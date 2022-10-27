Как Франклин попал на купюру США, не будучи президентом, и кем являлся на самом деле

Многие считают, что на американских долларах изображены президенты, правившие страной в различные периоды. Однако это не совсем так. Каждый, кто держал 100-долларовую купюру в руках, видел на ней изображение Бенджамина Франклина, из-за чего могло сложиться неверное мнение, будто этот человек был одним из американских властителей.
Вот только в реальности же он вошел в историю Америки не как президент, но все равно является самым узнаваемым образом в мире. Большую честь украшать собой национальную валюту он заслужил своими многочисленными научными достижениями, которые, кстати, он целиком посвятил своей стране.
Вообще, Бенджамин Франклин был удивительным человеком. Он имел живой ум и постоянно трудился, достигая своих целей. Все его изобретения пригодились человечеству: плавники, катетер, громоотвод и многое другое. А его эксперименты с молниями принесли ему невероятный успех, он стал первым, кто начал изучать атмосферное электричество. Именно он подписал три основополагающих документа страны: декларацию независимости США, Конституцию и Версальский мирный договор.
Мальчик Бенджамин родился в 1706 году в обычной семье ремесленника. У его родителей была мыловарня и 17 детей, он был 15-м ребенком. Денег постоянно не хватало, и Бенджамин сумел закончить только пару классов в школе. Далее он приступил к самостоятельному обучению по книгам. Уже в 12 лет он пошел на работу, стал помогать брату в печатной мастерской, но все так же тщательно самообучался. Ремесло печатника расширило его возможности и дало доступ к книгам. Параллельно он стал пробовать себя в написании статей. Побег из домашней обстановки помог молодому человеку расширить свои знания во многих областях.
Живой ум Бенджамина и его трудолюбие помогали ему занимать все новые руководящие должности в стране, а его новаторские научные достижения получали заслуженные награды. Написанные им книги и руководства по финансам популярны до сих пор. А еще именно этот человек стал одним из первых и главных масонов страны. Вот так простой паренек, не имеющий официального образования, заслужил изображения на американской денежной купюре наравне с лидерами государства.
Более подробно о том, кто же такой Бенджамин Франклин и чем он знаменит, расскажет автор видео.
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А вы как считаете, заслуживает этот человек находиться на американской банкноте?
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АНТИФИШКИ
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Франклин также провёл свой опыт со змеем вроде бы в 1752. Однако в своих записях Франклин пишет о том, что знал об гибели Рихмана и нашёл альтернативный путь демонстрации электрической природы молнии, с использованием заземления. А Рихман погиб в августе 1753 года.
Так что кто был первым, это ещё вопрос.
1 USD - Джордж Вашингтон (1-й президент США)
2 USD - Томас Джефферсон (3-й президент США)
5 USD - Авраам Линкольн (16-й президент США)
10 USD - Александр Гамильтон (первый министр финансов)
20 USD - Эндрю Джексон (7-й президент США)
50 USD - Улисс Грант (18-й президент США)
100 USD - Бенджамин Франклин (учёный, публицист и дипломат)