Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Приехавшие на место полицейские обнаружили в доме пакетик с порошком. По предварительным данным, Леандро употреблял наркотики перед смертью. Умер внук актёра от передозировки.

В понедельник мать Леандро опубликовала в запрещённой сети трогательный пост.

Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя без слов с того момента, как почувствовала тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было в моей жизни. Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас. Хотела бы я быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так любили и ценили. Я бы хотела, чтобы любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш, мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик.