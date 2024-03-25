Новый вид мошенничества: пенсионерка отправила деньги обманщикам по почте в коробке от печенья

85-летняя жительница Омской области пыталась отправить мошенникам 240 тысяч рублей по почте, спрятав деньги в обувную коробку. Бабушка отнесла коробку на почту, но её дочь вовремя узнала об этом, сообщают Вести.

Началось всё с того, что пенсионерке позвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил о подозрительной активности на ее счете, а затем переключил на «следователя». Вместе мужчины убедили, что счета бабушки в большой опасности и у неё просто нет другого выхода, как спасти их. К разговору подключился «сотрудник ФСБ», который и давал все дальнейшие указания.

Он убедил бабушку никому ничего не говорить, ссылаясь на полную секретность дела. Мол, якобы, полицейские не должны это разглашать, но им просто стало жало бабулю. Этот же мошенник убедил бабушку собрать все деньги, спрятать в картонную коробку и отправить в Нижегородскую область. Всё это время бабушка была уверена, что переводит деньги на безопасный счёт и они ей обязательно вернутся.