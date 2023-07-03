Известный бодибилдер умер в 30 лет на руках у своей девушки

Жизнь парня трагически оборвалась в 30 лет. Об этом сообщила его девушка Ниша на своей странице. Девушка рассказала, что Джо умер у неё на руках, когда молодые люди просто проводили время вместе.

Джо — лучший парень из всех. Вчера он ушел из-за аневризмы... Я была с ним в комнате. Он надел мне на шею ожерелье, которое подарил... Он был в моих объятиях. Просто это происходит слишком быстро. Три дня назад он все время говорил, что у него болит шея. Мы по-настоящему не осознавали ничего, пока не стало слишком поздно.