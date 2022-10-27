Как Франклин попал на купюру США, не будучи президентом, и кем являлся на самом деле

Мальчик Бенджамин родился в 1706 году в обычной семье ремесленника. У его родителей была мыловарня и 17 детей, он был 15-м ребенком. Денег постоянно не хватало, и Бенджамин сумел закончить только пару классов в школе. Далее он приступил к самостоятельному обучению по книгам. Уже в 12 лет он пошел на работу, стал помогать брату в печатной мастерской, но все так же тщательно самообучался. Ремесло печатника расширило его возможности и дало доступ к книгам. Параллельно он стал пробовать себя в написании статей. Побег из домашней обстановки помог молодому человеку расширить свои знания во многих областях.