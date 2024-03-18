Мошенники обманули 9-летнюю девочку, заставив её взять кредит почти на пол миллиона

В полицию обратилась мама девочки. По словам женщины, её дочь смотрела ролики в популярном приложении. Девочка заинтересовалась роликами, где рассказывали как увеличить количество просмотров в аккаунте. Школьница подписалась на несколько тематических групп, надеясь раскрутить свой канал.

В одной из групп ей предложили повысить активность на канале за деньги. Мошенники попросили девочку сделать скриншот на телефоне матери и переслать его им. Увидев, какими приложениями пользуется женщина, мошенники попросили девочку взять телефон матери.