Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

3 июля дочь Роберта Де Ниро сообщила о том, что её 19-летний сын скончался. Тело молодого парня по имени Леандро нашли в его доме.
2 июля друг Леандро пришёл к нему в гости, но дверь никто не открыл. Тогда молодой человек выбил дверь и увидел, что его друг обездвижено лежит на полу. Парень вызвал скорую помощь. Врачи неотложки констатировали смерть Леандро.
Приехавшие на место полицейские обнаружили в доме пакетик с порошком. По предварительным данным, Леандро употреблял наркотики перед смертью. Умер внук актёра от передозировки.
В понедельник мать Леандро опубликовала в запрещённой сети трогательный пост.
Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя без слов с того момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было в моей жизни. Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас. Хотела бы я быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так любили и ценили. Я бы хотела, чтобы любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш, мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик.
В разговоре с журналистами Роберт Де Ниро рассказал, что опечален тем, что внук выбрал такой путь, сообщает TMZ.
Я глубоко огорчен кончиной моего любимого Лео. Мы очень благодарны всем за соболезнования.
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