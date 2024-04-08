"Пообещали по миллиону каждому": ФСБ опубликовала новые кадры допроса террористов из "Крокуса"

Напомним, боевиков задержали в Брянской области. До вожделенной Незалэжной они не доехали 141 километр. Машину с террористами перехватили в районе села Коммуна.

Ранее в Дагестане были задержаны помогавшие боевикам оружием. Один из арестованных сообщил, что привез оружие в Мытищи и оставил его в схроне.