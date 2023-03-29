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Доверие в кредит: как использовать сноровку, чтобы впаривать страховку

Доверие в кредит: как использовать сноровку, чтобы впаривать страховку

Автор:
29 марта 2023 13:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Телефон   глупость   доверчивость   история   кредит   мошенничество   обман   рассрочка   смартфон   услуга   
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«Телефон свой застрахуй, а не то получишь... Кредит, в общем, не получишь». Какие аргументы – такие или подобные использовал менеджер салона города Ломоносова – неизвестно. Возможно, причина в личном обаянии или владении техникой гипноза, но в итоге клиентка согласилась на дополнительные услуги, общая стоимость которых почти в три раза превысила цену приобретаемого женщиной телефона.

Надо сказать, что принципом – не обманешь – не продашь в последнее время руководствуются многие мастера своего дела. Примерно так вышло в этой истории.

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Понадобился как-то даме телефон. В местном салоне она подобрала подходящий вариант – бюджетный смартфон Tecno. Но нужным бюджетом покупательница не располагала, поэтому решила оформить рассрочку. Обычная практика, и посетительница, надо полагать, всецело доверилась знающему продавцу. Ведь если специалист говорит, что надо – значит, надо. К тому же и рассрочку без дополнительных услуг могли не одобрить (якобы).

Но когда клиентка салона вернулась домой, и эйфория от покупки немного прошла, она все же решила просмотреть документы, которые получила вместе с вожделенной коробкой. Каково же было её удивление, когда в товарном чеке обнаружились 5 (!) страховок, годовая подписка на Wink, настройка за половину стоимости аппарата и – вишенка на торте – видеокамера «Ростелеком».

Попытка решить вопрос в салоне оказалась безуспешной: даме посоветовали не доверять слепо советам окружающих, а задавать уточняющие вопросы и внимательно читать документы. Особенно мелкий шрифт.

Мнения пользователей в Сети по теме разделились:

Но, надо полагать, истина где-то посредине.

Источник:

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Метки: Телефон   глупость   доверчивость   история   кредит   мошенничество   обман   рассрочка   смартфон   услуга   
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9  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
На самом деле данная покупка (сделка) весьма оспорима (ст. 178 ГК РФ нам прямо об этом говорит). И поведение салона связи, когда на один несчастный телефон столько страховок и доп. услуг? Тут явно стоило сохранить лицо и попытаться решить вопрос добровольно.
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5k
V2.Smirnov Полчаса назад
Тут больше с видеокамерой непонятки. Ладно, документы не читала. Но когда её к телефону еще и коробку с видеокамерой дали - это она как себе объяснила?
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20k
nobody® Полчаса назад
Даём скидку почти на 4 тыс. Вот тут подпишите...
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29k
Ego sum qui sum Час назад
а продажник хорош...
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28k
Юрьевич Час назад
Ну это надо быть полным идиотом, чтобы за дешманский смартфон за 6000р заплатить 25000р! И за страховку этой поделки за 6000р заплатить 5000р!!! И 3000р отдать за его настройку!!!
Да с таким чеком нужно сразу к ментам идти!
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3k
Andrew_Nice Час назад
Ну хз... прям нигде не видела сумму покупки? Покупая телефон за 7 тыс оплатила 25 тыс и все норм, вопросов на месте не возникло... Чет какая-то хрень, ради хайпа раздутая.
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9k
Copycat 2 часа назад
"Индивидуальная настройка TELE2"
- это что они там ей настраивали? запросили у провайдера смской набор стандартных настроек для устройства что ли)

ООО ПЕТРО - КВЕСТ вот жульё! епты)
ещё и одну и ту же позицию товара судя по коду аж 3 раза добавили
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