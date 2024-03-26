Мошенники обманули работницу столичного банка в аэропорту, взяв кредит на её имя

Фантазия у злоумышленников не иссякает.
Москвичка стала жертвой мошенников, которые теперь уже не стесняясь подходят к людям в общественных местах. 41-летняя Ольга, работница одного из банков Москвы, встретила в Домодедово мошенника. Она приехала пораньше, прошла регистрацию и отправилась ждать свой рейс. В это время к ней подошёл молодой человек, и предложил оформить кредитную карту. Парень был одет прилично, у него даже имелся бейджик одного из знаменитых банков России. У Ольги не возникло подозрений и спустя несколько минут уговоров она согласилась, сообщает Mash.
Когда женщина предоставила все данные, парень заявил, что в выдаче кредитной карте ей отказали. Ольга пожала плечами и спокойно села в самолёт.
Какого было её удивление, когда спустя несколько часов она узнала, что кредитку всё же оформили. Москвичка тут же позвонила в банк, где ей сказали, что с карты пытались взять 150 тысяч рублей, но москвичке повезло и мошенникам удалось снять только 15 тысяч. Ольга написала заявление, попросила найти негодяя, наказать его по всей строгости закона и вернуть ей деньги, сообщает Mash.
Интересно, насколько сильно обнаглели мошенники. Парень, представившийся сотрудником банка, не испугался ни камер, ни полиции, ни проверок. Он нагло соврал женщине, чтобы заполучить её деньги.
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