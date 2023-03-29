Доверие в кредит: как использовать сноровку, чтобы впаривать страховку

«Телефон свой застрахуй, а не то получишь... Кредит, в общем, не получишь». Какие аргументы – такие или подобные использовал менеджер салона города Ломоносова – неизвестно. Возможно, причина в личном обаянии или владении техникой гипноза, но в итоге клиентка согласилась на дополнительные услуги, общая стоимость которых почти в три раза превысила цену приобретаемого женщиной телефона.
Понадобился как-то даме телефон. В местном салоне она подобрала подходящий вариант – бюджетный смартфон Tecno. Но нужным бюджетом покупательница не располагала, поэтому решила оформить рассрочку. Обычная практика, и посетительница, надо полагать, всецело доверилась знающему продавцу. Ведь если специалист говорит, что надо – значит, надо. К тому же и рассрочку без дополнительных услуг могли не одобрить (якобы).
Но когда клиентка салона вернулась домой, и эйфория от покупки немного прошла, она все же решила просмотреть документы, которые получила вместе с вожделенной коробкой. Каково же было её удивление, когда в товарном чеке обнаружились 5 (!) страховок, годовая подписка на Wink, настройка за половину стоимости аппарата и – вишенка на торте – видеокамера «Ростелеком».
Попытка решить вопрос в салоне оказалась безуспешной: даме посоветовали не доверять слепо советам окружающих, а задавать уточняющие вопросы и внимательно читать документы. Особенно мелкий шрифт.
Мнения пользователей в Сети по теме разделились:
Но, надо полагать, истина где-то посредине.
Источник:
Да с таким чеком нужно сразу к ментам идти!
Заплатила скорее всего какой-нибудь первый взнос на 333 руб. А товарный чек рассмотрела только дома.
- это что они там ей настраивали? запросили у провайдера смской набор стандартных настроек для устройства что ли)
ООО ПЕТРО - КВЕСТ вот жульё! епты)
ещё и одну и ту же позицию товара судя по коду аж 3 раза добавили