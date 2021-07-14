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Почему в России деньги называют бабками и капустой, и при чем здесь Екатерина Великая

Почему в России деньги называют бабками и капустой, и при чем здесь Екатерина Великая (6 фото)

Автор:
14 июля 2021 09:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: Екатерина Великая   деньги   интересно   капуста   происхождение   факты   фото   
134
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Сколько бы ни спорили философы, портят людей или нет денежные знаки, а все же именно они способны помочь нам решить множество проблем: от бытовых трудностей до сложностей со здоровьем.

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Метки: Екатерина Великая   деньги   интересно   капуста   происхождение   факты   фото   
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Татьяна Юсова Полчаса назад
Меня бесит, когда внук называет деньги чирик, полтос, штука и ещё как-то, сразу не вспомню. Я называю деньги так, как и положено в литературном русском языке.
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