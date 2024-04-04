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Веселье и селфи с гробом: в Подмосковье простились с умершей участницей "Дом-2"

Веселье и селфи с гробом: в Подмосковье простились с умершей участницей "Дом-2"

Автор:
04 апреля 2024 19:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   дом-2   интересное   похороны   селфи   скорбь   фото   шоу бизнес   
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Либерж Кпадону скончалась в больнице. Виной всему заболевания и алкоголизм. На её похороны приехали участники телешоу. Пользователи сети осудили их за неуместное поведение.

3 апреля состоялись похороны Либерж Кпадону - участницы телепроекта "Дом-2". Свою любовь Либерж так и не встретила, зато страдала алкоголизмом. На этом фоне у неё развились множество заболеваний. О смерти Либерж стало известно из социальных сетей. Родители умершей не общались с дочерью и о её смерти узнали из СМИ. Похороны состоялись 3 апреля.

На похоронах были родители и участники телепроекта. Дело в том, что Либерж не имела друзей. Известно, что белый гроб с телом Либерж Кпадону был закрыт, поскольку с момента смерти прошло слишком много времени — она ушла из жизни 41 день назад. Посетители похорон вели себя очень весело и непринуждённо. Например, некоторые селфились прямо в катафалке, рядом с гробом.

Другие ехали на похороны, как на праздник. Спасибо, хоть шампанское не открыли. Также пользователям соцсетей не понравилось совместный снимок бывших участников реалити после церемонии. На фото скорбящие «выглядят счастливыми, улыбаются».

Вот так весёлая компания ехала кремировать свою подругу.

Родители решили кремировать дочь. Затем прах предадут земле на родине девушки — в Уфе. Там похороны пройдут в узком семейном кругу.

36-летняя экс-участница „Дома-2“ (2011–2015 годы) Либерж Кпадону скончалась в больнице. Правда, причина смерти девушки не известна. Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти может быть осложнения после операции на легких или остановке сердца из-за алкогольной интоксикации.

Источник:

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Метки: Видео   дом-2   интересное   похороны   селфи   скорбь   фото   шоу бизнес   
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
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5k
driver71 2 минуты назад
Че за бред про больницу? В новостях было, что соседи на вонь пожаловались и ее нашли в квартире умершей 2 месяца назад. Да и что она бы делала в больнице 41 день после смерти?
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5k
Максим Макашев 8 минут назад
тьфу6лRть, отбросы общества
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2k
Anatoly Полчаса назад
А где же столь известная похоронная команда?
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2k
Anatoly Полчаса назад
А где же столь известная похоронная команда?
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31k
Головасыр коричнештанник 46 минут назад
скончалась в больнице 41 день назад?
закрытый гроб?
нихера не понял
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4894 поста (4680 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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