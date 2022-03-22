Что почём? Жизнь в долларах обычного ковбоя Американского Старого Запада

Ковбой – по сути, романтизированный образ пастуха. Как и любой другой человек, за свою работу он получал деньги. Сколько и чего он мог себе на них позволить?
Нужно отметить, что современники часто путают ковбоев с охотниками за головами, бороздившими бесконечные просторы Дикого Запада. В качестве аналогов выступают шерифы и другие блюстители закона, а также ганфайтеры всех мастей – то есть отлично владеющие огнестрельным оружием граждане, которые могли быть как хорошими, так и плохими парнями.
В действительности ковбои были работягами: трудились на ранчо, пасли скот, возделывали поля. Нет, в перестрелках они, конечно, могли участвовать: времена были неспокойными. Но всё же представители этой социальной прослойки были ориентированы преимущественно на мирную честную трудовую жизнь.
Как жили ковбои Дикого Запада, и сколько в среднем зарабатывали
В ковбои шла в основном молодёжь, остро нуждавшаяся в деньгах. Как их заработать? Пойти на ранчо. Работа предполагала силу, выносливость, терпение, ведь помимо выпаса табунов нужно было брать на себя заботу о лошадях, кормить, чистить, следить за состоянием и здоровьем. Внимания требовали и хозпостройки.
В среднем рабочий день ковбоя длился 15 часов. Всё это время парни проводили на ногах либо в седле, действительно работая, а не имитируя бурную деятельность.
Если же работать руками не было желания, то нуждавшиеся в деньгах парни могли выбрать преступную стезю. Тоже перспективное в денежном плане направление и пополнить ряды грабителей или податься в охотники за головами.
Среднемесячный заработок на крупном ранчо варьировался от 25 до 40 долларов. В переводе на современные деньги 1 доллар 1880 года равняется примерно 23 долларам по текущему курсу.
Если удача улыбалась мужчине, и он попадал в команду, занимавшуюся перегоном скота, то рассчитывать можно было уже на более солидную сумму – порядка 100-150 долларов. Но работа эта была трудная, сопряжённая с немалым риском и даже опасная для жизни (дикая местность и всё отсюда вытекающее).
Вложений требовало обновление амуниции, конной сбруи. Часто приходилось пополнять запасы патронов, поскольку перестрелки с индейцами и бандитами были делом таким же обычным, как и охота.
Соответственно, в ковбойских городках с наивных парней старались содрать за шляпу, сапоги и седло по максимуму. Нельзя не отметить и услуги прелестниц, промышлявших при салунах и предлагавших ласку (а порой и лишение юноши невинности) за деньги.
А как в других отраслях?
К слову, низкоквалифицированный физический труд ценился примерно так же: горняки зарабатывали порядка 25-30 долларов в месяц. Канзасские шерифы получали сотню, а их помощники в два раза меньше.
Во время золотой лихорадки золотоискатели могли выходить на доход около 15 долларов в день. Но после 1880 года доходы упали практически в три раза.
Зарплата школьного учителя была примерно 30 долларов в месяц, а военнослужащие в зависимости от звания получали от 13 (рядовые) до 115 (капитаны) долларов в месяц.
Что почём: жизнь в ценах 1880 года
Итак, в ценах 1880 года жизнь выглядела примерно так:
1. Аренда небольшой комнатки – около 4,5 доллара в месяц. Одежда и питание – порядка 5.
2. 15-килограммовый бочонок муки стоил 5 долларов с четвертью.
3. Пара крепких сильных быков обходилась в полторы сотни. А фургончик для более или менее комфортного перемещения по прериям – 70.
4. Обычная рабочая лошадь стоила порядка 80 долларов, а ездовая уже вдвое больше.
5. На упряжь надо было потратить примерно 25, а седло обходилось покупателю в зависимости от типа и качества в сумму от 30 до 60 долларов.
Но это жизнь и быт. Что касается всякого рода приятностей для души и тела, которые, конечно, не чужды были простым парням, то час близкого общения со среднестатистической красоткой, работавшей при салуне, обходился от 2 до 5 долларов в зависимости от статуса заведения.
Жрицы любви высокого статуса из заведений, где отдыхали бизнесмены и сенаторы, обходились в разы дороже – порядка 50 долларов в час.
Пинта – чуть больше 0,5 литра пива стоила от 10 до 30 центов. Виски столько же, но четверть указанного объёма. За элитный алкоголь нужно было выложить уже гораздо более солидную трёхзначную сумму.
Да, жизнь тогда была совсем другой: не было супермаркетов с полуфабрикатами. А чтобы добыть еду, надо было не просто погоняться за ней по прериям, а ещё и не попасть под шальную пулю или прицельный выстрел конкурентов или обычных грабителей. Но численность потомков ковбоев наглядно демонстрирует, что они успешно справились с этой задачей благодаря смекалке и немного честно (или не очень) заработанным деньгам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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