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Волочкова рассказала о том, что её бывший бойфренд перед смертью предлагал возобновить отношения

Волочкова рассказала о том, что её бывший бойфренд перед смертью предлагал возобновить отношения

Автор:
20 декабря 2023 19:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кузнецов   верность   волочкова   интересное   отношения   смерть   фото   шоу бизнес   
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Анастасия уверена, что Сергей наложил на себя руки из-за безответной любви.

Сергей Кузнецов прославился тем, что начал встречаться с Анастасией Волочковой. Пара рассталась, но из новостных сводок Сергей так и не пропал. Спустя год он избил свою жену и сел в тюрьму. 30 ноября стало известно, что Сергей повесился в СИЗО.

После смерти Сергея, его жена Анастасия рассказывала, что поддерживала переписку с бывшим мужем.

Анастасия Волочкова, когда узнала о смерти своего бывшего, рассказала, что не собирается идти на похороны.

Да какие похороны, друг мой сердечный?! Я у своих многих педагогов на похоронах не была, потому что вообще была в другой стране мира. А вы мне про Сергея Кузнецова... Что вы все «проснулись», спустя какое-то количество времени, добрые люди? Вы меня реально достали по поводу херни, — заявила корреспонденту Daily Storm Волочкова.

В разговоре с KP.RU Анастасия Волочкова призналась, что Сергей до последнего признавался ей в любви. Даже несмотря на жену.

Не знаю, что у них с женой произошло, но он ее сильно ударил, и его посадили в тюрьму. И в тюрьме он наложил на себя руки. Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось... Он же писал мне накануне смерти: «Настя, я хочу развестись с женой и к тебе вернуться. Я люблю тебя!» Но я бы его не приняла, у меня уже давно другая жизнь.

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Метки: Кузнецов   верность   волочкова   интересное   отношения   смерть   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
И зачем вспоминать про эту проб...балерину? Тьфу, настроение изгадили.
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4k
Харон 13 минут назад
Да заткните уже пасть этой дуре с непомерным ЧСВ!!!
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8k
Ntvl Полчаса назад
Вообще насрать, кто-то, что-то у неё...Просто НАСРАТЬ! Не надо постит х.у..йню!
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87k
Доктор Джонс Полчаса назад
"Анастасия уверена, что Сергей наложил на себя руки из-за безответной любви".
Какой, какой любви? Безответной!

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6k
Трям 41 минуту назад
Идеальная пара - надменная завистоивая шлюха и далбайоб-писдастрадалец!
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1k
Алексей Попов 44 минуты назад
Зашел чтобы поставить минусище, на хрен нам на сайте это говно?
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56k
Опиум для народа Час назад
Посту с Волочковой поставлю плюс только в случае оповещения о её смерти. Настолько уже настоп"здело это возомнившее ХЗчто о себе уродище.
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Если б и сама Волочкова повесилась я бы не расстроился
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34k
Teodor 2 часа назад
Эта высокооплачиваемая женщина с низкой социальной ответственностью любой повод использует чтобы о себе напомнить. "Думаю, из-за безответной любви ко мне все это случилось..." Да ясень пень, из-за чего еще мужик мог удавиться, как не из-за любви к этому гренадеру в пачке..!
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17k
a_komolow 2 часа назад
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17k
Majul 2 часа назад
покемонка всем плевать на этих фриков. Когда уже хоть немного поумней посты будут?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343044



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