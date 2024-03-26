Мошенники обманули работницу столичного банка в аэропорту, взяв кредит на её имя

Когда женщина предоставила все данные, парень заявил, что в выдаче кредитной карте ей отказали. Ольга пожала плечами и спокойно села в самолёт.

Какого было её удивление, когда спустя несколько часов она узнала, что кредитку всё же оформили. Москвичка тут же позвонила в банк, где ей сказали, что с карты пытались взять 150 тысяч рублей, но москвичке повезло и мошенникам удалось снять только 15 тысяч. Ольга написала заявление, попросила найти негодяя, наказать его по всей строгости закона и вернуть ей деньги, сообщает Mash.

Интересно, насколько сильно обнаглели мошенники. Парень, представившийся сотрудником банка, не испугался ни камер, ни полиции, ни проверок. Он нагло соврал женщине, чтобы заполучить её деньги.