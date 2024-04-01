Мать участницы "Дом-2" узнала о смерти своей дочери из социальных сетей

Соседи рассказывают, что Либерж умерла не в больнице, а дома. Соседка погибшей рассказала, что тело нашёл хозяин квартиры:

— Тело было найдено в идеальном состоянии, не разложилось. Соседи не чувствовали никакого запаха. Хозяин сказал, что умерла она во сне, в одной руке телефон, под другой — стакан сока. Нашел ее на кровати, — сказала MSK1 она.

Также выяснилось, что Либерж много пила. У неё были проблемы со здоровьем и она не смогла справиться с ними психологически. Соседи рассказали, что часто видели девушку пьяной.