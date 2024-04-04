Веселье и селфи с гробом: в Подмосковье простились с умершей участницей "Дом-2"

Либерж Кпадону скончалась в больнице. Виной всему заболевания и алкоголизм. На её похороны приехали участники телешоу. Пользователи сети осудили их за неуместное поведение.
3 апреля состоялись похороны Либерж Кпадону - участницы телепроекта "Дом-2". Свою любовь Либерж так и не встретила, зато страдала алкоголизмом. На этом фоне у неё развились множество заболеваний. О смерти Либерж стало известно из социальных сетей. Родители умершей не общались с дочерью и о её смерти узнали из СМИ. Похороны состоялись 3 апреля.
На похоронах были родители и участники телепроекта. Дело в том, что Либерж не имела друзей. Известно, что белый гроб с телом Либерж Кпадону был закрыт, поскольку с момента смерти прошло слишком много времени — она ушла из жизни 41 день назад. Посетители похорон вели себя очень весело и непринуждённо. Например, некоторые селфились прямо в катафалке, рядом с гробом.
Другие ехали на похороны, как на праздник. Спасибо, хоть шампанское не открыли. Также пользователям соцсетей не понравилось совместный снимок бывших участников реалити после церемонии. На фото скорбящие «выглядят счастливыми, улыбаются».
Вот так весёлая компания ехала кремировать свою подругу.
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Родители решили кремировать дочь. Затем прах предадут земле на родине девушки — в Уфе. Там похороны пройдут в узком семейном кругу.
36-летняя экс-участница „Дома-2“ (2011–2015 годы) Либерж Кпадону скончалась в больнице. Правда, причина смерти девушки не известна. Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти может быть осложнения после операции на легких или остановке сердца из-за алкогольной интоксикации.
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закрытый гроб?
нихера не понял