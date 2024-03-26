«Сатанисты!» : работник омского музыкального колледжа высказался о группе «Пикник»

В официальной группе Омского музыкально-педагогического колледжа. «Вконтакте» 25 марта появилась запись, в которой авто выразил соболезнования погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холл». Но после соболезнований автор призвал всех обратить внимание на то, перед чьим именно концертом случился теракт:

«Просим всех принять к сведению информацию в формате духновно-нравственной культуры о том, какой планировался концерт 22 марта в "Крокусе", а также просим всех учитывать скрытые смысли в, казалось бы, в открытой и безобидной информации»