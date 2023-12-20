Волочкова рассказала о том, что её бывший бойфренд перед смертью предлагал возобновить отношения

Анастасия уверена, что Сергей наложил на себя руки из-за безответной любви.
Сергей Кузнецов прославился тем, что начал встречаться с Анастасией Волочковой. Пара рассталась, но из новостных сводок Сергей так и не пропал. Спустя год он избил свою жену и сел в тюрьму. 30 ноября стало известно, что Сергей повесился в СИЗО.
После смерти Сергея, его жена Анастасия рассказывала, что поддерживала переписку с бывшим мужем.
Анастасия Волочкова, когда узнала о смерти своего бывшего, рассказала, что не собирается идти на похороны.
Да какие похороны, друг мой сердечный?! Я у своих многих педагогов на похоронах не была, потому что вообще была в другой стране мира. А вы мне про Сергея Кузнецова... Что вы все «проснулись», спустя какое-то количество времени, добрые люди? Вы меня реально достали по поводу херни, — заявила корреспонденту Daily Storm Волочкова.
В разговоре с KP.RU Анастасия Волочкова призналась, что Сергей до последнего признавался ей в любви. Даже несмотря на жену.
Не знаю, что у них с женой произошло, но он ее сильно ударил, и его посадили в тюрьму. И в тюрьме он наложил на себя руки. Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось... Он же писал мне накануне смерти: «Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!» Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь.
Источник:
- Виктория Боня уехала отдыхать с "папиком", который оказался женат
- "Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
- "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога
- Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро
- Бывший бойфренд Анастасии Волочковой повесился в СИЗО
Какой, какой любви? Безответной!