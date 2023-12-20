Волочкова рассказала о том, что её бывший бойфренд перед смертью предлагал возобновить отношения

В разговоре с KP.RU Анастасия Волочкова призналась, что Сергей до последнего признавался ей в любви. Даже несмотря на жену.

Не знаю, что у них с женой произошло, но он ее сильно ударил, и его посадили в тюрьму. И в тюрьме он наложил на себя руки. Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось... Он же писал мне накануне смерти: «Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!» Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь.