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Мошенники обманули 9-летнюю девочку, заставив её взять кредит почти на пол миллиона

Мошенники обманули 9-летнюю девочку, заставив её взять кредит почти на пол миллиона

Автор:
18 марта 2024 18:25
Сообщество : Мошенничество
Метки: деньги   дети   мошенники   мошенничество   обман   обман девочки   соцсети   
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Девочка взяла мамин телефон, чтобы стать популярной.

В полицию обратилась мама девочки. По словам женщины, её дочь смотрела ролики в популярном приложении. Девочка заинтересовалась роликами, где рассказывали как увеличить количество просмотров в аккаунте. Школьница подписалась на несколько тематических групп, надеясь раскрутить свой канал.

В одной из групп ей предложили повысить активность на канале за деньги. Мошенники попросили девочку сделать скриншот на телефоне матери и переслать его им. Увидев, какими приложениями пользуется женщина, мошенники попросили девочку взять телефон матери.

По указаниями злоумышленников девочка изменила пароль в мобильном банке и перевела мошенникам 92 тысячи рублей. Затем, следуя инструкциям, девочка оформила два кредита на общую сумму 485 тысяч рублей. Она пыталась перевести мошенникам всю сумму, но отправить удалось только 48 тысяч рублей. После этого мошенники поняли, что больше денег им не светит, удалили канал и добавили девочку в чёрный список.


Своей маме девочка ничего не говорила до тех пор, пока она сама не заметила пропажу большой суммы денег. В УМВД России по Омской области сообщили, что следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Метки: деньги   дети   мошенники   мошенничество   обман   обман девочки   соцсети   
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5  комментариев
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31k
AzuveR 47 минут назад
"По указаниями злоумышленников девочка изменила пароль в мобильном банке " Что бы изменить пароль в мобильном банке, нужно изначально знать пароль мобильного банка,что бы войти в приложение. Вопрос ,откуда девочка 9ти лет знала этот пароль ?
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4k
Nicksed 17 минут назад
Теперь мама купит дочке шоколадку.Все счасливы особенно банк.
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1k
Sanek 40 минут назад
Неужели можно вот так легко взять чужой телефон и набрать кредитов? Раньше для этого как минимум нужно было личное посещение офиса
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55k
Опиум для народа Час назад
Я со своими еще в детстве поговорил и объяснил нормально, как тяжело зарабатываются деньги. Уже сами работают. Плюсы - никогда не было нытья насчёт "купи еще", "хочу-хочу" и прочего. Минус - экономят когда не надо и вообще слишком серьёзное отношение к понятию "личное". Сын было "бало разбил алкашу- попрошайке у магазина за слова "чё те полтинника жалко что-ли?"
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