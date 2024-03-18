Мошенники обманули 9-летнюю девочку, заставив её взять кредит почти на пол миллиона

Девочка взяла мамин телефон, чтобы стать популярной.
В полицию обратилась мама девочки. По словам женщины, её дочь смотрела ролики в популярном приложении. Девочка заинтересовалась роликами, где рассказывали как увеличить количество просмотров в аккаунте. Школьница подписалась на несколько тематических групп, надеясь раскрутить свой канал.
В одной из групп ей предложили повысить активность на канале за деньги. Мошенники попросили девочку сделать скриншот на телефоне матери и переслать его им. Увидев, какими приложениями пользуется женщина, мошенники попросили девочку взять телефон матери.
По указаниями злоумышленников девочка изменила пароль в мобильном банке и перевела мошенникам 92 тысячи рублей. Затем, следуя инструкциям, девочка оформила два кредита на общую сумму 485 тысяч рублей. Она пыталась перевести мошенникам всю сумму, но отправить удалось только 48 тысяч рублей. После этого мошенники поняли, что больше денег им не светит, удалили канал и добавили девочку в чёрный список.
Своей маме девочка ничего не говорила до тех пор, пока она сама не заметила пропажу большой суммы денег. В УМВД России по Омской области сообщили, что следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Источник:
- Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу
- Мошенники выманили 50 млн рублей у экс-начальника финансовой службы Минобороны СССР
- Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную
- Известная оперная певица перевела почти миллион "майору ФСБ"
- Верный способ разбогатеть от Большой Терезы