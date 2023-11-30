Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО

Сергей Кузнецов оказался в тюрьме после того, как избил свою супругу до полусмерти.
Впервые о Сергее Кузнецове узнали после того, как он завёл роман с Анастасией Волочковой. Он быстро расстался с балериной и нашёл новую девушку, тоже Анастасию. Спустя время Сергей на ней женился. В мае 2023 года Сергей избил свою жену до полусмерти. Анастасию доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, внутреннем кровотечением, ссадинами и синяками.
На Кузнецова завели уголовное дело. Последние месяцы Кузнецов провёл в Матросской тишине. 28 ноября SHOT сообщил, что Кузнецов повесился в камере. По данным Telegram-канала, Кузнецов сидел в камере ещё с двумя арестованными. Но в момент смерти никого не было в камере.
Когда эта информация появилась в сети, адвокат заявил, что кузнецов жив. После жена (которую Сергей избил) рассказала, что ей выдали телеграмму о смерти мужа, когда прибыла на очную ставку.
Но жена уверена, что Сергея убили. Она считает смерть своего мужа в "Матросской тишине" очевидным убийством, так как у Сергея были большие деньги и он мог не захотеть делиться ими с другими арестантами. В деле разбираются следователи.
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Наоборот, радоваться нужно.
Бить он её теперь не будет, а если, как она утверждает, у него были большие деньги, то ей же они и достанутся, хоть вылечится. Хотя, если она о нём сожалеет, то там скорее голову лечить надо.