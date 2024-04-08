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"Пообещали по миллиону каждому": ФСБ опубликовала новые кадры допроса террористов из "Крокуса"

"Пообещали по миллиону каждому": ФСБ опубликовала новые кадры допроса террористов из "Крокуса"

Автор:
08 апреля 2024 11:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Крокус сити холл   боевики   допрос   теракт   террористы   
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Все четверо в один голос сообщают, что расправились с мирными людьми в надежде на скорое вознаграждение.

Продолжается расследование трагедии в "Крокус Сити Холле", где группа боевиков расстреляла мирных людей, собравшихся на концерт группы "Пикник" и подожгла здание. Четверо задержанных и арестованных террористов дают показания.


В эфире Первого канала показали кадры нового допроса - на них подозреваемые сообщают об обещанном вознаграждении. Также называется имя куратора - Сайфулло, который руководил действиями таджиков через Телеграм-канал. Он пообещал отморозкам выплатить по одному миллиону рублей каждому, когда те доберутся до Украины. Предполагалось, что на границе террористы сожгут машину и перейдут на Украину пешком. Там их должны были встретить.




Напомним, боевиков задержали в Брянской области. До вожделенной Незалэжной они не доехали 141 километр. Машину с террористами перехватили в районе села Коммуна.


Ранее в Дагестане были задержаны помогавшие боевикам оружием. Один из арестованных сообщил, что привез оружие в Мытищи и оставил его в схроне.


Один из задержанных в Дагестане также сообщил, что только лишь "Крокусом" теракты не закончились бы: планировались и другие нападения — на набережной или в парке Победы в Каспийске. «Собирались взорвать при скоплении людей», — говорит он на кадрах допроса.


По последним данным, теракт в "Крокус Сити Холле" унёс жизни 144 людей, еще 551 пострадали.

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Метки: Видео   Крокус сити холл   боевики   допрос   теракт   террористы   
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19  комментариев
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611
FlakoBoy 2 часа назад
Не знаю что им там обещали, но аналитики говорят, что скорее всего, если бы они все таки добрались до хохляндии, то их бы там ликвилировали, как ненужных свидетелей того, что теракт был спланирован, организован и проплачен спецслужбами украины и их западных хозяев.
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3k
Алекс 9 минут назад
Рубли, на Украине... ага
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892
cdzpm Полчаса назад
просто нужно сравнить 1 миллион и стоимость 1 патрона
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143
Аврашалом Маркович 37 минут назад
США за две недели сообщили о готовящемся теракте, но этих данных спецслужбам оказалось недостаточно чтобы предотвратить. Полиция и Росгвардия примчались моментально, но террористы уехали на час раньше. Пожарные двери были открыты, но не открывались, из-за чего погибло много людей. На украинской стороне для террористов было окно, а что было на российской стороне - дискредитация армии. При задержании одному террористу отрезали ухо, но власти толком не обратили внимания. Другого террориста привезли в суд без сознания и сказали, что он признает вину. Третий террорист сказал, что ему перевели 250т.р. на карту МИР. Потом Следком заявил, что им перевели крипту, наверное, тоже на карту МИР. Затем Следком заявил, что задержанные ехали в Киев за вознаграждением. ФСБ заявила, что человек, спонсировавший террористов, задержан в Дагестане. На госканале заявили, что террористам, воз, вживили чипы в мозг чтобы управлять ими дистанционно. Патрушев послушал заявление ИГИЛ об ответственности за теракт и сказал, что ответственность на Украине. Через несколько дней Путин заявил, что теракт совершили исламисты. А спустя время сказал, что они не могли. Через две недели изучения телефонов террористов Следком нашел в них фото с украинской символикой.

Что можно сказать - расследование идёт очень успешно и скоро мы все узнаем правду.
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1k
Александр Шевченко 38 минут назад
Кто-то в это верит ? Ехать к куче военных, чтоб совершить героический прорыв через несколько эшелонов обороны. И за рублями Карл, за рублями в Украину , а потом наверное сразу назад и тратить ... и задержали их в 16 км от белорусской границы, где всё гораздо проще перейти , но ехали они в Киев ... фантастика, даже фентази про сказочных дебилоидов ...
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556
fedding 43 минуты назад
Ежу понятно, что это расходный материал. Никто им ничего не заплатил бы. Грохнул бы и всё.
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20k
Bill 52 минуты назад
Если планировались нападения, на набережной или в парке Победы - то зачем они рванули сразу на Украину?
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5k
Александр 59 минут назад
Ни кто не задумывался, как через телегу можно было кому то верить и что то делать...? И не что то, а убивать людей.

Какрй нахрен Киев... их бы постреляли ещё на подходе к границе...

Вообще все деиствие само по себе максимально нелепое. Стреляли с порога, машину не меняли, ехали 170 по трассе... делали прям ВСЁ что не нужно и по максимуму открыто. Ну бред же...
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2k
portroy Час назад
Оочень интересно, прям по миллиону РУБЛЕЙ, в Украине, ага! Чего они с этими рублями в Украине должны бы были делать? Слушаю и верю каждому слову!)))
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791
GoodFireman Час назад
Реальные обезьянки!
Поверить в то, что после пересечения границы тебя встретят с объятиями, отвезут в Куев, вручат миллион рубасов, а потом в гостиницу с рестораном и шлюхами, может только тупой долбобобёр.
Я уверен, что ямка для них уже была приготовлена.
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767
дмитрий Час назад
какие планы у вас на бующие????..... Овечка, ослик, барашка в киеве начальника. ипать
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61k
turyst 2 часа назад
Вчера, по ящику, называли 500 тыр. Не каждому, а на всех.
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Schreibikus
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