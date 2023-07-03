Известный бодибилдер умер в 30 лет на руках у своей девушки

За образом Джо Линднера следили 9 миллионов подписчиков. Бодибилдер делился своими тренировками и демонстрировал подтянутое тело.
Немецкий бодибилдер Джо Линднер прославился в социальных сетях как спортсмен, мотиватор идейный вдохновитель. На своей странице он рассказывал о питании и тренировках, демонстрируя подписчикам идеальное тело, без единого грамма жира.
Жизнь парня трагически оборвалась в 30 лет. Об этом сообщила его девушка Ниша на своей странице. Девушка рассказала, что Джо умер у неё на руках, когда молодые люди просто проводили время вместе.
Джо — лучший парень из всех. Вчера он ушел из-за аневризмы... Я была с ним в комнате. Он надел мне на шею ожерелье, которое подарил... Он был в моих объятиях. Просто это происходит слишком быстро. Три дня назад он все время говорил, что у него болит шея. Мы по-настоящему не осознавали ничего, пока не стало слишком поздно.
Причиной смерти Джо стала аневризма головного мозга. За несколько дней до смерти спортсмен жаловался своей девушке на боль в шее. К тому же, Линднер прошел вакцинацию от Covid-19, после которой он стал чувствовать себя "тяжелее". После жалоб Джо сделали процедуру очистки крови от токсинов.
Пользователи восхищались эстетичным телосложением Джо. Бодибилдер давал советы подписчикам о правильном образе жизни, питании и тренировках. Линднер никогда не скрывал то, что принимал различные препараты и допинги. В последний год он отказался от стероидов, но незадолго до смерти возобновил приём препаратов.
Организм Джо перестал сам вырабатывать тестостерон. К тому же, здоровье блогера сильно подорвал коронавирус, уточняет NY Post.
Источник:
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На что он ответил: - Всё благодаря спорту - я никогда им не занимался...
Конечно это шутка, но в каждой шутке, как известно ...
Я знаю в натурашку качаться и есть столько белка, сколько нужно для роста мышц, не каждый сможет.
Козьма Прутков
Как только люди выдержали этот дурдом?
Мальчик Шварцнеггером стать захотел.
Мышцы качал, обливался водой -
В гробу он лежал, как Арнольд молодой.
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Какая чепуха. Аневризма сама по себе не может стать причиной смерти. С аневризмой и аневризмами, если повезет, мозно жить всю жизнь.
А причина смерти - кровоизлияние в мозг (гемморогический инсульт).
Это уже штамп какой-то. Как алкоголик - умер от инсульта, довел себя неправильной жизнью. Как бодибилдер или известная личность, тем более молодая - умерт от аневризмы, ничего не поделаешь, судьба.
В реальности кровоизлияние в мозг и происходить из-за патологических изменений сосудов - то есть из-за разного рода аневризм. Просто так сосуд не рвется. Он разрывается, как шина в дыре протектора - из аневризмы. Исключения - травматические поврежденмя сосудов.
Отчего же сосуды становятся патологическими? Во многих случаях именно от того же алкоголя, а также от употребления психоактивных и других вредных химических веществ (тех же анаболиков), от табакокурения, переедания, непомерных нагрузок, в общем от неправильного образа жизни в целом.
Бодибилдерство - это и есть неправильный образ жизни. Это уничтожение своего здоровья ради навязчивого индивидуализма в виде нарциссизма. Причем не следует путать индивидуализм и индивидуальность. Индивидуальность человека - это естественное и позитивное отличие личности от других личностей. А индивидуализм - это патологическая потребность компенсации собственной ущербности.
Вот этот 30-летний бодибилдер и докомпенсиоовался.
Мне кажется, что известный бодибилдер этот Арнольд Шварценеггер, а об этом что-то и не слышал ни разу.
"Организм Джо перестал сам вырабатывать тестостерон."
Тело, не вырабатывающее собственных гормонов - уже не идеальное!
Прям массово? Прям миллионами дохнут? Ай-ай-ай, какая плохая вакцинация, выкосила половину населения.
В США что-ли сто процентов пендосов спортсмены раз половину выкосили?) Вроде бы там проблемы с ожирением у большинства и явно они не сумо занимаются). Или я ошибаюсь?