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Как Франклин попал на купюру США, не будучи президентом, и кем являлся на самом деле

Как Франклин попал на купюру США, не будучи президентом, и кем являлся на самом деле

Автор:
27 октября 2022 09:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бенджамин Франклин   США   видео   деньги   интересно   купюра   факты   фото   
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Многие считают, что на американских долларах изображены президенты, правившие страной в различные периоды. Однако это не совсем так. Каждый, кто держал 100-долларовую купюру в руках, видел на ней изображение Бенджамина Франклина, из-за чего могло сложиться неверное мнение, будто этот человек был одним из американских властителей.

Вот только в реальности же он вошел в историю Америки не как президент, но все равно является самым узнаваемым образом в мире. Большую честь украшать собой национальную валюту он заслужил своими многочисленными научными достижениями, которые, кстати, он целиком посвятил своей стране.

Вообще, Бенджамин Франклин был удивительным человеком. Он имел живой ум и постоянно трудился, достигая своих целей. Все его изобретения пригодились человечеству: плавники, катетер, громоотвод и многое другое. А его эксперименты с молниями принесли ему невероятный успех, он стал первым, кто начал изучать атмосферное электричество. Именно он подписал три основополагающих документа страны: декларацию независимости США, Конституцию и Версальский мирный договор.

Мальчик Бенджамин родился в 1706 году в обычной семье ремесленника. У его родителей была мыловарня и 17 детей, он был 15-м ребенком. Денег постоянно не хватало, и Бенджамин сумел закончить только пару классов в школе. Далее он приступил к самостоятельному обучению по книгам. Уже в 12 лет он пошел на работу, стал помогать брату в печатной мастерской, но все так же тщательно самообучался. Ремесло печатника расширило его возможности и дало доступ к книгам. Параллельно он стал пробовать себя в написании статей. Побег из домашней обстановки помог молодому человеку расширить свои знания во многих областях.

Живой ум Бенджамина и его трудолюбие помогали ему занимать все новые руководящие должности в стране, а его новаторские научные достижения получали заслуженные награды. Написанные им книги и руководства по финансам популярны до сих пор. А еще именно этот человек стал одним из первых и главных масонов страны. Вот так простой паренек, не имеющий официального образования, заслужил изображения на американской денежной купюре наравне с лидерами государства.

Более подробно о том, кто же такой Бенджамин Франклин и чем он знаменит, расскажет автор видео.


А вы как считаете, заслуживает этот человек находиться на американской банкноте?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бенджамин Франклин   США   видео   деньги   интересно   купюра   факты   фото   
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11  комментариев
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72k
Viktor Час назад
Гамильтон тоже не был президентом.

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3k
vasilykopkov Полминуты назад
Ломоносов изучал атмосферное электричество в 1752 1753 годах. Да так что в процессе изучения, от удара шаровой молнии погиб его соратник Георг Рихман. Ломоносов написал об этих опытах серьёзную работу «Теория электричества, изложенная математически».
Франклин также провёл свой опыт со змеем вроде бы в 1752. Однако в своих записях Франклин пишет о том, что знал об гибели Рихмана и нашёл альтернативный путь демонстрации электрической природы молнии, с использованием заземления. А Рихман погиб в августе 1753 года.
Так что кто был первым, это ещё вопрос.
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6k
rutt Минуту назад
Ни одного негра. Это что за несправедливость и 3.14доргов нет,демократия называется.
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2k
Lovels Travel 7 минут назад
На 10 и 100 долларах не президенты:

1 USD - Джордж Вашингтон (1-й президент США)
2 USD - Томас Джефферсон (3-й президент США)
5 USD - Авраам Линкольн (16-й президент США)
10 USD - Александр Гамильтон (первый министр финансов)
20 USD - Эндрю Джексон (7-й президент США)
50 USD - Улисс Грант (18-й президент США)
100 USD - Бенджамин Франклин (учёный, публицист и дипломат)
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1k
Aleksandr 13 минут назад
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 23 минуты назад
Отцы-основатели...
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1k
Сергей Зайцев Полчаса назад
Получается он точно заслужил быть на купюре, в отличие от других
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