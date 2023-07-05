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Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Автор:
05 июля 2023 10:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Причина смерти   внук   интересное   роберт де ниро   смерть   фото   шоу бизнес   
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3 июля дочь Роберта Де Ниро сообщила о том, что её 19-летний сын скончался. Тело молодого парня по имени Леандро нашли в его доме.

2 июля друг Леандро пришёл к нему в гости, но дверь никто не открыл. Тогда молодой человек выбил дверь и увидел, что его друг обездвижено лежит на полу. Парень вызвал скорую помощь. Врачи неотложки констатировали смерть Леандро.

Приехавшие на место полицейские обнаружили в доме пакетик с порошком. По предварительным данным, Леандро употреблял наркотики перед смертью. Умер внук актёра от передозировки.

В понедельник мать Леандро опубликовала в запрещённой сети трогательный пост.

Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя без слов с того момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было в моей жизни. Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас. Хотела бы я быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так любили и ценили. Я бы хотела, чтобы любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш, мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик.

В разговоре с журналистами Роберт Де Ниро рассказал, что опечален тем, что внук выбрал такой путь, сообщает TMZ.

Я глубоко огорчен кончиной моего любимого Лео. Мы очень благодарны всем за соболезнования.


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Метки: Причина смерти   внук   интересное   роберт де ниро   смерть   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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5k
Maldini Полчаса назад
Ещё одно дырявое создание устало от "тяжёлой жизни"
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Уходим отсюда 3 минуты назад
Скучно видать стало на готовых щах сидеть
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413
Дро4ер Полоумный 5 минут назад
Чем больше наркоманов, тем меньше наркоманов
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3k
Алекс 5 минут назад
"... прекрасный милый ангел, Тебя так любили и ценили..." - заметно. Походу все нюхали.
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37k
Александр 10 минут назад
А как порошек из белого дома оказался у внука Де Ниро?
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962
ruslan d 20 минут назад
19 лет , рановато , жаль парня .
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83
Ясен Пень 23 минуты назад
ПО фото видно, что торчёк. Мама, кстати, похоже тоже.
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4k
Григорий Полчаса назад
дитя с золотой ложкой в опе, ей же и подавилось.
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6k
Бу Полчаса назад
некуй было бобло давать
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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