимуром Ивановым занималась военная контрразведка ФСБ. В разработке он находился не один месяц. Взяли замминистра за взятку в один миллион рублей, но по данным источников в спецслужбах, это всего лишь повод — минимальная пороговая сумма для статьи об особо крупном размере. По информации тех же источников, замминистра задержали по целому ряду нарушений. И сколько он наворовал — одному СК известно.

Иванов курировал строительство, капитальный ремонт объектов ведомства и военную ипотеку. Он, к примеру, руководил постройкой парка "Патриот", храма вооруженных сил и восстановлением Мариуполя. К нему, как нетрудно догадаться, стекались колоссальные суммы.

Отмечается, что у Иванова и его жены, с которой он развёлся в 2022 году, чтобы обойти санкции, много дорогостоящей недвижимости, есть даже особняк XIX века. Семейная чета вела великосветский образ жизни и не особенно скрывала свои доходы. Иванов в 2019 году даже попал в список Forbes, как один из самых богатых силовиков с доходом в 137 млн долларов за 2018 год.

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Метки: Басманный суд   Видео   замминистра обороны   коррупция   сизо   тимур иванов   
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60  комментариев
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35k
Юр21 Час назад
Тошнит мля от показухи...
Человек с допуском к гостайне имеет жену с иностранным гражданством, дети его живут во вражеском лагере и поливают страну грязью, сам он регулярно катался по заграничным курортам и жил ни в чём себе не отказывая - и ни разу, ни разу млядь ин у одной спецслужбы державы не возникло к нему вопросов, а тут вот прям как солнце из-за туч, осознали, прониклись - и пресекли. Тьфу млядь, твари продажные.
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13k
butata 2 минуты назад
Почему эта тварь в суде в кителе с генеральскими погонами? Почему не сорвали? Почему не отрезали ухо?
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3k
Константин 5 минут назад
А шефа его когда посадят?
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581
Андрей 10 минут назад
Как солнце из-за туч....
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30k
Aqueronte 15 минут назад
А начальник и не в курсе? Какая неожиданность.
Надеюсь что после победы в сво Шойгу тоже под трибунал пойдёт.
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21k
КВТИУ-80 20 минут назад
Зеркальное мнение с Михаилом Онуфриенко
Ссылка vk.com
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21k
КВТИУ-80 Полчаса назад
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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1k
pka2004 38 минут назад
Надеюсь вслед за ним пойдут Цаликов, Криворучко и прочие "специалисты" по распилу госбюджета
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21k
КВТИУ-80 39 минут назад
Когда уже это бл@во кончится??? За эмоции, конечно, пардон, но на такой должности (позор мундиру и офицерскому званию), с таким окладом и прочими привилегиями... и всё ещё мало! Да ещё в такое время! Была бы честь – застрелился бы. Да ещё в такое время. Достали уже эти ненасытные ворюги со своими семейками!!! Скажу честно, по мне, так резюме И. В. Сталина явно не хватает. Ну или (если кого-то личность вождя не однозначна) вполне приемлем вариант решения по китайскому образцу. Думаю, что экзекуции достойны и многие другие. Мало было Сердюкова и его б...., которые сейчас живут с ухмылкой? ...Вот и результат! Позор нации, на радость злопыхателям. Воспринимаю сие как вызов не только Путину, но и всей стране.
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6k
sumrаknn 45 минут назад
В условиях СВО и масштабах воровства речь должна идти не о коррупции , а измене Родине. Соответственно все родственники идут как подельники (пользовались награбленным) и полная конфискация всего.
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15k
кот базилий 51 минуту назад
Огласите список дач, квартир, машин пжалуйста
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2k
Вадим Курбатов 52 минуты назад
Сам то министр, как пить дать, не в курсе был, чем его зам занимался!? "Заместитель министра обороны РФ", который, сцука, даже в армии не служил, не говоря уж о горячих точках) Зато вот наград наполучал - "За заслуги перед отечеством", "За трудовую доблесть", "Заслуженный строитель России" и много других...
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3k
Pioner76 Час назад
Самое интересное это то, что те, которые здесь кричат, что погоны надо сорвать, растрелять и прочую ху,,йн,ю несет, оказавшиць на его месте делал точно так же...
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336
sioma08 Час назад
А почему погоны не сорвали? О чести офицера забыли?
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228
МadMax sioma08 Час назад
А он разве офицер?
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390
Кот Чеширский Час назад
Вангую, в СИЗО случайно тромб оборвется. За день до намеченного большого интервью.
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652
Граф Вишенка Час назад
"...люди за этот орден кровь проливали...а ты под него...чужую..."(((с)...Страна фактически в состоянии войны, каждый день в городах и селах черные "ангелы" и цветы на асфальте, а эти... ни совести, ни чести... Бесы(((
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157
Аврашалом Маркович Час назад
Интересно, кто на уровень, а то и несколько уровней выше замминистра обороны выписывает абонементы на предательство? Ведь в курсе все были и абонемент продлевали.
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228
МadMax Андрей Час назад
А чего ее вычислять? Неизвестно чей он протеже?
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17k
Alex 2 часа назад
"Вину в получении взятки он не признал"- конечно не признал, он миллиардами ворочал, нафиг ему ваш миллион )))))
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9k
Alex 2 часа назад
Расстрелять тварей!
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18
Alex 2 часа назад
где то кому то не угодил или не поделился. А может пришли на смену молодые казнокрады, голодные)
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2023 поста (2032 в горячем)
Лесник
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