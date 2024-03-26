«Сатанисты!» : работник омского музыкального колледжа высказался о группе «Пикник»

Теракт в «Крокус Сити Холл», который произошёл перед концертом группы «Пикник», поразил весь мир.
Страшная трагедия, которая произошла в «Крокус Сити Холл» потрясла весь мир. Поклонники рок-группы «Пикник» пришли на концерт любимых исполнителей, но мероприятие так и не началось. В здание ворвались террористы и расстреливали всех, кого встречали на своём пути. Из-за теракта официальные источники сообщают о десятках погибших и больше сотни раненных.
Весь мир скорбит о тех, кто погиб в этом теракте. Все официальные ведомства в социальных сетях опубликовали траурные записи. Среди них выделился Омский музыкально-педагогический колледж. Сотрудник колледжа в официальной группе заявлял, что в атрибутике артиста есть «скрытые смыслы» и опубликовал фото, на которых солиста называют сатанистом.
В официальной группе Омского музыкально-педагогического колледжа. «Вконтакте» 25 марта появилась запись, в которой авто выразил соболезнования погибшим в страшном теракте в «Крокус Сити Холл». Но после соболезнований автор призвал всех обратить внимание на то, перед чьим именно концертом случился теракт:
«Просим всех принять к сведению информацию в формате духновно-нравственной культуры о том, какой планировался концерт 22 марта в "Крокусе", а также просим всех учитывать скрытые смысли в, казалось бы, в открытой и безобидной информации»
Спустя несколько часов запись из группы омского колледжа была удалена, а на её месте появились извинения от директора. Клевакина Галия заявила, что что сотрудник опубликовал запись без разрешения, выдав своё мнение за позицию учебного учреждения. В отношении администратора сейчас ведется административное расследование. На время расследования сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Из-за теракта группа «Пикник» тоже понесла потери - погибла мерчендайзер группы Екатерина Кушнер. Солист Эдмунд Шклярский выразил свои соболезнования, а также рассказал, что следующий концерт в Санкт-Петербурге, 27 марта, будет посвящен памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.
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Очень странно видеть, что сотрудник педагогического, хоть и музыкального учебного заведения пишет " в стране не допустимы" - здесь должно писаться "недопустимы". И вообще - почему недопустимы? Если мой сосед добровольно ушел на рискованную высокооплачиваемую работу и там остался навсегда - это не повод для меня не отрываться.
Кстати, вон какой интересный концерт тут проходит - разве в этом есть что-то плохое?
Но вот прочие эльфийско-вампирские группы просто приколисты.
Как то на прессухи у Лукьяненко спросили почему он пишет о вампирах и верит ли он в их существование.
Я в них не верю, поэтому и пишу про них.Как то так ответил писатель.
Так что ,включаем голову и отделяет реальных сатанистов от виртуально -декадентских лицедеев.
А то так можно до запрета "Ночного дозора" дойти
А Городецкому за дружбу с вампирами вынести на вид.
Кстати декаданс как направление вполне себе процветал в РИ несмотря на то что тогда церковь не была отделена от гос-ва.
Сатанизм - это тоже религия, так что будем уважать чувства верующих))) Ролик из прикольного фильма - Heavy Trip