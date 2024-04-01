Мать участницы "Дом-2" узнала о смерти своей дочери из социальных сетей

Мать узнала о смерти дочери из социальных сетей.
36-летняя экс-участница „Дома-2“ (2011–2015 годы) Либерж Кпадону скончалась в больнице. Правда, причина смерти девушки не известна. Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти может быть осложнения после операции на легких или остановке сердца из-за алкогольной интоксикации. Либерж вышла на связь с подписчиками 14 февраля и после этого её уже не было онлайн, сообщает SHOT. В этот момент девушка ехала в больницу.
Соседи рассказывают, что Либерж умерла не в больнице, а дома. Соседка погибшей рассказала, что тело нашёл хозяин квартиры:
— Тело было найдено в идеальном состоянии, не разложилось. Соседи не чувствовали никакого запаха. Хозяин сказал, что умерла она во сне, в одной руке телефон, под другой — стакан сока. Нашел ее на кровати, — сказала MSK1 она.
Также выяснилось, что Либерж много пила. У неё были проблемы со здоровьем и она не смогла справиться с ними психологически. Соседи рассказали, что часто видели девушку пьяной.
— Пришла ко мне однажды в дрова пьяная, вообще не соображала. У нее вроде панкреатит обострился, гортань, трахея, что-то такое. Водку хлебала, я ей запрещала. Говорила: «Насть, дай водки», я отвечала: «Не дам». И подменила водку на воду, - вспоминает соседка.
Точная причина смерти Либерж на настоящий момент неизвестна, ее предстоит установить экспертам. Super.ru поговорил с матерью погибшей, которая рассказала, что мало общалась с дочерью. Женщина рассказала, что узнала о смерти дочери из социальных сетей.
«Я сейчас вспомнить не могу [когда последний раз общались]. У нас параллельно должны были ей операцию делать и сделали операцию моему мужу, он лежал в больнице. Я разрывалась, поэтому, когда позвонила, она уже не отвечала. Не помню я, честно. Мы сейчас летим в Москву, посмотрим, что там, поговорим со следователем. Пока не могу ничего сказать, вся на нервах».
Точная причина смерти пока неизвестна. Однако, восстановить хронику событий можно легко. В феврале девушка узнала об опухоли, перенесла операцию, начала пить и скончалась.
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Этот персонаж чем-то отличается от сотен других, которые умирают ежеминутно по всему миру?