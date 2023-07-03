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Известный бодибилдер умер в 30 лет на руках у своей девушки

Известный бодибилдер умер в 30 лет на руках у своей девушки

Автор:
03 июля 2023 11:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Jo Lindner   бодибилдер   болезнь   здоровые   интересное   смерть   фото   шоу бизнес   
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За образом Джо Линднера следили 9 миллионов подписчиков. Бодибилдер делился своими тренировками и демонстрировал подтянутое тело.

Немецкий бодибилдер Джо Линднер прославился в социальных сетях как спортсмен, мотиватор идейный вдохновитель. На своей странице он рассказывал о питании и тренировках, демонстрируя подписчикам идеальное тело, без единого грамма жира.

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Жизнь парня трагически оборвалась в 30 лет. Об этом сообщила его девушка Ниша на своей странице. Девушка рассказала, что Джо умер у неё на руках, когда молодые люди просто проводили время вместе.

Джо — лучший парень из всех. Вчера он ушел из-за аневризмы... Я была с ним в комнате. Он надел мне на шею ожерелье, которое подарил... Он был в моих объятиях. Просто это происходит слишком быстро. Три дня назад он все время говорил, что у него болит шея. Мы по-настоящему не осознавали ничего, пока не стало слишком поздно.

Причиной смерти Джо стала аневризма головного мозга. За несколько дней до смерти спортсмен жаловался своей девушке на боль в шее. К тому же, Линднер прошел вакцинацию от Covid-19, после которой он стал чувствовать себя "тяжелее". После жалоб Джо сделали процедуру очистки крови от токсинов.

Пользователи восхищались эстетичным телосложением Джо. Бодибилдер давал советы подписчикам о правильном образе жизни, питании и тренировках. Линднер никогда не скрывал то, что принимал различные препараты и допинги. В последний год он отказался от стероидов, но незадолго до смерти возобновил приём препаратов.

Организм Джо перестал сам вырабатывать тестостерон. К тому же, здоровье блогера сильно подорвал коронавирус, уточняет NY Post.

Источник:

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Метки: Jo Lindner   бодибилдер   болезнь   здоровые   интересное   смерть   фото   шоу бизнес   
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39  комментариев
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34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Коронавирус здоровье подорвал, а анаболики жрать - как конфетки ириски ?
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1k
Kra 3 минуты назад
Одни с силиконом остановиться не могут, другие со стероидами...
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2k
BAMBRA 5 минут назад
Люди, вы в своем уме? Какой к буям мотиватор? Он же химик! Без стероидов так не раскачаешся. Хотя мотивация бывает разная, кто-нибудь узнав, чем всё закончилось, возможно откажется от приема всяких там "метанчиков".
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6k
vasilykopkov 17 минут назад
У Черчилля спросили : - Как вы дожили до таких преклонных лет (под 90)?
На что он ответил: - Всё благодаря спорту - я никогда им не занимался...

Конечно это шутка, но в каждой шутке, как известно ...
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13k
KotSkripaley 20 минут назад
Вот не знают чувство меры люди, одни с силиконом борщат, другие с анаболиками.
Я знаю в натурашку качаться и есть столько белка, сколько нужно для роста мышц, не каждый сможет.
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1k
Dimon 23 минуты назад
Ну вот ещё один пример долбо.. изма! То прокурор плавал не в меру, то 30- летний пережрал стероидов! Откровенно говоря не жаль!
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
"И саго, употребленное не в меру, может причинить вред."
Козьма Прутков
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12k
Linuksoid Полчаса назад
Т.е. мужик довёл своё организм до невозможности вырабатывать главный мужской гормон и этим все восхищались? Превратился в бабу и сдох. Туда ему и дорога!
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9
Александр Вьюшков 38 минут назад
9 мильёнов виртуально поприсутствовали на похоронах. Масштабненько.
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17k
RDen 54 минуты назад
понятно, но вроде списывать всё подряд на вакцину от COVID уже не модно вроде...
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2k
Роман 59 минут назад
Раз, отрешившись от суетных дел,
Мальчик Шварцнеггером стать захотел.
Мышцы качал, обливался водой -
В гробу он лежал, как Арнольд молодой.
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8
Eric Cartman Час назад
Уау, руки-базуки
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5k
Горожанин Час назад
"Причиной смерти Джо стала аневризма головного мозга".
-----------

Какая чепуха. Аневризма сама по себе не может стать причиной смерти. С аневризмой и аневризмами, если повезет, мозно жить всю жизнь.

А причина смерти - кровоизлияние в мозг (гемморогический инсульт).

Это уже штамп какой-то. Как алкоголик - умер от инсульта, довел себя неправильной жизнью. Как бодибилдер или известная личность, тем более молодая - умерт от аневризмы, ничего не поделаешь, судьба.

В реальности кровоизлияние в мозг и происходить из-за патологических изменений сосудов - то есть из-за разного рода аневризм. Просто так сосуд не рвется. Он разрывается, как шина в дыре протектора - из аневризмы. Исключения - травматические поврежденмя сосудов.

Отчего же сосуды становятся патологическими? Во многих случаях именно от того же алкоголя, а также от употребления психоактивных и других вредных химических веществ (тех же анаболиков), от табакокурения, переедания, непомерных нагрузок, в общем от неправильного образа жизни в целом.

Бодибилдерство - это и есть неправильный образ жизни. Это уничтожение своего здоровья ради навязчивого индивидуализма в виде нарциссизма. Причем не следует путать индивидуализм и индивидуальность. Индивидуальность человека - это естественное и позитивное отличие личности от других личностей. А индивидуализм - это патологическая потребность компенсации собственной ущербности.

Вот этот 30-летний бодибилдер и докомпенсиоовался.
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775
Руслана Тарасова Час назад
"....Пользователи восхищались эстетичным (!) телосложением Джо.." Да ну нафиг....Если это эстетика, то значит крокодилы начали летать. Насчёт тестерона фраза умилила, так он реально полный импотент, зачем ему девушка была нужна? Что бы довести себя до такого "совершенства" надо ежедневно, по несколько часов в день заниматься в спортзале и жрать постоянно химию. Зачем? Что бы умереть в 30 лет, не видя ничего кроме своих железок и тренажеров?
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46k
Aleksandr Час назад
долбойебилдер
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17k
Axel Час назад
"Известный бодибилдер"

Мне кажется, что известный бодибилдер этот Арнольд Шварценеггер, а об этом что-то и не слышал ни разу.
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15k
Мистер Фикс Час назад
"Перестал вырабатывать тестостерон" - значит яйца отсохли
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36k
russger Час назад
Вот уё.б.ище. Таких дятлов даже не жалко, сдох и хер с ним
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"...демонстрируя подписчикам идеальное тело..."
"Организм Джо перестал сам вырабатывать тестостерон."
Тело, не вырабатывающее собственных гормонов - уже не идеальное!
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294
Человек Разумный 2 часа назад
То что он лопал стероиды как ни в себя всем известно, а вот вопрос вакцины стоит открыто. В сша массово мрут спортсмены после вакцинаций, и вопрос взаимодействия ее с всякими "спортивными" препаратами явно не изучен.
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463
Серж Прага 2 часа назад
Жрите дальше вашу [мат] для спорта!!!!
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