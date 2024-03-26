FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8701 пост • 908 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Сатанисты!» : работник омского музыкального колледжа высказался о группе «Пикник»

«Сатанисты!» : работник омского музыкального колледжа высказался о группе «Пикник»

Автор:
26 марта 2024 18:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крокус сити холл   интересное   колледж   мнение   пикник   станист   фото   
1348
5

Теракт в «Крокус Сити Холл», который произошёл перед концертом группы «Пикник», поразил весь мир.

Страшная трагедия, которая произошла в «Крокус Сити Холл» потрясла весь мир. Поклонники рок-группы «Пикник» пришли на концерт любимых исполнителей, но мероприятие так и не началось. В здание ворвались террористы и расстреливали всех, кого встречали на своём пути. Из-за теракта официальные источники сообщают о десятках погибших и больше сотни раненных.

×
×

Весь мир скорбит о тех, кто погиб в этом теракте. Все официальные ведомства в социальных сетях опубликовали траурные записи. Среди них выделился Омский музыкально-педагогический колледж. Сотрудник колледжа в официальной группе заявлял, что в атрибутике артиста есть «скрытые смыслы» и опубликовал фото, на которых солиста называют сатанистом.

В официальной группе Омского музыкально-педагогического колледжа. «Вконтакте» 25 марта появилась запись, в которой авто выразил соболезнования погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холл». Но после соболезнований автор призвал всех обратить внимание на то, перед чьим именно концертом случился теракт:

«Просим всех принять к сведению информацию в формате духновно-нравственной культуры о том, какой планировался концерт 22 марта в "Крокусе", а также просим всех учитывать скрытые смысли в, казалось бы, в открытой и безобидной информации»

Спустя несколько часов запись из группы омского колледжа была удалена, а на её месте появились извинения от директора. Клевакина Галия заявила, что что сотрудник опубликовал запись без разрешения, выдав своё мнение за позицию учебного учреждения. В отношении администратора сейчас  ведется административное расследование. На время расследования сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Из-за теракта группа «Пикник» тоже понесла потери - погибла мерчендайзер группы Екатерина Кушнер. Солист Эдмунд Шклярский выразил свои соболезнования, а также рассказал, что следующий концерт  в Санкт-Петербурге, 27 марта, будет посвящен памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Крокус сити холл   интересное   колледж   мнение   пикник   станист   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Алекс 46 минут назад
Дурачок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
108
Аврашалом Маркович 13 минут назад
Даже если они сатанисты, то что плохого в сатанизме? Сатана - один из лучших друзей церкви, он помогает её бизнесу одни своим существованием, при этом, у меня нет информации, что он за это требует отчислений.
Очень странно видеть, что сотрудник педагогического, хоть и музыкального учебного заведения пишет " в стране не допустимы" - здесь должно писаться "недопустимы". И вообще - почему недопустимы? Если мой сосед добровольно ушел на рискованную высокооплачиваемую работу и там остался навсегда - это не повод для меня не отрываться.
Кстати, вон какой интересный концерт тут проходит - разве в этом есть что-то плохое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96k
Доктор Джонс 15 минут назад
Пусть Покемониха и её дружок из "музыкально-кулинарного техникума" идут в пень!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вик Тор 36 минут назад
Насчет Пикника не знаю ,не знаком.
Но вот прочие эльфийско-вампирские группы просто приколисты.
Как то на прессухи у Лукьяненко спросили почему он пишет о вампирах и верит ли он в их существование.
Я в них не верю, поэтому и пишу про них.Как то так ответил писатель.
Так что ,включаем голову и отделяет реальных сатанистов от виртуально -декадентских лицедеев.
А то так можно до запрета "Ночного дозора" дойти
А Городецкому за дружбу с вампирами вынести на вид.
Кстати декаданс как направление вполне себе процветал в РИ несмотря на то что тогда церковь не была отделена от гос-ва.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4859 постов (4646 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351460



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию...
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Набирающие популярность в сообществах
Взрыв мозга — 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый⁠⁠
Взрыв мозга — 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый⁠⁠
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут стать явью⁠⁠
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут...
Летящие журавли и слезы ручьем
Летящие журавли и слезы ручьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#в мире#факты#аварии#кино#задержание#Автовсячина#роль
#животные#автомобили#интересно#люди#позитив#авто аварии#фильм#Крокус сити холл#США#история
#Юмор#машина#кот#ДТП#теракт#кошка#забавно#улыбнуло#интересное#Россия
Летящие журавли и слезы ручьем Летящие журавли и слезы ручьем Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам Порнозвезда рассказала, как относится к маленьким пенисам "Феномен успеха мне до сих пор непонятен": Лариса Долина заявила, что не считает Шатунова легендой "Феномен успеха мне до сих пор непонятен": Лариса Долина заявила, что не считает Шатунова легендой "Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова "Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир "Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её дети не сидели в телефонах "Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её...

На что жалуетесь?

Вернуться