Веселье и селфи с гробом: в Подмосковье простились с умершей участницей "Дом-2"

На похоронах были родители и участники телепроекта. Дело в том, что Либерж не имела друзей. Известно, что белый гроб с телом Либерж Кпадону был закрыт, поскольку с момента смерти прошло слишком много времени — она ушла из жизни 41 день назад. Посетители похорон вели себя очень весело и непринуждённо. Например, некоторые селфились прямо в катафалке, рядом с гробом.