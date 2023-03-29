Доверие в кредит: как использовать сноровку, чтобы впаривать страховку

Понадобился как-то даме телефон. В местном салоне она подобрала подходящий вариант – бюджетный смартфон Tecno. Но нужным бюджетом покупательница не располагала, поэтому решила оформить рассрочку. Обычная практика, и посетительница, надо полагать, всецело доверилась знающему продавцу. Ведь если специалист говорит, что надо – значит, надо. К тому же и рассрочку без дополнительных услуг могли не одобрить (якобы).