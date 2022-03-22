Что почём? Жизнь в долларах обычного ковбоя Американского Старого Запада

Нужно отметить, что современники часто путают ковбоев с охотниками за головами, бороздившими бесконечные просторы Дикого Запада. В качестве аналогов выступают шерифы и другие блюстители закона, а также ганфайтеры всех мастей – то есть отлично владеющие огнестрельным оружием граждане, которые могли быть как хорошими, так и плохими парнями.

В действительности ковбои были работягами: трудились на ранчо, пасли скот, возделывали поля. Нет, в перестрелках они, конечно, могли участвовать: времена были неспокойными. Но всё же представители этой социальной прослойки были ориентированы преимущественно на мирную честную трудовую жизнь.



Как жили ковбои Дикого Запада, и сколько в среднем зарабатывали