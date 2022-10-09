<<Зачем выпускают купюры номиналом в 0 евро?>>

Бесценная банкнота

Такие банкноты начали печатать с 2015 года. Выпускать «нулевые» евро может любая страна, получившая на это разрешение Европейского центрального банка.

Покупательной способностью они обладают соответствующей, купить на них ничего не получится. то исключительно сувенирное изделие для туристов и коллекционеров. На Западе антиквары распродают такие купюры распродают по цене от 2,5 евро. В России самые дешевые банкноты можно купить за 300-400 рублей.

Интерес к пустому денежному знаку подогревается тем, что сделан он по всем правилам национальной валюты: отпечатан на такой же бумаге, имеет все степени защиты от подделки, включая голограммы и водяные знаки, а также обладает индивидуальным номером. Размер коллекционного изделия соответствует банкноте €20, а фиолетовый оттенок позаимствован у €500.