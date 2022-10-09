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Зачем выпускают купюры номиналом в 0 евро?

Зачем выпускают купюры номиналом в 0 евро?

Автор:
09 октября 2022 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   деньги   интересно   история   купюры номиналом в 0 евро   факты   фото   
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Купюра номиналом €0, выпускаемая государственными банками и обладающая всеми атрибутами настоящего денежного знака, воспринимается как шутка. Существует несколько сотен вариантов банкнот нулевого евро, посвященных мировой истории и культуре.

Бесценная банкнота

Такие банкноты начали печатать с 2015 года. Выпускать «нулевые» евро может любая страна, получившая на это разрешение Европейского центрального банка.

Покупательной способностью они обладают соответствующей, купить на них ничего не получится. то исключительно сувенирное изделие для туристов и коллекционеров. На Западе антиквары распродают такие купюры распродают по цене от 2,5 евро. В России самые дешевые банкноты можно купить за 300-400 рублей.

Интерес к пустому денежному знаку подогревается тем, что сделан он по всем правилам национальной валюты: отпечатан на такой же бумаге, имеет все степени защиты от подделки, включая голограммы и водяные знаки, а также обладает индивидуальным номером. Размер коллекционного изделия соответствует банкноте €20, а фиолетовый оттенок позаимствован у €500.

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Сколько стоит счастье?

Каждая серия нулёвой банкноты, посвященная тому или иному культурному и историческому событию, выпускается ограниченным тиражом. Как правило, по 5 - 10 тысяч штук. Некоторые, казалось бы, никому не нужные бумажки, продаются на аукционах за несколько тысяч евро!

Перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году, проводимого в России, была отпечатана специальная серия пустых банкнот, посвящённых будущему мероприятияю. Тогда набор из 32-х купюр стоил 10 тысяч рублей. С тех пор их стоимость выросла в 4 раза.

России посвящено несколько купюр с различными памятными символами – Москва, Санкт-Петербург, Транссибирская магистраль, семья Романовых и т.д.

Любопытно, что нулевые евро отпечатал даже Китай, силами французского предприятия Obethur Fiduciary. В серию вошло 15 банкнот. На некоторых оказались изображены основатели коммунистического движения: Маркс, Энгельс, Мао Цзэдун и Ленин.

К слову, купюра с Ленином существует в двух вариантах: одну отпечатали китайцы, другую – немцы ко дню 150-летия революционера.

Деньги номиналом 0 евро нужны исключительно для привлечения интереса и популярности. Их ценность – в редкости и внимании со стороны коллекционеров. Но идея отличная, её стоит взять на вооружение разным странам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   деньги   интересно   история   купюры номиналом в 0 евро   факты   фото   
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7  комментариев
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6k
Ыукп 2 часа назад
купюра с Ленином - это сильно, эксклюзив, так сказать
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3k
Дюндя Час назад
Отличный вариант "СПАСИБО")))
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4k
Babangdida 2 часа назад
Вот нагрянет комунизм, пригодятся!
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7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Зачем выпускают купюры номиналом в 0 евро?>>
На будущее
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2k
Старичок 2 часа назад
зачем выпускают сувениры?
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