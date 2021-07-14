Почему в России деньги называют бабками и капустой, и при чем здесь Екатерина Великая

Может, потому и существует для заветных денежных знаков так много ласковых прозвищ и жаргонизмов, да таких заковыристых, что диву даешься. Предлагаем нашим читателям узнать, почему деньги так часто называют бабками, как тысяча стала косарем и многое другое.





Бабка, да не простая, а царственная

Многие считают, что немного вульгарное слово «бабки» появилось у нас в обиходной лексике лишь в лихие 90-е. И ошибаются. Оказывается, такое название деньги получили еще в Российской империи. Правда, не все купюры назывались так, а только те, чей номинал составлял 100 рублей. Причина незамысловата и проста: на них было изображение Екатерины II. Часто купюру в сто рублей называли ласково «катенька», а иногда иначе — «бабкой». Ведь именно эта легендарная правительница, прозванная Великой совсем не зря, была как раз бабкой правителям XIX века. Но ведь «царская бабка» выговаривать долго, так что в итоге образовалось слово «бабка», а позже распространилось и на купюры другого номинала.

Так выглядела та самая купюра





Чем больше косарей, тем лучше

Еще одно любопытное слово, которое знает и ребенок: косарь. Тысячу рублей прозвали так опять-таки неспроста. Дело в том, что в 1920-е годы в СССР выпустили денежные знаки достоинством в 1000 рублей, но номинал купюры был напечатан весьма необычно — в углах, по косой линии. Новые деньги находчивый народ тут же окрестил «косыми» или «косарями», причем последнее слово до сих пор присутствует в нашем языке.

«Косые» 1000 рублей 1917 года





Лишняя капуста никому не помешает

Еще один жаргонизм, используемый для обозначения денег: «капуста». Что интересно, это слово придумано не нами, а немцами. Изначально представители этой национальности углядели некое внешнее сходство между пачкой купюр и разрубленным кочаном капусты, отсюда и произошло такое название. А мы его просто переняли. Только вот именуем «капустой» не все валюты подряд, а именно доллары, которые еще величаем «зелеными».

Немцы увидели сходство между срезом капусты и пачкой денег





Ох уж эти спинки

Кстати, еще о долларах. До сих пор неизвестно наверняка, почему национальную валюту Штатов стали называть «баксами», но существует ряд версий. По одной из них, название это стало использоваться американцами в 1861 году, когда был осуществлен выпуск странных для любого обывателя долларов, у которых была окрашена только одна сторона. Их тут же прозвали «зелеными спинками», greenbacks, сокращенно «баксы». Согласно же второй версии, «спинками» доллары стали называть потому, что шкура одного оленя стоила как раз один такой денежный знак. Так что оленьи шкуры и есть те самые «спинки».

Слово «баксы» имеет несколько версий происхождения





Деревяннее некуда

Еще расскажем, почему рубль прозвали деревянным. Это прозвище нашей национальной валюты появилось недавно — в 90-е, когда экономика трещала по швам, вера в рубль и его будущее отсутствовала. Рубль не считался достойным доверия, он не был обеспечен золотом. Так что в противовес другим надежным валютам, которые казались нашим соотечественникам «золотыми», рубль прозвали деревянным.

Памятник рублю, выполненный из дерева, на Ново-Соборной площади в Томске (до 2014 года)







А как вы называете деньги?