Суд арестовал замминистра обороны Иванова на два месяца

Отмечается, что у Иванова и его жены, с которой он развёлся в 2022 году, чтобы обойти санкции, много дорогостоящей недвижимости, есть даже особняк XIX века. Семейная чета вела великосветский образ жизни и не особенно скрывала свои доходы. Иванов в 2019 году даже попал в список Forbes, как один из самых богатых силовиков с доходом в 137 млн долларов за 2018 год.