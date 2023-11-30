Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО

Впервые о Сергее Кузнецове узнали после того, как он завёл роман с Анастасией Волочковой. Он быстро расстался с балериной и нашёл новую девушку, тоже Анастасию. Спустя время Сергей на ней женился. В мае 2023 года Сергей избил свою жену до полусмерти. Анастасию доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, внутреннем кровотечением, ссадинами и синяками.