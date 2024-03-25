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Новый вид мошенничества: пенсионерка отправила деньги обманщикам по почте в коробке от печенья

Новый вид мошенничества: пенсионерка отправила деньги обманщикам по почте в коробке от печенья

Автор:
25 марта 2024 19:08
Сообщество : Мошенничество
Метки: Омск   безопасные счета   деньги   мошенники   обман   полиция   почта россии   
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Все слышали о мошенничестве в интернете и по телефону, когда злоумышленники обманов заставляют доверчивых россиян брать кредиты и переводить деньги. Однако, в полиции рассказали об ещё одно необычном случае мошенничества.

85-летняя жительница Омской области пыталась отправить мошенникам 240 тысяч рублей по почте, спрятав деньги в обувную коробку. Бабушка отнесла коробку на почту, но её дочь вовремя узнала об этом, сообщают Вести.

Началось всё с того, что пенсионерке позвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил о подозрительной активности на ее счете, а затем переключил на «следователя». Вместе мужчины убедили, что счета бабушки в большой опасности и у неё просто нет другого выхода, как спасти их. К разговору подключился «сотрудник ФСБ», который и давал все дальнейшие указания.
Он убедил бабушку никому ничего не говорить, ссылаясь на полную секретность дела. Мол, якобы, полицейские не должны это разглашать, но им просто стало жало бабулю. Этот же мошенник убедил бабушку собрать все деньги, спрятать в картонную коробку и отправить в Нижегородскую область. Всё это время бабушка была уверена, что переводит деньги на безопасный счёт и они ей обязательно вернутся.

Следуя указаниям мошенников, бабушка отнесла коробку с наличкой на почту. Вечером она рассказала о произошедшем дочери. Та сразу же позвонила в полицию: благодаря этому отправление удалось приостановить. Посылку полицейские вернули владелице. Ведется следствие. Сотрудники полиции устанавливают личность получателя посылки и других участников мошеннической схемы.

Обычно мошенники звонят и просят переводить деньги через банкоматы на другие счета или высылают курьера. Но в этом случае, скорее всего, ближайшего курьера не нашлось, а банкоматом бабушка пользоваться не умеет. Поэтому мошенники воспользовались единственным способом получить деньги дистанционно - через почту.

В полиции напомнили россиянам о мошенниках. Если вам звонят «из компании сотовой связи», «портала госуслуг», «банка» и сообщают о якобы взятых кредитах и манипуляциях со счетами, перезвоните в финансовое учреждение, используя номер на обороте карты, уточните всю информацию, касающуюся ваших денежных средств. Помните, что только мошенники предлагают перевести деньги на так называемые безопасные счета. Такой услуги не существует.

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Метки: Омск   безопасные счета   деньги   мошенники   обман   полиция   почта россии   
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дмитрий викторович Час назад
Блиин. Их зомбируют что ли? Деньги на руках, отдай человеку, которому доверяешь, а не неизвестному по телефону. Ну да, 85 лет. Но моя бабушка, в этом возрасте, когда к ней пришли продавцы пылесосов Кирби, пошла с ними в банк, ну нет налички, и сдала их охране. Их конечно отпустили, нет оснований, но так вестись....
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PokemonKa
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