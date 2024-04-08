"Пообещали по миллиону каждому": ФСБ опубликовала новые кадры допроса террористов из "Крокуса"

Все четверо в один голос сообщают, что расправились с мирными людьми в надежде на скорое вознаграждение.
Продолжается расследование трагедии в "Крокус Сити Холле", где группа боевиков расстреляла мирных людей, собравшихся на концерт группы "Пикник" и подожгла здание. Четверо задержанных и арестованных террористов дают показания.
В эфире Первого канала показали кадры нового допроса - на них подозреваемые сообщают об обещанном вознаграждении. Также называется имя куратора - Сайфулло, который руководил действиями таджиков через Телеграм-канал. Он пообещал отморозкам выплатить по одному миллиону рублей каждому, когда те доберутся до Украины. Предполагалось, что на границе террористы сожгут машину и перейдут на Украину пешком. Там их должны были встретить.
Напомним, боевиков задержали в Брянской области. До вожделенной Незалэжной они не доехали 141 километр. Машину с террористами перехватили в районе села Коммуна.
Ранее в Дагестане были задержаны помогавшие боевикам оружием. Один из арестованных сообщил, что привез оружие в Мытищи и оставил его в схроне.
Один из задержанных в Дагестане также сообщил, что только лишь "Крокусом" теракты не закончились бы: планировались и другие нападения — на набережной или в парке Победы в Каспийске. «Собирались взорвать при скоплении людей», — говорит он на кадрах допроса.
По последним данным, теракт в "Крокус Сити Холле" унёс жизни 144 людей, еще 551 пострадали.
Источник:
- «Скорбь должна быть в душе»: Алла Пугачева оправдалась за долгое молчание после теракта в «Крокусе»
- В Таджикистане силовики задержали родственников террориста из «Крокуса»
- Суд отправил за решётку десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
- СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма, после её слов о задержании преступников, устроивших кровавую трагедию в «Крокус Сити Холле»
- Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»
Что можно сказать - расследование идёт очень успешно и скоро мы все узнаем правду.
Какрй нахрен Киев... их бы постреляли ещё на подходе к границе...
Вообще все деиствие само по себе максимально нелепое. Стреляли с порога, машину не меняли, ехали 170 по трассе... делали прям ВСЁ что не нужно и по максимуму открыто. Ну бред же...
Поверить в то, что после пересечения границы тебя встретят с объятиями, отвезут в Куев, вручат миллион рубасов, а потом в гостиницу с рестораном и шлюхами, может только тупой долбобобёр.
Я уверен, что ямка для них уже была приготовлена.
Завтра, возможно, скажут, что в нормальных деньгах - долларах или евро сумма. Бумага всё "стерпит".