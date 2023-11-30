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Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО

Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО

Автор:
30 ноября 2023 16:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сергей Кузнецов   волочкова   интересное   сизо   смерть   фото   шоу бизнес   
1866
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Сергей Кузнецов оказался в тюрьме после того, как избил свою супругу до полусмерти.

Впервые о Сергее Кузнецове узнали после того, как он завёл роман с Анастасией Волочковой. Он быстро расстался с балериной и нашёл новую девушку, тоже Анастасию. Спустя время Сергей на ней женился. В мае 2023 года Сергей избил свою жену до полусмерти. Анастасию доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, внутреннем кровотечением, ссадинами и синяками.

На Кузнецова завели уголовное дело. Последние месяцы Кузнецов провёл в Матросской тишине. 28 ноября SHOT сообщил, что Кузнецов повесился в камере. По данным Telegram-канала, Кузнецов сидел в камере ещё с двумя арестованными. Но в момент смерти никого не было в камере.

Когда эта информация появилась в сети, адвокат заявил, что кузнецов жив. После жена (которую Сергей избил) рассказала, что ей выдали телеграмму о смерти мужа, когда прибыла на очную ставку.

Но жена уверена, что Сергея убили. Она считает смерть своего мужа в "Матросской тишине" очевидным убийством, так как у Сергея были большие деньги и он мог не захотеть делиться ими с другими арестантами. В деле разбираются следователи.

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Метки: Сергей Кузнецов   волочкова   интересное   сизо   смерть   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
да и хер с ним
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2k
smokes Минуту назад
наверное совесть замучила..
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17k
Марина Полчаса назад
Жена то чего переживает?
Наоборот, радоваться нужно.
Бить он её теперь не будет, а если, как она утверждает, у него были большие деньги, то ей же они и достанутся, хоть вылечится. Хотя, если она о нём сожалеет, то там скорее голову лечить надо.
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12k
Владимир Час назад
Вертикалтный шейный шпагат.
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86k
Доктор Джонс Час назад
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6k
livaneth 2 часа назад
Ну, в принципе наверное так и надо: если мужчина позволяет себе избивать жену до полусмерти, вешать его в камере и писать, что он сам повесился.
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