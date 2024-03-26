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Мошенники обманули работницу столичного банка в аэропорту, взяв кредит на её имя

Мошенники обманули работницу столичного банка в аэропорту, взяв кредит на её имя

Автор:
26 марта 2024 20:17
Сообщество : Мошенничество
Метки: аэропорт   документы   кредит   мошенники   мошенничество   обман   
1191
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Фантазия у злоумышленников не иссякает.

Москвичка стала жертвой мошенников, которые теперь уже не стесняясь подходят к людям в общественных местах. 41-летняя Ольга, работница одного из банков Москвы, встретила в Домодедово мошенника. Она приехала пораньше, прошла регистрацию и отправилась ждать свой рейс. В это время к ней подошёл молодой человек, и предложил оформить кредитную карту. Парень был одет прилично, у него даже имелся бейджик одного из знаменитых банков России. У Ольги не возникло подозрений и спустя несколько минут уговоров она согласилась, сообщает Mash.

Когда женщина предоставила все данные, парень заявил, что в выдаче кредитной карте ей отказали. Ольга пожала плечами и спокойно села в самолёт.

Какого было её удивление, когда спустя несколько часов она узнала, что кредитку всё же оформили. Москвичка тут же позвонила в банк, где ей сказали, что с карты пытались взять 150 тысяч рублей, но москвичке повезло и мошенникам удалось снять только 15 тысяч. Ольга написала заявление, попросила найти негодяя, наказать его по всей строгости закона и вернуть ей деньги, сообщает Mash.

Интересно, насколько сильно обнаглели мошенники. Парень, представившийся сотрудником банка, не испугался ни камер, ни полиции, ни проверок. Он нагло соврал женщине, чтобы заполучить её деньги.

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Метки: аэропорт   документы   кредит   мошенники   мошенничество   обман   
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2  комментария
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16k
ron Час назад
Ненавижу мошенников, однако истории про обман банковских работников меня просто восхищают. Совсем недавно читал, как "завалили" тётку-зам. директора банка, она перевела им, то ли 16, то ли 26 миллионов! Ранее была история военного пенсионера, финансиста, крутого деятеля какого-то банка, тоже на десятки миллионов. Это же просто праздник какой-то!
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31k
Григорий 13 минут назад
Хм, прикольно, а ко мне недавно с таким предложением приставали в аэропорте. Я послал нахер.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4859 постов (4646 в горячем)
Pika-Pika?
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